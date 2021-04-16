Захарова объяснила Зеленскому его ошибку в определении «энергетической войны»

Украинский президент Владимир Зеленский ошибся, называя строительство «Северного потока – 2» энергетической войной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет. Энергетическая война – это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми «крымскотатарскими и украинскими активистами» были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? 20 – 22 ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины», – заявила Захарова в своем Facebook.

Она добавила, что эти «активисты-диверсанты» две недели мешали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения полуострова. В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».

«Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну ассиметрично – строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма. Еще в мае 2016 года приведен в действие энергомост «Кубань – Крым», благодаря которому с материковой части России на полуостров поступает электроэнергия. Активно вводятся новые энергогенерирующие мощности: введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, суммарной мощностью 940 МВт. В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубов воды. Идет строительство опреснительной установки в Сакском районе», – указала дипломат.

Захарова отметила, что попытки Киева провести транспортную блокаду Крыма обернулись строительством Крымского моста через Керченский пролив.

«Это крупнейший инфраструктурный проект на всем постсоветском пространстве за последние годы, самый длинный мост в Европе. Теперь из Крыма в Анапу можно с комфортом доехать всего за 2 часа. Сегодня это одна из важнейших транспортных артерий нашей страны. Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток – 2» – это бизнес, цивилизованный и выгодный», – подвела итог представитель ведомства.

Напомним, Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.

Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.