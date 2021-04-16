Эксперты оценили ультиматум МВД странам СНГ по поводу нелегальных мигрантов

«Радикальные меры МВД могут негативно сказаться и на тех, кто приехал сюда, например, с Донбасса и не успел получить российский паспорт», – сказала газете ВЗГЛЯД политэмигрант с Украины Лариса Шеслер. Ранее МВД предъявило ультиматум к странам СНГ, требуя до середины июня забрать своих граждан, нелегально оставшихся в России.

«Не понимаю, как мигранты должны за два месяца – до 15 июня – выехать, если сегодня практически ни с одной страной СНГ у России нет нормального транспортного сообщения? – задается вопросом глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. – Невозможно вывезти 150 тысяч мигрантов из Украины за такой короткий срок. А чтобы гастарбайтеры из Таджикистана вернулись домой, им в любом случае нужно лететь на самолете, билет на который стоит сотни долларов».

По мнению Шеслер власти должны помогать мигрантам переходить на легальное положение. «Проблему нелегалов нужно решать, однако не столь жесткими методами, которые предлагает МВД. Наоборот, нужно озаботиться тем, почему человек попал сюда, есть ли у него возможность выехать домой, ведет ли он нормальный образ жизни здесь, работает ли, вписан ли в социальную обстановку, не нарушает ли закон, и только после этого принимать какие-то решительные меры».

По мнению Шеслер, сети диаспор могут в чем-то помогать мигрантам, но главная проблема нелегальной миграции – это «аппетиты работодателей, которые хотят получить бесправную, дешевую рабочую силу. Пока работодателям это выгодно, проблема сохранится», – убеждена она.

«Почему в Россию не едут мигранты из стран Африки? Потому что у нас нет абсолютно никаких социальных программ, которые бы позволяли мигрантам какое-то время жить и при этом не работать. Напротив, в России человек понимает, что ему нужно сразу же начинать работать, чтобы выжить», – отметила Шеслер.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников убежден, что для массового вывоза мигрантов нужно сначала восстановить авиасообщение со всеми странами СНГ. «Я не вижу иного способа вывоза мигрантов из России, кроме как за счет государственных бюджетов стран СНГ. Диаспоры здесь ничего не решают, за исключением какой-то точечной поддержки со стороны отдельных бизнесменов», – признал Калашников.

Выступая в пятницу на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой потребовал от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, незаконно живущих в России. В противном случае Москва примет меры вплоть до массового выдворения. По данным МВД, только из Узбекистана в России «задержалось» 332 тысячи гостей, а с Украины – 152 тыс. человек.

Как отмечает «Интерфакс», из-за пандемии часть мигрантов осталась без возможности уехать домой. На время режима самоизоляции указами президента оставшимся иностранцам разрешили остаться – им продлили право пребывания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения, однако 15 июня этот льготный режим заканчивается.