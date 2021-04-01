Эксперт: Пасха перестает быть религиозным праздником на Западе

Пасха на Западе превращается в «административный праздник», который регулируется властями из-за пандемии коронавируса, заявил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«В ближайшие выходные предстоит католическая и протестантская Пасха. Я сильно удивлен, потому что есть репутация у очень религиозных стран – Италии, Испании, Португалии, (но) руководители этих государств буквально говорят, что Пасхи в этом году не будет. Пасха перестает быть религиозным праздником, а становится праздником административным», – заявил Кузнецов в ходе круглого стола в онлайн-формате «Новая нормальность». Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?», передает РИА «Новости».

По его словам, это связано с тем, что праздник регулируется не просто мерами и законодательством, а «словами руководителей».

Католическая Пасха в этом году приходится на 4 апреля.

Ранее в Ливане ввели строгий карантинный режим с круглосуточным комендантским часом на период празднования Воскресения Христова по григорианскому календарю с 3 по 6 апреля (католическую Пасху).

Власти Словении решили ограничить передвижение по стране – выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины, подтвержденной документально. При этом правило не распространяется на день католической Пасхи, 4 апреля.