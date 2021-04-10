Актер Серебряков назвал «нелепым» сравнение жизни в Канаде и России

Народный артист России Алексей Серебряков, ранее обвиненный некоторыми россиянами в предательстве, отказался ответить на вопрос: навсегда ли он вернулся в Россию, назвав его «дурацким».

Накануне в Москве демонстрировали фильм «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Премьеру посетил Серебряков, недавно приехавший в Россию. Журналисты поинтересовались у артиста, навсегда ли он вернулся. Однако на вопрос о возвращении в Канаду Серебряков отвечать не стал.

«Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!» – ответил он, сообщает News.ru., сообщает News.ru.

В марте этого года актер вернулся в Россию из Канады. «Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», – сообщил артист по возвращению, передает РИА «Новости».

Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал «нелепым» сравнивать, в какой стране лучше жить.

Однако, по мнению также проживающего в Канаде русского писателя Владимира Лорченкова, истинные причины возвращения Серебрякова несколько иного характера, сообщает газета «Культура».

По его словам, актер не смог получить гражданство Канады, потому что не сдал экзамен на знание языка, иначе он мог бы находиться в стране с видом на жительство хоть 25 лет. Он также отметил, что без знания французского и английского языка в Канаде «приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте не получить».

Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». После этого на актера обрушилась волна критики на Серебрякова, когда он дал интервью, в котором назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Россияне упрекнули его в том, что он плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Сам актер уехал жить в Канаду.