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Кремль не стал комментировать угрозы США из-за Навального
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В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Алексею Навальному, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на такие предупреждения от США.
Так он прокомментировал слова советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.
Песков также указал, что Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о «критическом» состоянии Алексея Навального, передает РИА «Новости».
«Мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии», – сказал Песков.
Ранее пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии
США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он заявил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС.
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
По его словам, каких-то конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. «Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло продвинуть отношения вперед», – передает слова Салливана ТАСС.
«Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», – отметил помощник президента США.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Накануне акции оппозиции соратник Навального Милов уехал из России
Соратник Алексея Навального Владимир Милов провел на «Навальный Live» эфир вместе с Леонидом Волковым и рассказал, что накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
«Мы посоветовались с коллегами и решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы», – пояснил Милов, слова которого приводит телеканал «Дождь».
Он добавил, что сейчас занимается международными связями и добивается усиления международного давления на власти России.
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении в России несанкционированной акции в поддержку блогера, которая пройдет, в среду, 21 апреля.
Отметим, что глава штабов Алексея Навального Леонид Волков уехал из страны в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В начале апреля Волков опроверг сообщения о своем скором возвращении в Россию.
В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметила дипломат, «люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат». «Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство – нет», – добавила она.
Ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Американцы высмеяли Байдена за санкции против России
Читатели сайта Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
«Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США? Возможно, Трамп не нравился вам как человек, но Трамп по крайней мере хотел лучшего для своей страны и для своих граждан. Кто-нибудь из избирателей Байдена уже испытывает угрызения совести?» – выразил недовольство один из пользователей портала, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Они готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР», – напомнил другой комментатор.
«Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины», – написал третий читатель.
«Кажется, будто у Путина есть компромат на Байдена. Следующие три с половиной года нам стоит потратить на проведение расследования в отношении Байдена, его семьи и его администрации, а после этого объявить ему импичмент», – подытожил еще один пользователь.
Ранее читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Володин предсказал направление «ударов» США по России
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что следующие «удары» по России со стороны США могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс.
«В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», – сыронизировал Володин в своем Telegram.
По его словам, можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении Ассанжу и Сноудену Нобелевской премии мира, но этого не произошло. «Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду», – добавил спикер Госдумы.
«Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств. Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям властей тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании – осужденные и гонимые. Со своей стороны обязательно займусь изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от властей этих государств», – отметил Володин.
Он также указал, что у США и их союзников нет морального права делать заявления о правах человека в России, а при соответствующем желании предложил в первую очередь начать с себя.
«А тем, кто на них обращает внимание, хочу сказать: задайте себе вопрос, почему подобных заявлений не было в 90-е годы, когда повсеместно нарушались права человека, но никто из тех, кто сегодня выступает, тогда даже не подумал начать этот разговор. Ответ прост. Россия была слаба, процесс ее разрушения был на пике. Это не только устраивало США и европейские государства, но и было выгодно. Заявления о нарушении прав человека начались ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене. Вспомните борьбу с терроризмом на Кавказе. В западном определении это были не террористы, а добрые дядечки, борющиеся за свободу», – указал Володин.
Он также вспомнил реакцию Запада на воссоединение России с Крымом. «Объединился разделенный народ после референдума в Крыму. Можно было бы порадоваться за него. Все было сделано в рамках международных норм и правил. Нет – ввели санкции. Потом – обвинения в отравлении. До сегодняшнего дня не предъявили доказательной базы, не ознакомили с существом дела по этому вопросу. Вообще много странного и неизвестного в этом. Несмотря на озвученное отравляющее вещество, применение которого гарантирует летальный исход, все живы и здоровы. Включая тех, кто контактировал с якобы отравленными вещами. Но звучат обвинения, санкции, угрозы», – напомнил спикер Госдумы.
Он также предсказал направления следующих ударов по России. «Что будет дальше? Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема. Именно с этим связана истерика, а по-другому не назовешь заявления, которые звучат практически каждодневно. Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», – отметил он.
«Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации. Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», – заключил Володин.
Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Навального экстремистской организацией
Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) экстремистской организацией, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими», – передает слова представителя Мосгорсуда РИА «Новости».
Решение о принятии иска к производству на данный момент еще не принято, дата рассмотрения не назначена.
Эксперты пояснили, что в случае признания этих НКО экстремистскими организациями, они больше не смогут работать в России. Также будет запрещена вся символика, а СМИ будут обязаны отмечать при упоминании таких организаций, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и обычным участникам и жертвователям.
Сегодня в список запрещенных экстремистских организаций включены 83 объединения общественного и религиозного толка.
В своем иске столичная прокуратура указала, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.
В «слитой» базе сторонников Навального оказались их личные данные
«Слитая» информация о пользователях Сети, зарегистрировавшихся на акцию в поддержку блогера Алексея Навального, содержит персональные данные, следует из сообщения телеканала «Дождь».
Ранее соратники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, желающие присоединиться к ней могли зарегистрироваться на сайте мероприятия. При этом сторонников Навального уличили в накрутке данных на сайте в поддержку блогера. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей, передает «Интерфакс».
Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Иван Жданов заявил, что «слитая» информация – «это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных». Однако людям, которые зарегистрировались на митинг, в ночь на 19 апреля пришло еще одно письмо от тех, кто получил доступ к базе. В нем говорится, что слова Жданова – это обман.
В качестве доказательства в письме содержатся личные данные. Так корреспондент «Дождя» получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», – говорится в письме.
Соратник Навального Леонид Волков заявил, что утечка базы электронных адресов сторонников Навального связана с действиями бывшего сотрудника ФБК. «У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера», – сказал Волков в эфире канала «Навальный Live».
По его словам, в фонде после увольнения сотрудника не учли, что у него остался доступ к логам почты. Волков принес извинения за произошедшее, но не уточнил имени и должности этого сотрудника.
Навального переведут в стационар больницы для осужденных
Медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области.
«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
В Кремле пообещали и впредь отвечать на санкции США
Москва будет отвечать по каждому случаю санкционных мер со стороны Вашингтона, в данном случае принцип взаимности для России – константа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле, насколько ощутим и болезнен для США санкционный ответ Москвы, Песков заявил: «Дело не в болезненности, дело в том, что мы не являемся инициаторами санкционного обмена».
«Вы знаете, что это излюбленная тактика США. Мы не согласны с ней, мы ее не приемлем. Но принцип взаимности здесь является абсолютной константой, и на основе этой взаимности принято решение (ввести ответные санкции). Эти решения будут приниматься дальше, каждый раз в отношении США будут приниматься соответствующие (решения) в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться. А как это кто ощущает, наверное, нужно спрашивать у соответствующих стран», – сказал он, передает РИА «Новости».
Песков также заявил, что в Кремле «никак не восприняли» угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти блогера Алексей Навального. «Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств», – подчеркнул представитель Кремля.
16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Посол России в США прибыл в МИД
Российский посол в США Анатолий Антонов прибыл в здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади.
Антонов не стал отвечать на вопросы журналистов и прошел внутрь, передает ТАСС.
Отмечается, что посол прибыл в МИД на фоне введения новых санкций США в отношении России и последующего ответа Москвы на них.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях
МВД призывает россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.
«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что во время акции возможны «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц», и они будут «немедленно пресекаться». Также будут приняты «все необходимые меры» для поддержания правопорядка. «Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», – отмечает МВД.
Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников.
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении в России несанкционированной акции в поддержку блогера, которая пройдет в среду, 21 апреля. При этом соратник Алексея Навального Владимир Милов накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
Песков прокомментировал призывы к участию в несогласованных акциях
Правоохранители примут меры в случае проведения несанкционированных акций 21 апреля, следует помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах Российской Федерации, в различных городах с заявкой на проведение каких-то акций, мне об этом не известно, я не располагаю такой информацией. В случае если какие-то будут инициироваться акции, неразрешенные, они автоматически будут незаконные, и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам Российской Федерации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что «опять такие провокационные призывы они звучат даже не с территории Российской Федерации, а от неких граждан, которые проживают за границей».
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении 21 апреля в России несанкционированной акции в поддержку блогера. При этом соратник Алексея Навального Владимир Милов накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
МВД призвало россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.
Генпрокуратура напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях
Генеральная прокуратура на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.
«В связи с распространением в Сети призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (признанный иноагентом ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального»), Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отметили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ и грозят административным арестом.
Кроме того, заявляют в Генпрокуратуре, отказ интернет-компаний и владельцев сайтов удалять такие призывы подпадает под статью 13.41 КоАП. «В Сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. Размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ», – отметили в ведомстве.
Там также напомнили, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность образует состав статей 150 и 151.2 УК РФ. «Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ», – пояснили в Генпрокуратуре.
Ранее МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае проведения несанкционированных акций 21 апреля, и напомнил, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.