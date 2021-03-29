Власти Ливана ввели строгий карантин на католическую Пасху

Строгий карантинный режим с круглосуточным комендантским часом вводится в Ливане на период празднования Воскресения Христова по григорианскому календарю с 3 по 6 апреля (католическую Пасху), сообщается в распоряжении межведомственного штаба по борьбе с пандемией.

Как сообщает телеканал MTX, в документе указывается, что для экстренных передвижений по городу гражданам Ливана потребуется оформить цифровой пропуск через мобильное приложение, передает ТАСС.

В пятницу Высший совет обороны (ВСО) Ливана продлил режим всеобщей гражданской мобилизации для противодействия коронавирусу с 31 марта до 30 сентября. Президент республики Мишель Аун пояснил, что такой шаг «вызван необходимостью принятия превентивных мер в связи с приближающейся третьей волной пандемии».

При этом власти Ливана с понедельника увеличили часы работы торговых центров, супермаркетов, предприятий по обслуживанию населения, ресторанов и кафе, которые будут открыты теперь до 21.00. Под запретом остается проведение свадеб, банкетов, массовых общественных и культурных мероприятий. По-прежнему откладывается на неопределенный срок возвращение школьников и студентов в классы и аудитории. Закрыты кинозалы, театры, бары, ночные клубы и народные базары.

По данным министерства здравоохранения республики, за последние сутки коронавирус был выявлен у 2724 граждан, 38 человек умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 461 тыс. граждан Ливана, 6096 человек умерли.

Напомним, 5 февраля специальный комитет министерства здравоохранения Ливана одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. В январе посол Ливана в Москве Шавки Бу Насер сообщал о переговорах частных ливанских компаний с министерством здравоохранения страны по вопросам приобретения российской вакцины «Спутник V» и ее распространения в Ливане.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД