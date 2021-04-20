Книги Шойгу и Прилепина попали в список претендентов на премию «Большая книга»

В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией

Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери.

«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек.

Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек.

Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице.

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.