Пострадавшпая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы

В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии», – пояснил собеседник ТАСС.

Источник уточнил, что водительский стаж у Артемовой– около 10 лет, в момент аварии она ехала домой с работы.

В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.

Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.