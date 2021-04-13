Баку отправил в Москву письмо с фотографиями относительно «Искандеров» В Кремле заявили об обсуждении ситуации вокруг ракет «Искандер-М» по линии Минобороны 13 апреля 2021, 12:47 Текст: Елизавета Булкина

Вопрос об обнаружении в Карабахе ракет комплексов «Искандер-М» обсуждают военные ведомства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У Пескова поинтересовались, обсуждали ли президент Азербайджана Ильхам Алиев эту тему с российским лидером Владимиром Путиным. «По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». Напомним, президент Алиев заявил, что обсуждал с президентом России информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе, Баку также послал официальное письмо в Москву по этому поводу. Ранее Алиев заявил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М», которые, по его словам, были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версию о применении Ереваном российских ракетных комплексов «Искандер». Москва опровергает использование армянской стороной ракет «Искандер». Комментируя сообщения Баку о находке обломков ракет в зоне конфликта, Песков подчеркнул: комплексы «Искандер» не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе. До этого аналогичные объяснения давал Генштаб России.

СМИ: Зеленский предложил Эрдогану половину акций «Мотор Сич» 12 апреля 2021, 21:45

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Анкару предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич», сообщили СМИ. Как сообщает «Украина.ру» со ссылкой на источник портала Mind.ua, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции. «Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», – сказал источник. Как пояснил источник издания, построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты «Мрия» или «Руслан». Кроме того, рынок не примет большое количество машин большого класса, да и конкуренция в этом сегменте большая. в то же время на турецкие беспилотники сейчас болшьшой спрос. Их готовы покупать многие страны, где идут военные конфликты разной интенсивности. Поэтому производство на Украине может быть загружено заказами, например, на двигатели АИ-450С , которые уже поставляется в Турцию для беспилотника Akinci. Заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Эрдогана и Зеленского состоялось в Стамбуле 10 апреля. «Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. В октябре 2020 года вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения. В ноябре того же года сообщалось, что Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана. В марте 2021 президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленски подставил Украину под удар Китая. Лавров рассказал о планах отказаться от контролируемых Западом платежных систем 12 апреля 2021, 22:11

Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. «Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», – приводит слова Лаврова агентство ИРНА. Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Нидерланды отреагировали на денонсацию Россией налогового соглашения 13 апреля 2021, 04:58

Фото: Yuriko Nakao/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение кабмина России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. Раус заявил, что его страна считает «нежелательными последние шаги» Москвы по расторжению соглашения. Нидерланды «попытаются продолжить диалог». Он сообщил, что предложение России об изменении соглашения «имеет серьезные неблагоприятные последствия» для бизнеса и экономических отношений двух стран. В связи с этим Нидерланды «направили встречное предложение». Нидерланды считают, что оно «учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы» России. Указывается, что «в нем содержался ряд эффективных мер по борьбе с уклонением от налогообложения», но «согласие так и не было достигнуто». Чтобы расторгнуть действующее соглашение, Москва «должна направить официальное уведомление Нидерландам». Пока Нидерланды его не получали. Если уведомление получат не позднее 30 июня, то уже с 1 января 2022 года «соглашение прекратит свое действие», передает ТАСС. Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. В декабре Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве 12 апреля 2021, 18:20

Фото: CrimeTimeRU/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

В Москве в фитнес-клубе на Авиационной улице застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, сообщил источник в правоохранительных органах. «Как удалось установить, по предварительным данным, убитым оказался 40-летний Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году», – передает сообщение ТАСС. По словам собеседника агентства, Гейдаров занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения: на записи видно, как злоумышленник в присутствии посетителей несколько раз выстрелил в спину Альберту Рыжему. В начале января на свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата. Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» 12 апреля 2021, 15:31

Фото: «Бриллиантовая рука», Киностудия «Мосфильм»

Текст: Алексей Дегтярев

Скончалась актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в картине «Бриллиантовая рука», сообщил источник в экстренных службах. В Москве умерла актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука». Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. Холину обнаружила мертвой в квартире на проспекте Вернадского ее дочь Людмила, артистке было 97 лет, сообщил собеседник «Вечерней Москвы». Холина известна благодаря роли в фильме «Бриллиантовая рука», в нем она сыграла ведущую модного показа. Артистка была замужем за актером Олегом Голубицким, в 1995 году она стала вдовой. Последний раз интервью Холина давала в 2013 году. В России восстановили советскую технологию получения жидкого водорода для ракетного топлива 12 апреля 2021, 15:03 Текст: Елизавета Булкина

Ученые из новосибирского Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН восстановили и усовершенствовали технологию для длительного хранения и транспортировки водорода в жидком виде, который можно использовать как топливо для ракет, сообщил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. «После распада Советского Союза завод [по производству жидкого водорода] прекратил существование. Исчезли линии по производству соответствующих катализаторов – они там же были смонтированы – и тестовые системы. По инициативе разработчика этих систем мы восстановили в значительной мере компетенции. То есть мы готовы к производству и запуску промышленного производства катализаторов», – передает его слова ТАСС.



По словам главного научного сотрудника инжинирингового центра Института катализа СО РАН Любови Исуповой, плотность водорода в жидком состоянии в 800 раз больше, чем в газообразном, что упрощает его хранение и транспортировку. Вместе с разжижением водорода проводится процесс изменения исходного состава газа, для которого применяются специальные вещества-катализаторы. Таким образом предотвращается испарение полученного пароводорода, что делает возможным успешную перевозку и использование его в качестве топлива. Пармон подчеркнул, что для космических ракет водородное топливо является очень эффективным. В советские годы новосибирские специалисты создали в Узбекистане производство катализаторов и жидкого пароводорода, который в цистернах возили на космодром «Байконур» и использовали, в частности, в качестве для ракеты-носителя «Энергия», которая запускала космический корабль «Буран» в 1988 году. Однако после распада СССР завод прекратил свою деятельность.



«Мы восстановили компетенции по технологии приготовления катализаторов. Более того, сделали технологию более экологически привлекательной. То есть если раньше катализаторы готовили методом осаждения, то сейчас методом смешения, который не включает жидкие стадии и, соответственно, утилизацию, которая сопровождает эти технологии», – сказала Исупова. В свою очередь Пармон добавил, что несмотря на восстановление и усовершенствование технологии, самостоятельно организовать промышленное производство ученые не смогут, для этого потребуется поддержка «Роскосмоса». Напомним, в марте прошлого года единственный в России производитель высококонцентрированной перекиси водорода для космических ракет «Синтез-ПВ» был признан банкротом. Зеленский заявил о невозможности полета Гагарина в космос без Украины 12 апреля 2021, 14:45

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. «Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», – написал он в Telegram. Зеленский отметил, что космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, создан под руководством конструктора Сергея Королева, который родом из украинского Житомира. Он также добавил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников. По его словам, задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов: сохранить то, что сделали старшие поколения, и прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет «были не единственными». «В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства. Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли», – отметил он. Также, по его словам, сейчас украинской космической отрасли необходимо способствовать разработке системы «Сич-2-1». «Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня – оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее – достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», – резюмировал президент. В 2021 году исполняется 60 лет полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине 13 апреля 2021, 06:42

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time. Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot. В Москве пропал первый пресс-секретарь Лукашенко 12 апреля 2021, 19:34

Фото: Сергей Самохин/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

В ночь на понедельник в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным источника ТАСС, заявление о его пропаже было подано в Пресненский отдел МВД. 56-летний Александр Федута еще в 1994 году стал членом предвыборного штаба Александра Лукашенко, а спустя 11 лет написал его первую политическую биографию. Перед президентскими выборами 2010 года Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, он был задержан 20 декабря в Минске силовиками и заключен в следственный изолятор КГБ. 11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести. 8 апреля 2011 года он был освобожден под подписку о невыезде. 20 мая 2011 года Александр Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, Федута является одним из авторов «Большой Российской энциклопедии». СМИ стало известно о планах оптимизации в российской полиции 12 апреля 2021, 15:44

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Структуры МВД России в ближайшее время ждет оптимизация: отделы по делам несовершеннолетних управлений транспортной полиции будут объединены с территориальными главками МВД, сообщил источник в силовых структурах. «Подразделения по делам несовершеннолетних управлений на транспорте сольются с главными управлениями. Вопрос решится уже на этой неделе, для этого немного скорректируют Уголовно-процессуальный кодекс», – рассказал источник Ura.ru. По его словам, это станет первым шагом к полному слиянию транспортной полиции с главными управлениями МВД. «Этот вопрос фактически решен», – отметил источник, добавив при этом, что окончательное объединение произойдет не раньше второго квартала 2022 года. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО подтвердили, что ведомство готовится к изменениям. «Линейные органы ждет оптимизация», – пояснили в управлении, но уточнили, что еще не знают ее деталей и сроков. В прошлом году Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел. По данным СМИ, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также сократить численность сотрудников на 10%. МВД выступило категорически против предложений Минфина. Эксперт: Для США Украина – проблемная страна 12 апреля 2021, 17:55

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«США пытаются держать Украину в напряжении – так, чтобы она и не развалилась, и чтобы использовать ее как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист ДмитрийДробницкий. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае агрессивных действий на Украине. «В словах Энтони Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность. Это свидетельствует о том, что американское руководство находится сейчас в идейном тупике, поскольку все недружественные действия в отношении России уже исчерпаны. А этот тупик порождает пустую риторику», – полагает экспрт-американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, что сравнительно недавно возглавивший американскую дипломатию госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине. Но далее Блинкен не развил этот тезис, констатировал Дробницкий. «Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – отметил собеседник. Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил американист. «Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет», – сделал вывод Дробницкий. Не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет этосделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки». Впрочем, по мнению политолога, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации на Укркаине. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает Дробницкий. Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, делает вывод собеседник. При этом, по мнению эксперта, уже можно предположить, на что будет опираться Вашингтон при формулировании своей линии поведения. «Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», – указал Дробницкий. По его мнению, политически и геополитически в отношении украинского вопроса за прошедшее время принципиально ничего не изменилось. Напомним, что давний член команды Байдена Блинкен в президентство Обамы занимал различные высокие посты в Белом доме и Госдепе, и тогда активно высказывался за введение «крымских» санкций против России. В январе этого года, при обсуждении в Сенате кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря, дипломат заявил о том, что поддерживает предоставление Киеву американских вооружений. «Современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России. Однако эта идея провалилась. Тем не менее, сейчас страна используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии», – полагает Дробницкий. При этом, по мнению эксперта, вашингтонский истеблишмент рассматривает Украину как крайне неустойчивое государственное образование, которое рано или поздно превратится в классический пример «failed state» – несостоявшееся или провалившееся государство. «При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», – добавил Дробницкий. В целом, можно сделать вывод, что для США Украина – проблемная страна, которую надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против России, своего геополитического конкурента, делает вывод политолог-американист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. Тем временем, из зоны конфликта в Донбассе все чаще поступают сообщения об агрессивных действиях украинских силовиков на линии соприкосновения сторон. Так, в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию республики. При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе». Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. В Госдуму внесен проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами 12 апреля 2021, 20:41 Текст: Ксения Панькова

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента. «В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 г., его действие прекратится с 1 января 2022 г.», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Напомним, в декабре прошлого года Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Госдеп пригрозил России «последствиями» 13 апреля 2021, 03:58

Фото: Ali Zifan/US Department of State/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС. Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной 12 апреля 2021, 14:06

Фото: Sergei Grits/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос. По словам журналиста, в настоящее время нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в Донбасс, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и «военных последствий». Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины, передает РИА «Новости». Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году. Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт. Ранее Кремль выразил надежду, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе.