Врач отверг регрессию онкозаболеваний из-за коронавируса

Коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний, многие онкобольные уже перенесли COVID-19, но массового улучшения состояния этих больных нет, заявил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.

«Предполагать, что это будет иметь какой-то массовый характер, не приходится, потому что большое количество онкологических пациентов переболело коронавирусом, и, соответственно, массовых сообщений о том, что все они начали выздоравливать или у них наблюдается улучшение, не поступало. Этого не видно и в реальной клинической практике», – цитирует РИА «Новости» Жукова.

По его словам, он встречал всего одно сообщение о том, что у пациентки с лимфомой была некая регрессия после перенесенного коронавируса, однако феномен спонтанных регрессий был описан и до коронавирусной эпохи.

«Даже если такое произошло, это некий феномен, скорее всего, иммунного характера. Рассчитывать на то, что коронавирусная инфекция или вакцинация будут излечивать пациентов, не приходится, во всяком случае на том уровне данных, который есть сейчас», – уточнил Жуков.

В марте в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.

Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.