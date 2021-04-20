Европейский регулятор подтвердил связь тромбоза с вакциной Johnson&Johnson

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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 18:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
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Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот.
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Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция.
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Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Европейский регулятор подтвердил связь тромбоза с вакциной Johnson&Johnson
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Тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
«Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen», – передает ТАСС заявление европейского регулятора.
В EMA не стали выделять специфические риски от использования вакцины. При этом в агентстве подчеркнули, что преимущества препарата превышают риски от его применения.
Глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США Питер Маркс сообщал, что причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов.
Ранее в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины
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Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных.
Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС.
Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму».
Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».
Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы.
Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ
Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заполняться медленнее из-за апрельского похолодания, заявили в Газпроме.
«Европа потеряла почти месяц сезона закачки газа в хранилища. Апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18%, в Австрии – до 22%», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Там отметили, что времени для восполнения такого значительного объема остается меньше, это означает, что «режим закачки газа этим летом будет еще более жестким, чем предполагали ранее».
С начала отопительного сезона из европейских ПХГ отобрали рекордные 66,4 млрд кубометров газа, В европейских подземных хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe на 17 апреля, остается газа на 28,7 млрд кубометров меньше, чем на ту же дату в 2020 году.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале, а уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу.
Немцы начали приезжать в Россию для вакцинации «Спутником V»
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Жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel.
Так, в минувшие выходные на прививку в Москву из Германии прилетели несколько десятков человек. «Вакцинная» поездка была организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку «Спутником V», передает РИА «Новости».
В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из «медицинских» туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке «Спутник V».
В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. В то же время инспекторы ЕС отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая.
Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии
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«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе.
«Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией».
«До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов.
«Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник.
В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик.
В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице.
В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек.
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник.
В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов.
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Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ
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Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.
Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.
В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
Специалисты рассказали, как иностранцам в России привиться от COVID-19
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Находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем, в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной, но желающим придется занять место в очереди, которая уже растянулась до конца весны, рассказали газете ВЗГЛЯД специалисты столичных медцентров.
В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии иностранцев пока от коронавируса прививать не будут, поскольку в приоритете находятся граждане страны. Но в настоящее время граждане других государств могут сделать прививку от коронавируса в частных клиниках.
Для того, чтобы пройти иностранцу вакцинацию бесплатно, необходимо записаться и прийти в назначенный день в один из офисов Райффайзенбанка на Смоленском бульваре. Но запись очень плотная, желающих много и в ближайшее время попасть на прививку возможно только в конце мая, рассказали по телефону в кол-центре. При себе пациент должен иметь паспорт своей страны, а также временную регистрацию в Москве. Сама вакцинация осуществляется российским препаратом ГамКовидВак (Спутник V).
Примечательно, что оператором программы вакцинации выступает лечебно-диагностическая Сеть Клиник «ОРИС», которая в собственных филиалах также предоставляют услугу вакцинации иностранцам. Но там до лета ждать не нужно. При себе, по словам представителя клиники, гражданину другой страны нужно иметь только паспорт. Цена за данную процедуру составит 2 200 рублей, куда будет включен и первый, и второй этап вакцинации. Перед прививкой пройдет консультация с терапевтом.
Сеть клиник «МЕDСИ» предлагает иностранцам два варианта прохождения вакцинации: комплексно, либо двумя отдельными этапами. В комплекс входит два осмотра терапевтом, экспресс-диагностика на коронавирус (мазок из ротоглотки), онлайн-консультации через приложение клиники, где можно пообщаться со специалистом при возникновении каких-либо симптомов или необычного самочувствия в период вакцинации, и два этапа введения препарата. Стоимость данной процедуры в клинико-диагностический центре на Белорусской составит 9 900 рублей, а если выбрать клинику стандарт-класса – 6 900. Если пациент решит пройти вакцинацию и платить отдельно за прохождения каждого этапа прививки, то каждый этап по стоимости составит 1 850 рублей.
«Для того, чтобы иностранному гражданину пройти вакцинацию в наших клиниках, ему необходимо при себе иметь следующие документы: это либо вид на жительство с регистрацией в городе Москва, либо разрешение на временное пребывание, либо штамп в паспорте о регистрации МИД в городе Москва. Прививаем только при наличии этих документов», – говорит сотрудник клиники. Сразу же после первого этапа пациенту выдается сертификат о прохождении вакцинации российским препаратом Спутник V, причем также возможно запросить его на английском языке.
Сеть медицинских центров MedSwiss предлагает сделать прививку от COVID-19 как гражданам России, так и других стран. Причем никаких ограничений в этом плане нет, а с собой иностранцу нужно иметь всего лишь паспорт. Сама вакцинация, как заверили в кол-центре, абсолютно бесплатная. «Вакцинация бесплатная, проводится в два этапа, но стоимость каждого этапа – 2 500 рублей. В нее входит процедура вакцинации терапевтом, а также врач связывается на следующий день с пациентом, чтобы уточнить состояние здоровья. Делаем прививку Спутником V, у нас только одна вакцина», – рассказывают в клинике.
В многопрофильном медицинском центре «GMS Clinic» тоже предлагают бесплатную вакцинацию всем иностранцам и россиянам, направляясь на которую не требуется ничего, кроме паспорта. Тем не менее, за два приема у терапевта, который введет препарат Спутник V, попросят 15 тыс. рублей. Ближайшая запись для иностранного гражданина есть на даты, начиная с 26 апреля.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер предупредил что у граждан Евросоюза, которые планируют приехать в Россию, чтобы провакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, поскольку он будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств.
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ВОЗ: Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд
Рост смертности от новой коронавирусной инфекции в мире продолжается пятую неделю подряд, заболеваемости – восьмую, за прошедшую неделю COVID-19 заболели более 5,2 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», – передает ТАСС слова главы ВОЗ.
Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заболел 141 млн человек. В России на сегодняшний день COVID-19 был выявлен у 4 млн 650 тыс. человек, из них умерли 104 тыс.
Тем временем эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутника V» достигла 97,6%.
Еврокомиссар оценил вероятную доступность «Спутника V» в ЕС в 2021 году
Вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он заявил, что сперва следует дождаться «апробации европейским агентством, которое является независимой организацией». Европейское агентство лекарственных средств «должно изучить российское досье в ближайшие недели». Бретон утверждает, что в этом досье «по-прежнему не хватает данных», так что «процесс оценки может занять больше времени».
Далее потребуются «производственные мощности». Как сообщил еврокомиссар, Москва «ищет индустриальных партнеров в Европе», но те «сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Он сказал, что «к середине июля в Европе планируется вакцинировать 70% взрослого населения». В деле вакцинации ЕС «хочет отдать приоритет европейцам, выполняя одновременно нашу миссию солидарности, снабжая вакцинами остальной мир».
Напомним, инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Также он сказал, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно.
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Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин.
«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», – заявил Собянин в своем блоге.
По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего.
«Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», – указал градоначальник.
Он предложил расширить программу, сделавшие прививку пожилые люди могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.
«Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», – пояснил Собянин.
По его словам, московские власти готовы обеспечить всю необходимую организационную поддержку с использованием инфраструктуры, созданной в прошлом году.
Ранее сообщалось, что москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, смогут привиться от коронавируса на дому.
В конце марта Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.
Греция отложила применение вакцины J&J
В Греции национальный комитет по вакцинации принял решение отложить применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson до решения Европейского агентства по лекарственным средствам, об этом заявила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду.
«Решено отложить применение вакцины, которое должно было начаться сегодня. Относительно приостановки вакцинации Johnson & Johnson. Причина, упомянутая в объявлении FDA и CDC в США, это регистрация шести случаев тромбоза у женщин в возрасте от 18 до 48 лет из общего числа 6,7 миллиона привитых», – цитирует ее слова РИА «Новости». Уточняется, что власти страны намерены дождаться решения ЕАМ.
Теодориду рассказала, что эта вакцина имеет много преимуществ, «она уникальная и сделана по другой технологии. Ее проще хранить. Достаточно одной прививки, и защита начинается через 14 дней, а эффективность проявляется через 28 дней. Несмотря на большие потрясения, которые принесла эта приостановка, мы должны сосредоточиться на положительных моментах, а именно на том, что существует организованная и строгая система наблюдения, которая позволяет своевременно обнаруживать редкие осложнения и побочные эффекты».
Уточняется, что на прошлой недели в Грецию доставили 33600 доз вакцины, старт вакцинации был запланирован на 19 апреля. Также в мае ожидается еще 300 тыс. доз, в июне – 960 тыс. доз. Помимо этого, ожидается также 2,150 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech в мае и 2,425 миллиона доз в июне. Компания Moderna поставит 354 тысяч доз в мае и 408 тысяч в июне. От AstraZeneca ожидают по 450 тысяч доз в месяц, сказал он.
Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов.
9 апреля в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
В Эстонии за неделю выявили 90 случаев побочных эффектов после прививок от COVID
В Эстонии в период с 12 по 18 апреля было зафиксировано более 90 случаев побочных эффектов от прививок против коронавируса, сообщил департамент лекарственных средств республики.
Больше всего побочных эффектов выявлено после прививки вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca – 54 случая. Среди пациентов, получивших вакцину производства компании Pfizer/BioNTech, был выявлен 31 случай, Moderna – шесть случаев, говорится на сайте департамента.
Три сообщения о серьезных побочных эффектах были связная с препаратом AstraZeneca, два – с вакциной Pfizer/BioNTech, уточняется в сообщении.
Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.
Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
В посольстве Египта рассказали о скором возобновлении авиасообщения с Россией
Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады вскоре возобновится, однако точной даты пока нет, заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.
«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время.
В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно.
Названо средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
Снижение иммунитета имеет ряд характерных симптомов и тем, кто испытывает их, необходимо привиться от коронавируса, чтобы избежать осложнений болезни, рассказала иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян.
По ее словам, ключевыми признаками ослабленного иммунитета являются слабость, склонность к простудам, медленное заживление ран и царапин, беспричинные повышения температуры, а также частые обострения хронических заболеваний, передает радио Sputnik.
Помимо этого, врач порекомендовала таким пациентам срочно вакцинироваться от COVID-19, поскольку у них гораздо меньше механизмов, которые защищают от неожиданной инфекции, и они подхватывают болезнь быстрее, чем здоровые люди.
«Поэтому пациент должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен. Тем более у больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, и лучше ее не допустить», – сказала Багдасарян.
Также она отметила, что людей, которые собираются сделать прививку, обязательно осматривает терапевт, который определяет, можно или нельзя вводить вакцину. В любом случае, вакцинироваться можно только тогда, когда инфекция или хроническое заболевание находятся в стадии ремиссии. Это же касается и аллергии.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID.
Посол ЕС посетил МИД России
Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер во вторник посетил российское внешнеполитическое ведомство.
«Я должен видеться со своими российскими коллегами периодически. Это моя работа», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о цели визита.
Дипломат провел в здании МИД на Смоленской площади полтора часа.
В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8164 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8164 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1996, Санкт-Петербурге – 687, Московской области – 562.
Всего в стране выявлено 4 718 854 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 343 229 человек, из них 9631 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 307 человек.
Накануне, 19 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8589. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 425.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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