«Локомотив» разгромил ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу 21 апреля 2021, 21:22

Во втором полуфинальном матче Кубка России московский «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» переиграл ЦСКА со счетом 3:0. У железнодорожников голы оформили нападающий Франсуа Камано и полузащитник Гжегож Крыховяк, еще один мяч в свои ворота забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, сообщается на сайте Российский футбольной премьер-лиги (РПЛ). В финале турнира «Локомотив» встретится с самарскими «Крыльями Советов», обыгравшими в полуфинале грозненский «Ахмат» в серии пенальти. Самарцы вышли в финал Кубка впервые с 2004 года: тогда в решающем матче они проиграли грозненскому «Тереку» (0:1). Финальная игра пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы. Действующий обладатель трофея – петербургский «Зенит».

Александр Мостовой: Суперлига убьет большинство футбольных клубов 19 апреля 2021, 14:04

Ввести Суперлигу – означает убить большую часть команд в любых странах. То есть богатые будут играть, а команды с шестого по двадцатое место будут смотреть по телевизору их игру – это глупо, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой. Именитые европейские футбольные клубы сообщили, что намерены создать Суперлигу. Испанские «Барселона», «Реал Мадрид», английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» – все они и десять других известных клубов войдут в число клубов-основателей нового турнира. Также там будут принимать участие пять других команд, меняющихся в зависимости от результатов прошедшего сезона. «На данный момент я не вижу смысла в создании Суперлиги и физических возможностей футбольных команд. Имею в виду не денежной, на это просто нет времени. Абсолютно непонятно, куда они хотят этот турнир всунуть. У футболистов и так график такой сумасшедший, что они уже путают, за какую сборную они играют, куда летят, постоянно переезжают и так далее. Тем более, что есть еще и свои чемпионаты, кубки, игры за сборную, Лигу наций еще придумали. Сейчас еще все перемешалось в плане ковида этого», – говорит Мостовой. Он усомнился, что игроки Суперлиги смогут в том же темпе продолжать участвовать и в других чемпионатах и турнирах. К тому же с нововведением получится ситуация, когда «богатые играют против богатых, а бедные против бедных», поскольку более мелкие и менее известные команды из маленьких городов абсолютно не смогут «вырваться» в большой футбол. «Во многих небогатых странах команды и так непонятно за счет чего живут, тем более эта пандемия ударила прилично. Соответственно, ввести Суперлигу – означает убить большую часть команд в любых странах. То есть богатые будут играть, а команды с шестого по двадцатое место будут смотреть по телевизору их игру – это глупо. Даже в Олимпиаде был лозунг «главное участие», так и в футболе должно быть. Вообще у всех должна быть возможность, даже у команд маленьких городов», – считает собеседник. Тем не менее он убежден, что европейские клубы все-таки удастся отговорить от данной идеи, поскольку многие однозначно будут против нее. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что концепция футбольной Суперлиги «противоречит базовым ценностям футбола», поэтому он против ее создания. Кроме того, создание Суперлиги осудили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран, подчеркнув, что в противном случае клубы-учредители Суперлиги будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА. ФИФА осудила создание в Европе «сепаратистской лиги» 19 апреля 2021, 04:59 Текст: Антон Антонов

ФИФА прокомментировала заявление 12 именитых клубов, которые объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. ФИФА «выразила свое неодобрение» их решением. В сообщении ФИФА указывается, что «европейская сепаратистская лига» находится вне «международных футбольных структур», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Напомним, о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Все английские футбольные клубы вышли из Суперлиги 21 апреля 2021, 01:55

Английские футбольные клубы «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вышли из состава Суперлиги, сообщили пресс-службы команд. Ранее стало известно о выходе из Суперлиги английского футбольного клуба «Челси». Информацию об это передает ТАСС. Накануне спортивный репортер Бен Рамсби сообщил, что ФК «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, решил выйти из Суперлиги. В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее. ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги. Дюжина топ-клубов Европы объявила о создании футбольной Суперлиги 19 апреля 2021, 01:58

В Европе 12 именитых клубов различных стран объявили о создании футбольной Суперлиги, сообщается в пресс-релизе турнира. Участие в Суперлиге подтвердили английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. В пресс-релизе говорится, что «12 ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Суперлиги». Указывается, что «матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели». Как сказано в пресс-релизе, «ожидается, что еще три клуба присоединятся до начала первого сезона». В будущем «клубы-учредители надеются на консультации с УЕФА и ФИФА для совместной работы». Проект нового турнира подразумевает создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы, пишет «Чемпионат». Согласно планируемому формату, к 15 клубам-основателям присоединятся пять команд, которые будут квалифицироваться в турнир на основе результатов предыдущего сезона. Их разделят на две группы по 10 команд. По три команды из группы автоматически выходят в четвертьфинал, еще два четвертьфиналиста будут определены в двух стыковых матчах между четвертой и пятой командами групп, передает РИА «Новости» со ссылкой на As. Также планируется женская Суперлига. Главой Суперлиги стал президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Клубы-основатели получат авансовый грант в размере около 3,5 млрд евро «для поддержки их планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии». В воскресенье УЕФА, Королевская федерация футбола Испании (RFEF), Итальянская федерация футбола (FIGC) и Футбольная ассоциация Англии (The FA) выступили с совместным заявлением, в котором осудили создание Суперлиги. К ним позднее присоединились Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и Немецкий футбольный союз (DFB). УЕФА решил исключить трех полуфиналистов ЛЧ из текущего розыгрыша 19 апреля 2021, 18:17 Текст: Абдулла Шакиров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира. Речь идет об испанском «Реале» и английских «Челси» и «Манчестер Сити», сообщил корреспондент CNN Танкреди Палмьери. «УЕФА проводит юридические консультации с целью немедленного исключения «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Сити» из этой Лиги чемпионов!» – написал инсайдер в Twitter. Четвертым полуфиналистом ЛЧ является французский «Пари Сен-Жермен», который должен сыграть в 1/2 финала с «Манчестер Сити». Первые полуфинальные матчи турнира запланированы на 27 и 28 апреля. Ранее английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира – Суперлиги. Это решение осудила ФИФА, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал УЕФА и другие стороны, которые выступают против создания Суперлиги. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ввести Суперлигу – означает убить большую часть команд в любых странах. Российского арбитра пожизненно отстранили от работы на футбольных матчах 19 апреля 2021, 16:11 Текст: Абдулла Шакиров

Арбитр Михаил Вилков, судивший матчи Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), пожизненно отстранен от работы на любых матчах, сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. «Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самим Михаилом я не говорил», – передает слова Хачатурянца РИА «Новости». По мнению главы судейского комитета РФС, решение в отношении Вилкова должно побудить других арбитров более профессионально относиться к своему делу и быть максимально внимательными. «Понятно, что они испытывают давление, как и любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию. Но на то судьи и профессионалы, чтобы с этим давлением справляться и профессионально выполнять работу, которую должны делать. По итогам первой части чемпионата были удалены из РПЛ судьи, получившие наиболее низкие оценки. Были вопросы к их профессиональным качествам, но Вилков к ним не относится: это высокопрофессиональный судья с большим опытом – его ошибки становятся резонансными», - подчеркнул Хачатурянц. Рефери был пожизненно отстранен из-за ошибок, допущенных им в матче 26 туру РПЛ между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). Сначала Вилков неверно оценил эпизод борьбы полузащитника москвичей Рифата Жемалетдинова с хавбеком ростовчан Армином Гиговичем, показав последнему желтую карточку, а затем неправильно назначил пенальти в пользу железнодорожников за нарушение на полузащитнике Гжегоже Крыховяке, пишет Sport24. В текущем сезоне судья уже допускал грубые ошибки в матче между казанским «Рубином» и «Краснодаром», передает «Московский комсомолец». Вилков в 2012 году получил лицензию Международной федерации футбола (ФИФА). На прошлой неделе российский арбитр Сергей Лапочкин был отстранен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от любой футбольной деятельности на 90 дней. Петербургу могут дать дополнительные матчи на ЧЕ по футболу 19 апреля 2021, 19:32 Текст: Абдулла Шакиров

Принимающие игры чемпионата Европы по футболу города, которые подтвердили готовность проводить встречи как минимум с 50% заполняемостью трибун, могут получить дополнительные матчи, сообщил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. «УЕФА рассматривает различные варианты. Города, которые подтвердили наличие 50% зрителей и больше, вполне логично, что могут рассматриваться в качестве городов, которые получат дополнительные матчи. Но официального обращения и официального отказа от городов не было, поэтому говорить преждевременно», – передает слова Сорокина РИА «Новости». Ранее Санкт-Петербург подтвердил готовность заполнять трибуны на матчах ЧЕ как минимум на 50%. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. На данный момент УЕФА не получил подтверждения допуска зрителей на трибуны только от властей Бильбао, Мюнхена и Дублина, которые рискуют потерять право проведения матчей чемпионата. «Челси» решил выйти из Суперлиги 20 апреля 2021, 21:34 Текст: Абдулла Шакиров

Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, покинет Суперлигу – новый турнир, о создании которого объявили в понедельник ведущие клубы Европы, сообщил спортивный репортер Daily Telegraph Бен Рамсби. «Мне сказали, что «Челси» выходит из Суперлиги», – написал инсайдер в своем Twitter. Новость об участии лондонского клуба в новом турнире вызвала критику болельщиков «Челси»: они собрались у домашнего стадиона команды «Стемфорд Бридж», чтобы высказать свой протест участию клуба в Суперлиге, сообщается в Twitter Football Daily. Между тем журналист The Sun Мартин Липтон в Twitter подтвердил информацию своего коллеги и сообщил, что из Суперлиги решил выйти другой английский клуб – «Манчестер Сити». «Манчестер Сити» выходит из Суперлиги. «Сити» заявил организаторам, что не хочет участвовать в проекте стоимостью 4,6 млрд фунтов стерлингов. «Челси» готовит документацию для того, что тоже покинуть турнир», – написал журналист. В то же время британская радиостанция Talksport в Twitter сообщила, что все клубы Суперлиги рассматривают роспуск турнира. «Представители всех 12 клубов встречаются сегодня вечером, чтобы обсудить роспуск Суперлиги», – сказано в сообщении. Ранее английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира – Суперлиги. Это решение осудила ФИФА, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал УЕФА и другие стороны, которые выступают против создания Суперлиги. В понедельник стало известно, что УЕФА решил исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги. Глава УЕФА призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации 19 апреля 2021, 17:11 Текст: Абдулла Шакиров

Участники европейской футбольной Суперлиги должны быть отстранены от соревнований, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), считает президент организации Александер Чеферин. «Мы все еще проводим оценку ситуации с нашей командой юристов, но мы примем все возможные санкции и проинформируем вас, как только сможем. Я считаю, что они (клубы) и игроки (данных команд) как можно скорее должны быть отстранены от всех наших соревнований», – передает РИА «Новости» заявление главы УЕФА. Как отметил Чеферин, европейская ассоциация и футбольный мир выступают «против позорного и корыстного предложения», предложенного клубами, «мотивированными жадностью». «Мы все едины против этого бессмысленного проекта», – заявил он. Напомним, о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Российский футбольный союз (РФС) поддержал УЕФА и другие стороны, которые выступают против создания Суперлиги. ФИФА осудила создание в Европе «сепаратистской лиги». Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ввести Суперлигу – означает убить большую часть команд в любых странах. РПЛ выступила против создания футбольной Суперлиги 19 апреля 2021, 10:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался против создания футбольной Суперлиги заявив, что этот турнир «противоречит базовым ценностям футбола». «РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», – передает РИА «Новости» слова Прядкина. «Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», – добавил Прядкин. Напомним, в ночь на понедельник двенадцать европейских футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все – Англия), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» (все – Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все – Италия) объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира, Суперлиги. Был опубликован формат проведения турнира, в нем планируется участие 20 команд. Суперлига официально объявила о приостановке проекта 21 апреля 2021, 11:11 Текст: Ксения Панькова

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира, отметив, что проект будет пересмотрен. В организации заявили, что шесть английских клубов были вынуждены выйти из проекта, так как столкнулись с сильным давлением извне. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы обдумаем, что нужно предпринять, чтобы видоизменить наш проект», – говорится в заявлении организации, сообщает «Интерфакс». В документе указывается, что участники проекта «уверенны, что нынешний статус-кво в европейском футболе нужно менять». «Мы предлагаем новый европейский турнир. Потому что существующая система не работает», - подчеркивают в Суперлиге. В документе говорится, что проект в случае реализации позволит решить финансовые проблемы не только клубов-участников, но и футбольного мира в целом, пострадавшего финансово за время пандемии. В заявлении утверждается, что шесть английских клубов были вынуждены выйти из проекта, так как столкнулись с сильным давлением извне. «Мы уверены, что наше предложение не нарушает европейские законы и правила. Это подтверждает решение суда (в Испании – прим. ВЗГЛЯД), нацеленное на защиту Суперлиги от действий третьих сторон», – говорится в заявлении. Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Накануне спортивный репортер Бен Рамсби сообщил, что ФК «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, решил выйти из Суперлиги. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поприветствовал отказ английских команд от участия в Суперлиге. В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее. ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги. В РФС выступили против создания Суперлиги 19 апреля 2021, 16:24 Текст: Алексей Дегтярев

Российский футбольный союз (РФС) поддержал УЕФА и другие стороны, которые выступают против создания Суперлиги, заявил глава РФС Александр Дюков. «РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества», – цитирует Дюкова РИА «Новости». По его словам, такой турнир может «полностью разрушить сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола» и поставить под удар «перспективы сборных команд и их игроков», а также «перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА» «Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», – заключил он. Ранее 12 европейских ФК – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» заявили о создании нового клубного европейского футбольного турнира, Суперлиги. Был опубликован формат проведения турнира, в нем планируется участие 20 команд. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ввести Суперлигу – означает убить большую часть команд в любых странах. ФИФА выступила против создания Суперлиги 20 апреля 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Международная федерация футбола (ФИФА) выступает категорически против создания европейской Суперлиги, она находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино. «В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации», – передает РИА «Новости» слова Инфантино в ходе конгресса УЕФА в Монтре (Швейцария). Ранее английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира – Суперлиги. Это решение осудила ФИФА, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал УЕФА и другие стороны, которые выступают против создания Суперлиги. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ввести Суперлигу – означает убить большую часть команд в любых странах. Российскому арбитру Карасеву доверили судить матчи ЧЕ по футболу 21 апреля 2021, 19:26 Текст: Абдулла Шакиров

Российский футбольный рефери Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые будут обслуживать матчи предстоящего чемпионата Европы. «Судейский комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) назначил 18 судей и помощников судей, которые проведут 51 матч на Евро-2020», – сообщается на сайте УЕФА, где приводится список, в который включен российский Карасев. Вместе с Карасевым на турнире будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Ранее стало известно, что Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. МОК поддержал отказ клубов от проекта футбольной Суперлиги 21 апреля 2021, 21:07 Текст: Абдулла Шакиров

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает отказ от создания футбольной Суперлиги и солидарен с болельщиками, выступающими против турнира, заявил президент МОК Томас Бах. «Мы обсуждали все это, говорили о ценностях спорта. В прошлом месяце в Брюсселе мы это обсуждали с Европейской комиссией и рады поддержке от нее. Сегодня с большой радостью узнали о том, какой отпор был от футбольных болельщиков, от разных политических лидеров по всему миру», – передает слова главы комитета ТАСС. В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить о решении позднее. В среду Суперлига официально объявила о приостановке проекта. ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.