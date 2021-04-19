Начался прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» на День Победы

Открыт прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» 9 мая открыт, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Подача заявок на «Бессмертный полк онлайн» стартует уже сегодня», – передает ее слова РИА «Новости». Заявку можно подать на сайте. Из присланных фотографий участников войны создадут единую базу данных, которая сформирует автоматически видеоряд.

«В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тыс. заявок, но поступило более 3 млн. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект (Федерации) получит свой поток трансляции», – добавила Цунаева.

По ее словам, онлайн-шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах. «Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени», – добавила Цунаева.

Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая 2021 года в онлайн-формате. Ранее организаторы акции сообщили, что шествие «Бессмертного полка» в России может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.

В 2020 году ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

В День Победы в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.