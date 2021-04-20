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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 21:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о планах новой высылки российских дипломатов из Чехии
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Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
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Президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить новую государственную программу научно-технологического развития России, предусматривающую финансирование всех научных исследований и разработок гражданского назначения.
«Правительству Российской Федерации обеспечить разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации и утвердить ее», – передает РИА «Новости» текст поручения.
Президент отметил, что в программе должны быть заложены «механизмы финансирования важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ и комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла». Также правительству необходимо отразить в документе меры, направленные на использование отечественных научных и научно-технических результатов для выпуска новой высокотехнологичной продукции на территории России и модернизации экономики. Кроме того, программа должна содержать механизмы привлечения частных инвестиций или средств организаций с государственным участием для реализации научных, научно-технических проектов на базе ведущих научных и образовательных учреждений высшего образования. Путин также поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие определение понятие «научная (научно-техническая) экспертиза» и установление критериев и механизмов ее проведения.
Ранее президент подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию.
В марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России.
В России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотников
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Главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщил, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По его словам, основой системы станут дроны-камикадзе «Ланцет»: они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить, передает РИА «Новости».
«Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем», — заявил Захаров в эфире телеканала «Россия 1».
Помимо этого, «Ланцеты» могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая «минирование». Отмечается, что система проходит испытания, в ходе которых дроны тренируют на воздушных шарах.
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников «Ланцет-3» для ударов по международным террористам в Сирии. В российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов «Ланцет» разработки «Калашникова. Также в Сирии с 2019 года используются беспилотники-камикадзе «Куб» производства ZALA Aero.
ZALA Aero создала и первый беспилотник конвертоплан, который сочетает в себе качества самолета и квадрокоптера. Аппарат может совершать вертикальные взлет и посадку. Компания также разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя.
Ранее Захаров сообщил, что Израиль копирует технологии российских беспилотников.
Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Песков рассказал об опасных хобби Путина
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Президент России Владимир Путин последователен в своих хобби, несмотря на периодические попытки отговорить его от опасных путешествий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.
У представителя Кремля поинтересовались, предпринимаются ли попытки отговорить главу государства от опасных поездок – таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами.
«Иногда – бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,– передает слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, в 2012 году по пути на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке президент России прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват».
Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции «Полет надежды» и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета.
Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый – ознакомительный, а два других – со стерхами.
Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его.
«Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом.
Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США.
Путин принял приглашение выступить на саммите по климату
Президент России Владимир Путин намерен выступить на саммите мировых лидеров по климату в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
«22 апреля президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в МИДе заявляли, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22–23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Ученые выявили три этапа старения человека
Исследователи из Стэнфордского университета в США определили три возрастные точки, когда происходят изменения в теле человека, связанные со старением, сообщило издание Focus.
Ученые проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. В ходе исследований было изучено около 3 тыс. различных типов белков. Ученые определили, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне, передает РИА «Новости».
Эти колебания, по мнению авторов исследования, связаны с переменами в организме в целом. Между тем пока неясно, как именно белки или состав крови влияют на старение. При этом опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.
Ранее ученые сравнили процесс старения в России и ЕС.
Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно ряда вещей, с которыми не согласна.
«Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», – сказала канцлер, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина «убийцей».
Меркель подчеркнула, что «согласна не со всем, что происходит в России», указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека, передает ТАСС.
Ранее Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату
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Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости».
«И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента.
Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом.
«Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля.
Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле.
Путин подписал упрощающий получение вычетов по НДФЛ закон
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), граждане смогут получать вычеты через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС).
Закон вступит в силу 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, передает ТАСС.
Пока еще действующий механизм вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год налога.
Новый закон упрощает порядок получения следующих налоговых вычетов: имущественных – по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части.
Упрощенный порядок полагает взаимодействие с ФНС с помощью личного кабинета на сайте службы, проверка права на получение вычета будет проверяться автоматически. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления подтверждающих документов.
Также закон уточняет момент возникновения права на такой вычет.
«Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату», – указывал замминистра финансов Алексей Сазанов.
В начале апреля глава государства подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.
В Кремле подтвердили обсуждение президентами России и США попытки госпереворота в Белоруссии
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что главы государств обсуждали данную тему, передает РИА «Новости».
Также у Пескова поинтересовались, затрагивался ли в разговоре Путина и Байдена вопрос о ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. «Нет, эта тема вообще не затрагивалась», – ответил пресс-секретарь.
17 апреля ФСБ России задержала двоих человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики, а также планировали разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников.
«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости».
Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны.
Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность».
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято
Решение по вопросу об участии президента Владимира Путина в онлайн-саммите по климату будет принято после анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», – рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС.
Он уточнил, что ответы на вопросы Кремль получил в последние дни. «И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – добавил Песков.
Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина
Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
Российские ученые помогли в решении проблемы квантовой памяти
Международная группа исследователей, в состав которой входили российские специалисты, сделала важный шаг к решению проблемы квантовой памяти и созданию коммерческих квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» (Москва).
В существующих вычислительных устройствах информацию передают электроны, передает РИА «Новости». Ученые считают, что если заменить их на фотоны – кванты света, и кодировать их квантовой информацией, то передавать данные можно будет буквально со скоростью света. Но чтобы эту информацию использовать, фотоны необходимо заставить каким-то образом взаимодействовать между собой и менять свое состояние в результате такого взаимодействия. Сделать это довольно сложно, поэтому квантовые компьютеры на фотонах работают по вероятностным принципам, что делает их не вполне универсальными.
Группа ученых из НИТУ «МИСиС», Российского квантового центра, Физико-технического института имени Иоффе (Санкт-Петербург) и Технологического института Карлсруэ (Германия) впервые продемонстрировала возможность эффективного взаимодействия между фотонами с использованием цепочки сверхпроводящих кубитов – квантовых аналогов битов в компьютерной памяти, в волноводе. Результаты работы опубликованы в международном журнале «npj Quantum Materials».
В своей работе исследователи использовали фотоны, представляющие собой кванты электромагнитного поля с частотой около нескольких гигагерц и длиной волны в несколько сантиметров.
«Использование сверхпроводящих кубитов, которые по сути являются рукотворными атомами, объясняется тем, что для данного типа объектов характерно очень сильное взаимодействие со светом. Обычные атомы намного меньше, чем длина волны. Взаимодействие обычного света с естественным атомом довольно слабое. Сверхпроводниковые кубиты можно собрать руками, и их размеры составляют доли миллиметра», – отметил один из авторов исследования, заведующий лабораторией «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» и руководитель группы в Российском квантовом центре, профессор Алексей Устинов.
По словам Устинова, при использовании сверхпроводящих кубитов фактически возникает сильное взаимодействие между светом и материей, чего в естественных атомах добиться сложно.
На сегодняшний день сверхпроводящие кубиты являются самым популярным и перспективным типом кубитов. На их основе чаще всего разрабатывают квантовые вычислительные устройства. При этом компьютеры, работающие на сверхпроводниковых кубитах, необходимо охлаждать до сверхнизких температур, практически до абсолютного нуля. Наиболее мощные из существующих на данный момент сверхпроводниковых квантовых компьютеров имеют в своем составе менее ста кубитов. При этом мощность устройства растет экспоненциальным образом с числом кубитов.
Максимальное число кубитов, в свою очередь, ограничено размерами криостатов – специальных «холодильников», в которых кубиты охлаждаются до рабочих температур. Соответственно, перед исследователями и разработчиками встает задача передачи информации между криостатами в виде квантового сигнала для увеличения вычислительной мощности квантового процессора.
Для решения этой задачи ученые использовали волновод – направляющий канал, в котором может распространяться световая волна. «Мы фактически реализовали одномерное пространство. Обычные атомы находятся в трехмерном пространстве, поэтому направление излучения нельзя предсказать, оно излучается во все стороны. Когда мы располагаем свехпроводящий кубит в волноводе, который является одномерным каналом распространения света, то свет может идти либо вправо, либо влево», – рассказал Устинов.
По его словам, за счет взаимодействия с кубитами фотоны, которые распространяются в этом канале, начинают друг с другом эффективно взаимодействовать, возникает опосредованное через кубиты взаимодействие фотонов. «Они обмениваются квантовой информацией вполне определенным образом. Таким образом мы фактически можем изменять квантовые состояния фотонов, которые распространяются в таком одномерном пространстве», – подчеркнул Устинов.
В ходе эксперимента было продемонстрировано, что за счет взаимодействия с массивом кубитов в фотонном спектре возникает интервал частот, в котором волновод становится непрозрачным. То есть, фотоны в этом интервале частот просто отражаются обратно за счет интерференции между разными кубитами, так как они не могут поглотиться. Это является свидетельством того, что описанное в исследовании эффективное взаимодействие между фотонами действительно существует.
По мнению авторов исследования, результаты работы могут лечь в основу более масштабных экспериментов с большим числом кубитов, которые приблизят создание коммерческих квантовых вычислительных устройств.
Ранее российские ученые совместно с коллегами из США и Швейцарии заставили квантовый компьютер вернуться на долю секунды назад, тем самым они «нарушили» второй закон термодинамики.
Путин сменил начальника штаба Балтийского флота
Президент Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым руководителем штаба Балтийского флота, сообщили во флотской пресс-службе.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», – цитпрует сообщение Балтфлота РИА «Новости».
Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище в 1987 году, начал службу с командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.
Также руководил эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», был командиром крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генштаба ВС России. С 2014 по 2018 годы командовал войсками и силами на Северо-Востоке России.
С 2018 по 2021 годы являлся заместителем командующего Черноморским флотом.
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