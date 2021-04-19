Оператор «Северного потока – 2» оценил влияние проекта на экологию России

По итогам экологического мониторинга можно сделать вывод, что строительство российского участка газопровода «Северный поток – 2» не оказало какого-либо значительного воздействия на экологию региона, и Кургальского заказника в частности, сообщили в компании-операторе трубопровода Nord Stream 2 AG.

«Подведены итоги экологического мониторинга в ходе строительства российского берегового и морского участков газопровода «Северный поток – 2». Результаты программы наблюдений демонстрируют, что влияние строительных работ на окружающую среду полностью соответствует допустимым показателям в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и носит незначительный характер», – передает сообщение ТАСС.

По итогам наблюдения за состоянием экологии в прошлом году выяснилось, что строительство российского участка газопровода не привело к изменениям условий обитания морской биоты, качества вод и донных отложений. Проект не оказал влияние на гидрологический режим на особо охраняемой природной территории болотного комплекса Кадер, также строительство газопровода не привело к активизации экзогенных процессов в Кургальском заказнике и не повлияло на поведение животных и птиц Финского залива.

«Воздействие на растительные комплексы находится в рамках проектных оценок, проявляясь в опушечном эффекте и локальном изменении условий произрастания видов в пределах нескольких метров от границы строительного коридора. Отмечено стабильное состояние пересаженных охраняемых видов растений, как на уровне отдельных экземпляров, так и популяций. Многолетние травы на рекультивированных участках образовали сплошной покров и демонстрируют уверенный рост», – указали в Nord Stream 2 AG.

Комплексная программа экологического мониторинга строительства российского участка «Северного потока – 2» разработана на основе оценки воздействия на окружающую среду и утверждена Главгосэкспертизой России. Программа эко-мониторинг является обязательным условием выдачи разрешения на проведение работ. Основными направлениями мониторинговых мероприятий в коридоре строительства на территории Кургальского полуострова и Финского залива в России являются исследования геологических, физико-химических (таких как качество воды и воздуха) и биологических (например, птиц и морских млекопитающих) параметров окружающей среды.

«Экологический мониторинг в России будет продолжен наблюдениями за восстановительными процессами экосистем, как на морском, так и на береговом участке. На морском участке в первые два года эксплуатации предусмотрено проведение сезонных съемок по всем биотическим компонентам и ежегодное гидро- и геохимическое обследования акватории, после чего исследования будут продолжены с разреженной периодичностью. Параметрами рассчитанного на три года мониторинга в Кургальском заказнике станут восстановление растительного покрова в границах коридора, восстановление торфа контроля за развитием экзогенных процессов на участках закрепления откосов дюны, структура и состояние растительных сообществ на прилегающей территории заказника, состояние и возобновление редких и охраняемых видов флоры, биотопическое распределение видов фауны, места гнездования редких и охраняемых видов, а также возобновление миграционных маршрутов животных», – добавила компания-оператор строительства газопровода.

В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».

В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.