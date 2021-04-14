Названо число населенных пунктов подключаемых к мобильной связи в 2021 году Москву признали одним из мировых лидеров цифрового образования в школах 14 апреля 2021, 18:49 Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) включила Москву в число мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой и уникальности цифровых сервисов. Исследование, проводившееся в 11 мегаполисах мира, показало, что столичной системе присущи уникальные черты, сообщается на сайте мэра Москвы. В Москве создана одна из крупнейших школьных систем мира, город входит в число лучших в международных рейтингах PISA, также важно, что столица взяла курс на развитие цифрового города будущего. С 2018 года все школы Москвы оснащены интерактивными панелями, Wi-Fi, ноутбуками для учителей и другими техническими средствами, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что главным инструментом цифровизации обучения стала «Московская электронная школа» (МЭШ) – уникальная цифровая среда. Подобные системы успешно функционируют лишь в четырех из десяти сопоставимых городов, а именно в Синграпуре, Торонто, Стокгольме и Лос-Анджелесе. МЭШ появилась в 2016 году и стала неотъемлемой частью столичной системы образования. Здесь собраны уникальные цифровые инструменты: отслеживание и корректировка траекторий, обратная связь и общение, оценка результатов, ели и планы обучения. В период перехода на дистанционный формат обучения с помощью сервиса конференц-связи на платформе МЭШ было проведено более 7,5 млн онлайн-уроков для учащихся 6 – 11 классов. В настоящее время в библиотеке МЭШ представлено более 50 тыс. сценариев уроков, около 9 тыс. видеоуроков, почти 2 тыс. электронных учебных пособий, 348 учебников, 140 тыс. образовательных приложений, 11 уникальных лабораторий и 245 произведений художественной литературы. МЭШ неоднократно была представлена на мировых форумах, например, в 2018 – 2019 годах на образовательном саммите HundrED в Хельсинки ее включили в список 100 главных образовательных проектов мира.

В Сети возмутились жалобами Бородиной на приостановку авиасообщения с Турцией 14 апреля 2021, 10:29

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией. Бородина сообщила, что планировала улететь в Турцию на весь июль, но предположила, что к этому времени направление не откроют. «Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, +65 градусов, самое оно», – написала телеведущая в Instagram, спросив совета у подписчиков. Некоторые посочувствовали телеведущий, но нашлись и те, кто ответил на недовольство Бородиной язвительными комментариями. «Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так-то я обычно из-за денег не летаю…» – написал один из пользователей. Кто-то ехидно назвал ситуацию трагедией и заметил, что некоторые люди «всю жизнь никуда не летали», сообщает телеканал «360». «Отлично, что закрыли. Нечего оттуда заразу везти! Своей хватает!» – поддержали решение российских властей в Сети. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. При этом в Российском союзе туриндустрии предупредили, что полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы, россиянам не вернут. Оптимальным выходом будет перенос даты поездки. Эффект «погоды в пустыне» возник в Москве 14 апреля 2021, 15:39

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

В Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне» – влажность воздуха во вторник понизилась до 23%, в среду достигла 42%, в то время как норма влажности для апреля – 68%, сообщил ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. «Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне»: накануне относительная влажность понизилась до 23%... Одновременно значительно возросла запыленность. По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно-допустимым значениям. Проблема в том, что помимо принесенной пыли с юго-востока, в Москве полно своей местной пыли, оставшейся после зимы. Пока еще не смытая весенними ливнями, она поднимается в воздух многомиллионным парком автомобилей», – передает сообщение синоптика РИА «Новости». По словам Тишковца, в столицах Казахстана и Монголии – Нур-Султане и Улан-Баторе – влажность составляет 26%, при этом эти города считаются одними из самых холодных и сухих столиц в мире. Специалист отметил, что неблагоприятные метеорологические условия усугубляют экологическую ситуацию: антициклон препятствует турбулентному перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ. Ранее в среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду. Накануне в Москве был побит абсолютный температурный рекорд для 13 апреля: температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 13.00 превысила отметку +21 градус. В школах и детсадах Москвы отменили бумажные справки об отсутствии по болезни 13 апреля 2021, 13:27 Для учащихся школ и для детей, посещающих детские сады в Москве, отменены бумажные справки об отсутствии по болезни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Приносить бумажную справку после болезни в школу или детский сад больше не нужно. Она оформляется в электронном виде и будет доступна онлайн как врачам, так и медицинским работникам в образовательных учреждениях в системе «ЕМИАС.Школа», сообщил портал Mos.ru со ссылкой на главу города. Учителя теперь смогут видеть в электронном журнале «МЭШ» информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе об освобождении от физкультуры. «Период пандемии показал и лишний раз доказал, что единая информационная система для всех ведомств необходима для слаженной работы и оперативного реагирования. Фактически мы создали единую цифровую среду комплекса социального развития Москвы. Теперь мы планируем применять этот принцип и в нашей текущей деятельности. По поручению мэра Москвы мы интегрировали единую цифровую платформу здравоохранения с «Московской электронной школой». Синергия этих двух масштабных проектов сделает обмен информацией между сотрудниками образовательных и медицинских учреждений, учениками и их родителями максимально удобным и простым и избавит москвичей и городские поликлиники от оформления порядка 2,5 млн справок, которые ежегодно выдают столичные поликлиники по болезни детей», – рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра по вопросам социального развития. Ранее родители должны были информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка на занятиях лично или через электронный дневник. Теперь эта информация будет передаваться в электронный журнал «МЭШ» автоматически. Классным руководителям и учителям физкультуры будут доступны данные о рекомендуемом периоде освобождения ребенка от физкультуры. Также у родителей учащихся школ и воспитанников дошкольных групп образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы, появилась возможность оформлять медицинские справки о временной нетрудоспособности ребенка по болезни в электронном виде. Помимо очевидной экономии времени, у электронного формата есть и другие преимущества. Например, такая справка не испортится и не потеряется. А врач сможет просмотреть всю историю ранее оформленных справок пациента в электронной медкарте, так как они хранятся централизованно. При этом традиционные справки на бумажном носителе также продолжат существовать, но время, необходимое для их оформления, существенно сократится. В сфере общего образования реализуется проект «Московская электронная школа» («МЭШ»). Он охватывает все школы столицы. Его задача – сформировать в городе современную высокотехнологичную образовательную среду. Это проект для всех участников системы образования – от учителей до учеников и их родителей, доступный для любого пользователя из любой точки мира с любого устройства и в любое время. Сегодня более 2,7 млн пользователей зарегистрировано в сервисах «МЭШ», включая более 57,5 тыс. сотрудников образовательных учреждений, свыше 1,1 млн учеников школ и колледжей и более 1,6 млн родителей детей, посещающих дошкольные учреждения, школы, колледжи. Основные сервисы, реализованные в рамках проекта «МЭШ», включают в себя электронный журнал, электронный дневник, библиотеку «МЭШ» и сервис «Москвенок», с помощью которого осуществляется управление проходом в образовательное учреждение, а также производится оплата питания. «ВКонтакте» заблокировала страницу ФСИН 13 апреля 2021, 05:52 Текст: Антон Антонов

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили, что официальная страница Федеральной службы исполнения наказаний России заблокирована. Как пояснили в пресс-службе соцсети, «возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН». Администрация соцсети решила «обезопасить сообщество на время выяснения всех нюансов». После того, как ситуация прояснится, блокировку снимут, передает ТАСС. Суд удовлетворил иск «Царьграда» к Google о блокировке YouTube-канала 13 апреля 2021, 23:56 Текст: Антон Никитин

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград» к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube, в случае неисполнения решения американской компании грозит прогрессивная неустойка, сообщил пресс-секретарь владельца телеканала Валерий Рукобратский. «Решение суда такое: возобновить доступ к аккаунту и каналу телеканала «Царьград» в YouTube. Договор на монетизацию YouTube-канала, который был заключен, исполнить. При неисполнении судебного решения, если Google не вернет доступ к нашему каналу, взыскать с компании прогрессивную неустойку – 100 тыс. рублей в первые сутки», – приводит слова Рукобратского ТАСС. По его словам, в течение двух месяцев Google имеет право подать апелляцию, до этого времени судебное решение не будет вступать в силу. Он также пояснил, что ежедневно прогрессивная неустойка увеличивается: первые сутки – 100 тыс. рублей, вторые – 200 тыс. руб., третьи – 400 тыс. рублей, четвертые – 800 тыс. рублей. Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются. В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда. Путин подписал новую редакцию основ госполитики по международной информбезопасности 12 апреля 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области международной информационной безопасности, документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Основными угрозами международной информационной безопасности являются использование отдельными государствами технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка информационно-коммуникационных технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства», – цитирует документ РИА «Новости». Также к основным угрозам относятся использование кибертехнологий в военно-политической и иных сферах в целях подрыва суверенитета и нарушения территориальной целостности государств, а также осуществление других действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, использование кибертехнологий в террористических, экстремистских и преступных целях, а также «для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру». 26 марта Совет безопасности России на заседании одобрил новый документ, касающийся госполитики страны в сфере международной кибербезопасности. В этом проекте актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, принято также решение о подготовке плана реализации документа и определены первоочередные меры по ее всестороннему обеспечению. Напомним, Путин заявил на заседании Совбеза о важности развития сотрудничества в сфере информбезопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, а также призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью. В Москве снизился уровень шума 12 апреля 2021, 21:56 Текст: Евгения Шестак

За последние 10 лет уровень шума в Москве снизился на 10-20 децибел, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, шумовая служба департамента совместно с Роспотребнадзором работает чаще в ночное время по жалобам жителей, которые поступают в основном на объекты строительства, передает РИА «Новости». «Я хочу сказать, что уровень шума в общем за последние 10 лет снизился в различных районах от 10 до 20 децибел, что серьезный показатель. Количество эпизодов превышения шума, в том числе на строительных работах в ночное время, по сравнению с 2010 годом уменьшилось в десятки раз», – рассказал Кульбачевский. На официальном портале мэра Москвы указано, что для разных мест столицы установлен свой допустимый уровень шума: возле жилых домов – днем не более 70 децибел, ночью – 60, в палатах больниц и санаториев днем – 50 децибел, а в ночные часы – 40. В учебных заведениях предельно допустимый уровень шума в любое время суток – 55 децибел. Также Кульбачевский отметил, что количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось в 3 раза – до 320 тыс. тонн. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах. Москву и Тулу соединят скоростной железнодорожной магистралью 14 апреля 2021, 15:05 Текст: Абдулла Шакиров

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) построят между Москвой и Тулой, после ее запуска время в пути от столицы будет занимать 55 минут, рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Перспективные планы железнодорожного сообщения компании РЖД рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию. Необходимо работать и в этом направлении, совместно с РЖД готовить новые проекты по повышению скорости, качества и безопасности. Важнейшим из них должна стать высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время в пути между Москвой и Тулой до 55 минут. Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет, проект достаточно дорогой – больше 100 млрд рублей. И, несмотря на это, я поручаю правительству [Тульской области] уже во взаимодействии с РЖД начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта», – передает слова Дюмина ТАСС. Как отметил губернатор, появление ВСМ существенно ускорит темпы строительства жилья, даст импульс инвестициям и привлечет в регион высококвалифицированные кадры. Уточняется, что сейчас между Москвой и Тулой курсируют электрички и автобусы, а время в пути на электропоезде «Ласточка» составляет более двух часов. В ноябре прошлого года в РЖД заявляли, что после запуска нового центрального диаметра в Москве (МЦД-3) дорога от столицы до Санкт-Петербурга будет занимать всего два часа. Температура в Москве побила абсолютный рекорд 13 апреля 2021, 15:20 Текст: Наталья Ануфриева

Абсолютный температурный рекорд для 13 апреля побит в Москве: температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 13.00 превысила отметку +21 градус. Представитель столичного метеобюро заявил, что 13 апреля был установлен «абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», передает «Интерфакс». Он напомнил, что предыдущий максимум дня был зафиксирован в 2008 году (+20,4). Ранее москвичам пообещали июньскую погоду. Между тем в России зафиксировали ускорение потепления. Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов объяснил преимущество России при изменении климатических условий. Россияне поддержали запрет мата в Сети 12 апреля 2021, 07:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Около четверти россиян негативно относятся к ограничению ненормативной лексики в Сети, но почти половина пользователей поддерживают запрет, показало исследование международного антивирусного разработчика ESET. «24% опрошенных считают ограничения ненормативной лексики в сети цензурой и относятся к этому негативно. Однако большая часть (48%) пользователей поддерживает запрет и называет это необходимой мерой. Остальные участники опроса не считают вопрос важным», – передает РИА «Новости» текст исследования. При этом более половины респондентов (56%) признались, что позволяют себе нецензурно выражаться в сети: 46% делают это только в личной переписке, 10% не привыкли себя ограничивать и используют матерную речь повсеместно, 44% респондентов вообще не используют мат в общении онлайн. Что касается оскорбительных постов и комментариев, аналитики выяснили, что 38% опрошенных считают их недопустимыми. Еще 19% полагают, что за оскорбления в интернете должна следовать административная ответственность. 29% участников опроса высказались за свободу выражения собственного мнения. Вместе с тем, активное участие в дискуссиях в сети принимают только 13% респондентов. Почти половина (49%) высказываются время от времени, когда обсуждаемая тема особенно важна, а 38% заявили, что никогда не участвуют в онлайн-обсуждениях. В целом большинство россиян (64%) поддерживают цензуру контента в интернете: из них 45% считают, что это вопрос безопасности, а 19% отметили, что в интернете много неправдивой информации, которая должна отслеживаться. Почти половина респондентов полагают, что модерацией должны заниматься интернет-провайдеры или сотовые операторы, а также государственные органы. «Еще треть участников исследования (32%) думает, что контролировать интернет-пространство должны сами пользователи. Против модерации выступили 10% респондентов – они считают, что интернет должен оставаться свободной площадкой», – заключили авторы исследования. Исследование основано на данных опроса более 1 тыс. респондентов старше 18 лет в городах-миллионниках страны. С 1 февраля социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать ее в постах и комментариях. Напомним, 5 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что в первые дни февраля, когда соцсети обязали удалять нецензурные выражения, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше. Эксперт: Принятие основ информбезопасности позволит развивать отечественную IT-индустрию 13 апреля 2021, 18:22 Текст: Елена Мирошниченко

Принятие основ государственной политики России в области международной информационной безопасности позволит эффективно развивать основанные на праве отношения в сфере международный цифровой безопасности, заявила газете ВЗГЛЯД Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. «Это очень своевременный шаг. Принятие данного документа позволит не только эффективно развивать основанные на праве отношения в сфере международный цифровой безопасности, но и систематизировать работу в данной отрасли внутри страны, в том числе, развивать отечественную IT-индустрию. Ведь речь идёт о наднациональном использовании интернета, который не оставляет возможности четко провести границы между государствами», – считает эксперт. Она также отметила, что утвержденный документ будет способствовать развитию международного сотрудничества в сфере противодействия информационным угрозам и создания эффективного международного механизма контроля за использованием информационно-коммуникационных технологий. «Теперь есть четкий правовой фундамент для проведения данной работы с иностранными государствами, а также с международными неправительственными организациями в финансовой сфере, в вопросах сохранности персональных данных, взаимодействия с крупными интернет-игроками и многих других отраслях», – заключила Рукавишникова. Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. 26 марта Совет безопасности России на заседании одобрил новый документ, касающийся госполитики страны в сфере международной кибербезопасности. В нем актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, принято также решение о подготовке плана реализации документа и определены первоочередные меры по ее всестороннему обеспечению. В Москве началась вторая фаза испытаний «Ковид-глобулина» 12 апреля 2021, 13:03 Текст: Елизавета Булкина

Во второй фазе испытаний препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом примут участие 156 москвичей, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. «В Москве стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата «Ковид-глобулин». На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования. Всего в мероприятии примут участие шесть московских госпиталей, работающих с коронавирусными больными. Совместно с Ростехом и Нацимбио планируется провести вторую фазу за два-три месяца, в ней примут участие 156 пациентов с COVID-19 с их информированного согласия», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. Навигацию по Москве-реке открыли раньше срока 12 апреля 2021, 16:58 Текст: Ксения Панькова

Навигация по Москве-реке в столице частично откроется раньше срока (13 апреля вместо 24 апреля), сообщается на официальном сайте канала имени Москвы. «Навигация по Москве-реке на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала откроется раньше установленного срока», – говорится в сообщении. Уточняется, что данное решение было принято в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в предстоящую неделю москвичей ждут солнечные и теплые дни, до четверга в Москве погода будет как в июне, в среду может быть побит рекорд тепла. Эксперт объяснил выгоду внедрения на сайтах счетчиков аудитории 13 апреля 2021, 10:01 Текст: Наталья Ануфриева

«Единые стандарты по измерению аудитории были бы выгодны рекламодателям, а в конечном итоге – самим интернет-платформам», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, комментируя информацию о возможном внесении в Госдуму законопроекта о внедрении счетчиков аудитории на интернет-ресурсах. «Текст законопроекта мы еще не видели, когда он будет опубликован, РАЭК изучит его и выскажет официальную позицию. В отрасли уже сложились определенные стандарты, механизмы саморегулирования и прозрачности, которые необходимо учитывать в случае принятия такого закона», – сказал Плуготаренко. Он подчеркнул, что «важно обеспечить баланс интересов рекламодателей, онлайн-платформ и пользователей: необходимо защитить персональные данные пользователей и коммерческую тайну интернет-ресурсов». «Безусловно, единые стандарты по измерению аудитории были бы выгодны рекламодателям, а в конечном итоге – самим интернет-платформам. Если удастся разработать и внедрить точную, прозрачную и кроссплатформенную систему верификации трафика, это, возможно, будет удобно и полезно всему рынку, однако такие инициативы требуют проработки отраслевых экспертов», – заключил он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект, согласно которому владельцы интернет-ресурсов будут обязаны устанавливать на своих ресурсах счетчики для измерения аудитории. Данные об интернет-аудитории ресурсов будет собирать исследовательская компания Mediascope, сообщает Forbes. Стокгольм сообщит ЕС о «российских кибератаках» на федерацию спорта 14 апреля 2021, 09:06 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Швеции проинформирует Евросоюз о якобы осуществленных Москвой с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции, сообщила представитель пресс-службы МИД королевства Андреа Рёмпке. «Вчера мы вызвали посла России в Стокгольме (Виктора Татаринцева) в связи с публикацией этой информации, чтобы попросить объяснений. Мы также проинформируем ЕС по этому поводу», – сообщила Рёмпке, передает ТАСС. Она назвала кибербезопасность приоритетным вопросом для правительства Швеции. «Национальный центр кибербезопасности Швеции находится в стадии создания. Швеция активно участвует в международных переговорах в ООН о нормах и правилах поведения государств в киберпространстве. Швеция вносит свой вклад в разработку набора инструментов ЕС для реагирования на киберугрозы», – продолжила она. Во вторник посла России вызвали в МИД Швеции после того, как прокуратура страны сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных Россией с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции (СЕПО) в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой Россиии, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных. Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД не раз напоминали, что Россия последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.