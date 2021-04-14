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В Минске заявили о развертывании разведцентров НАТО у границ Белоруссии и России
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Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.
Начальник Генштаба сообщил об этом на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве, передает ТАСС.
«Генерал-майор Гулевич выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточноевропейскому региону. В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов», – отметили в белорусском оборонном ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России.
До этого Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.
Кроме того, в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море. Сообщалось также, что США собираются перебросить свои F-35 в Европу.
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Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей
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Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО).
В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс».
«На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.
Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.
В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.
По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии».
Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.
Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.
9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США).
Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному
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Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости».
«А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен.
«Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине
Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.
Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot.
Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России
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Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.
Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС.
В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии.
«Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2».
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Захарова раскритиковала CNN за фейк о «российских танках» на Украине
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что американский телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова написала в Facebook, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», – отметила она.
Дипломат выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве «нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии».
«Потому что это уже просто неприлично», – заключила Захарова.
Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.
Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы...Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 12 апреля 2021 г.
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NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире
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В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest.
Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН.
«Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest.
В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению.
«Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт.
На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года.
«Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Баку отправил в Москву письмо с фотографиями относительно «Искандеров»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе, Баку также послал официальное письмо в Москву по этому поводу.
Алиев сообщил на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Дипломатической академии, что 1 апреля у него «состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».
«Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным). По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа», – добавил он.
При этом Алиев назвал «странными» заявления официального Еревана о ракетах: «То они говорят о не взорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений».
Напомним, Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев заявил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М», которые, по его словам, были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версию о применении Ереваном российских ракетных комплексов «Искандер».
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян отказался сообщать, применяла ли армянская сторона во время войны в Карабахе ракетные комплексы «Искандер».
«Я не собираюсь раскрывать государственную тайну», – цитировало экс-главу военного ведомства агентство «Спутник Армения».
Москва опровергает использование армянской стороной ракет «Искандер». Комментируя сообщения Баку о находке обломков ракет в зоне конфликта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: комплексы «Искандер» не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе. До этого аналогичные объяснения давал Генштаб России.
Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Алиев – выпускник МГИМО, профессиональный международник», и «его линия – способ аргументации: если Россия поставила Армении летальное оружие, которое та использовала не должным образом, то Москва больше не имеет права поставлять его Армении».
В Британии раскритиковали отправку истребителей для «сдерживания» России
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Британцы раскритиковали сообщения СМИ о том, что в Румынию для «сдерживания» России были отправлены истребители Typhoon королевских ВВС.
Соответствующий материал опубликовала The Daily Mail. Как пишет издание, шесть истребителей примут участие в миссии по патрулированию воздушного пространства в условиях обострения ситуации на востоке Украины, передает РИА «Новости».
При этом в минобороны Великобритании подчеркнули, что данное развертывание является плановым.
«Это абсолютно не имеет никакого отношения к нашей стране», – написал пользователь Thomas Covenant.
«Какая бы гражданская война ни шла в этой части мира, пусть это будет проблемой тех, кто хочет в ней участвовать, и, если США так отчаянно хотят застрять в ней, то пусть. Мы не последовали за ними в то безумие, которое было во Вьетнаме, и мы не должны следовать за ними сейчас», – заявил Scrunchedupthing.
«Не увлекайся, Борис (Джонсон). (Президент США Джо) Байден хочет только удобных особых отношений», – отметил Lidds.
«Извините, но это не наша проблема. На Украине установили глобалистскую марионетку, которая бряцает оружием. Они не являются частью НАТО. Держитесь от этого подальше. Пусть сами разбираются в своих проблемах и дрязгах!», – призвал Morpheus in 2021.
«Что шесть самолетов сделают против мощи России! Шутники. Позор нашим правительствам за сокращения (в британской армии). Впрочем, к нам это не имеет никакого отношения. Пусть этим займутся Франция и Германия, то есть ЕС. Это не наша проблема», – считает Toks.
Отметим, что британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов, совершающих полеты в международном воздушном пространстве. В июле 2020 года британские Typhoon не успели перехватить российские Ту-142, которые совершали полет в международном воздушном пространстве севернее Шотландии.
Между тем на Украине заявили, что Киев хочет «практической» поддержки от других стран.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной.
Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Россия получила новые заявки на С-400
Россия продолжает получать заявки от зарубежных стран на поставки систем ПВО С-400 «Триумф», заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
«Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения. На сегодняшний день только эта система способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов», – передает РИА «Новости» ответ Решетниковой на вопрос о сроках поставок С-400 Индии.
По ее словам, сроки поставок Россией систем ПВО С-400 Индии будут объявлены «в ближайшей перспективе».
«В настоящее время Россия и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» по ранее согласованному плану. О сроках начала поставок систем в рамках указанной сделки будет объявлено в ближайшей перспективе», – сказала Решетникова.
Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400 для Индии в феврале.
Отметим, что против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона.
Напомним, в марте директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял о том, что Россия ведет переговоры с 4-5 странами по закупке систем ПВО С-400.
Названы сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска
Российские военные начнут получать беспилотный ударный комплекс «Охотник» через три года, заявил зампред коллеги Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов.
«Планируются поставки «Охотника» в войска начать уже в 2024 году», – заявил замглавы коллегии в интервью «Российской газете».
По его словам, беспилотник может работать под управлением летчика, который пилотирует Су-57, при этом «эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков».
В скором времени планируется реализовать возможность управления несколькими беспилотниками «Охотник» из кабины одного Су-57.
«Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами. Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем – совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение», – добавил Ельчанинов.
«Охотник» в дальнейшем будет способен под управлением ведущего пилотируемого аппарата «решать любые задачи по воздушным и наземным целям», подчеркнул собеседник издания.
«В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России», – подвел итог зампред ВПК.
Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
Украина призвала НАТО усилить санкции против России
Киев призывает НАТО усилить антироссийские санкции, а также поддержку военного потенциала Украины «в ответ на угрозу со стороны России», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Украина не является и никогда не будет частью русского мира. Россия должна осознать, что Украина принадлежит к западному миру, нам необходимы меры, которые сдержат Россию. Это могут быть новые санкции, которые повысят цену российской агрессии. Это могла бы быть и непосредственная поддержка, направленная на укрепление оборонного потенциала Украины», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
По его словам, Россия делает все возможное, чтобы не допустить сотрудничество Украины с третьими странами в оборонном секторе. Также Кулеба заявил, что Россия больше не сможет никого «застать врасплох», поскольку Украина и ее «друзья» сохраняют бдительность.
«Хочу вас заверить, что Украина не хочет войны. Мы не планируем наступательных действий или эскалации. Украина привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта», – указал Кулеба.
Он отметил, что слова поддержки очень много значат для Украины, однако сейчас ей нужна практическая поддержка, и НАТО готовы работать по этому вопросу.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России».
В Белоруссии начался суд в отношении доверенных лиц Тихановской
Суд в Гомеле начал рассматривать уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской, обвиняемых по трем статьям уголовного кодекса – приготовление к преступлению, захват зданий и участие в массовых беспорядках.
На скамье подсудимых суда Железнодорожного района четыре бывших доверенных лица Тихановской, которые были задержаны накануне последних президентских выборов в Белоруссии, передает государственное издание «СБ. Беларусь сегодня».
Отмечается, что все четверо обвиняемых – из Гомеля: официально безработный Юрий Власов, ремесленник Дмитрий Ивашков, таксист Александр Шабалин, а также Татьяна Каневская, которая ухаживает за ребенком-инвалидом.
По данным издания, в ходе судебного заседания гособвинитель отметил, что обвиняемые обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также по захвату зданий администраций и исполкомов, отделов и управления милиции.
«Тихановская поддержала план, согласившись выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков типа «Шпага», раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступлений», – говорится в сообщении.
Уточняется, что все четверо подсудимых обвиняются по трем статьям уголовного кодекса – приготовление к преступлению, захват зданий и участие в массовых беспорядках, а Власов еще и за публичное оскорбление представителей власти.
Напомним, Тихановская заявила, что сторонники оппозиции могут совершить в Белоруссии мирную революцию. В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.
В НАТО пообещали поддержку Украине
НАТО находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генсек НАТО также подчеркнул, что поддержка организации в отношении суверенитета Украины остается непоколебимой. Он уточнил, что альянс не признает Крым в составе России.
«НАТО на стороне Украины, союзники продолжают оказывать значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы оказываем помощь, в том числе по линии укрепления потенциала вооруженных сил Украины», – добавил он.
Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО считает необоснованной переброску российских военных к границе с Украиной, передает ТАСС.
«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», – заявил он.
При этом генсек НАТО ушел от ответа на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в альянс, не контролируя часть своей территории. «Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе», – сказал Столтенберг.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал НАТО усилить антироссийские санкции, а также поддержку военного потенциала Украины «в ответ на угрозу со стороны России».
Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада».
Стало известно о расширении боевых возможностей Су-34
Боевые возможности российских строевых фронтовых бомбардировщиков Су-34 расширили за счет установки новых универсальных разведывательных комплексов, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
Несколько самолетов, по словам собеседника агентства, оснастили универсальными контейнерами разведки (УКР), в том числе УКР-ОЭ – для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ – для радиолокационной разведки и УКР-РТ – для радиотехнической, сообщил источник РИА «Новости».
Источник отметил, что «новая аппаратура создана НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника» в рамках опытно-конструкторской работы, предполагающей расширение разведывательных, ударных и сетецентрических характеристик Су-34».
Новые УКР существенно повышают возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, а также обеспечивают высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения, подчеркнул собеседник.
«Кроме того, новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве», – добавил он.
Напомним, 1 апреля в Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.
В Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России
Россия всегда отвечала, когда ей угрожали, но никогда не представляла угрозы ни для кого сама, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «Россия действительно никому не угрожает, вы знаете, что в течение, наверное, последних лет ста много было ситуаций, когда угрожали России, тогда Россия отвечала, но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу», передает РИА «Новости».
Потому «любые рассуждения сейчас о том, что Россия – это угроза, на эту угрозу нужно отвечать и тому подобное, – это не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия».
Песков также прокомментировал «озабоченность» «Большой семерки» насчет передвижения российских войск у границ Украины, указав, что «здесь все объяснения уже были нами даны» – и по передвижению Вооруженных сил, и по поводу «угрозы», и «относительно того, что следует призвать Вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий».
На вопрос, получали ли в Кремле какие-либо предостережения по дипломатическим каналам, он ответил отрицательно.
«Это нужно, наверное, в МИДе спрашивать», – добавил пресс-секретарь президента.
Отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо контакты с руководством каких-либо стран «семерки», он отметил: «Если таковые последуют, мы вам сообщим».
Ранее главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины.
Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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