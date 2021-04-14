В НАТО собрались добиваться от России деэскалации у границ Украины

Североатлантический альянс решительно настроен на то, чтобы добиваться от России шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД и министров обороны НАТО в онлайн-формате.

По словам Блинкена, страны НАТО «уделили некоторое время сегодня обсуждению глубокого беспокойства, которое союзники разделяют в отношении России и ее действий на границе с Украиной». передает ТАСС.

«Все 30 участников выразили эту обеспокоенность [действиями России] и продемонстрировали решительный настрой на то, чтобы Россия предпринимала шаги, направленные на деэскалацию напряженности, которую она создает», – заявил госсекретарь США.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «союзники полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и призывают Россию остановить провокационные действия и агрессию и выполнить свои международные обязательства». «Сегодня министры также обсудили наращивание сил России. Это самое большое наращивание сил с 2014 года», – заявил Столтенберг.

Тем временем официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что «rанцлер [Германии Ангела Меркель] и президент [CША Джо Байден] были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации».

Ранее в среду советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ указала, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств. Днем ранее в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России.

В прошлую пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.

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