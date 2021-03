В Израиле заявили о важности хороших отношений с Россией В Израиле неофициальный праздник 8 Марта начали отмечать на уровне мэрий 8 марта 2021, 17:27 Текст: Михаил Мошкин

«Женщины у нас служат в армии наравне с мужчинами. Но при этом они остаются женщинами, и очень важно, чтобы мы, мужчины, напоминали им об этом», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель мэра израильского города Ришон ле-Цион Максим Бабицкий, комментируя прошедшую 8 марта акцию: волонтеры дарили женщинам цветы у мэрии и у торговых центров. «Мы решили провести это акцию сегодня в мэрии Ришон ле-Циона, поздравили прекрасных работниц нашего муниципалитета и подарили им цветы. У нас в Израиле «слабый пол» – сильные женщины, мы ими гордимся. Как известно, женщины у нас служат в армии практически наравне с мужчинами. Но при всем при этом они остаются женщинами – очень важно, чтобы мы, мужчины, напоминали им об этом как минимум 8 марта», – сказал организатор акции Максим Бабицкий, заместитель мэра Ришон ле-Циона (город в 7 км к югу от Тель-Авива). Как сообщили инициаторы акции, женщинам и девушкам дарили цветы не только в самом здании муниципалитета, но и у входа в мэрию, а также у торговых центров. Собеседник отметил, что Международный женский день в Израиле официально не входит в число «красных дней календаря». «Этот праздник, конечно, появился благодаря русскоязычным репатриантам. Например, когда я около 20 лет приехал в страну, 8 марта так широко не праздновали. Тем более, что есть еврейский праздник День любви, который отмечают летом», – рассказал Бабицкий. В израильский обиход вошел и День святого Валентина, который, впрочем, воспринимается как светский праздник. Но в последние годы Международный женский день настолько прочно вошел в календарь, что его отмечают и власти Ришон ле-Циона, подчеркнул собеседник. Так, в этом году, по решению мэра города Раза Кинстлиха, к традиционному знаку «Добро пожаловать» на въезде в Ришон ле-Цион теперь добавлена надпись «Добро пожаловать» в женском роде (в грамматике иврита различаются конструкции мужского и женского рода). 8 марта послы и постпреды России поздравили женщин на разных языках мира – например, посол России в Австрии Дмитрий Любинский представил свое поздравление, прочитав на немецком языке стихотворение, а послы в Испании и Венесуэле Юрий Корчагин и Сергей Мелик-Багдасаров, соответственно, передали пожелания на испанском. Ранее свое поздравление с Международным женским днем опубликовал глава МИД России Сергей Лавров. Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, рассказала, что по ее личному мнению, мужчина должен быть главным – но, добавила она, ушло то время, когда дипломатия в России была преимущественно мужской профессией. Женщины «каким-то непостижимым образом везде и все успевают» и достигают «вершин в самых разных сферах деятельности», вызывая уважение «обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу», – отметил в своем поздравлении президент России Владимир Путин.

Выпускница МГИМО создала антироссийское движение в Грузии 8 марта 2021, 12:49

Фото: facebook.com/EKhoshtaria

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария создала политическое объединение «Дроа» («Настало время») в том числе для разоблачения тех, кто «связан с Россией», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Буду разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, замешанных в непотизме и тех, кто связан с Россией», – объявила она. Хоштария сказала, что Грузия с населением 3,7 млн человек является «одной из самых бедных и несправедливых стран», в которой 1,3 млн человек либо проживают за чертой бедности, либо имеют долги перед банками и ломбардами. По ее расчетам, эпидемия коронавируса разорит полностью или сделает беднее еще 560 тыс. жителей Грузии. В прошлом году Хоштария выразила сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага». «К сожалению, мне пришлось обучаться в России, так как у меня не было денег на учебу в Европе, – заявила она грузинским журналистам. – Но я получила очень важный опыт, как обучают в лагере врага». «Чему обучают, какого типа там нарративы», – сказала она. В МВД Украины похвастались «ударом» по России 8 марта 2021, 07:57

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России», заявил советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко. Он заявил о «мощных шагах» СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского. По словам Поцелуйко, «закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине». При этом Киев, как заявил Поцелуйко, готов к гипотетическому ответу Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель». В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сербии заявили о попытке государственного переворота 8 марта 2021, 12:34

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Незаконная прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота, в ней замешаны члены правящей партии, заявила премьер страны Ана Брнабич. «Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – сказала Брнабич в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости». Расследование, по ее словам, должно раскрыть все детали готовившегося переворота. «Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», – пояснила премьер. Зампред правящей партии и мэр города Нови-Сад Милош Вучевич заявил, что в числе заговорщиков есть «министры, директора и другие партийные функционеры». Имена подозреваемых он не указал. Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявлял, что Вучича, его брата Андрея, отца Анджелко и сына Данило незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз. Сыну британского принца Гарри не хотели давать титул из-за цвета кожи 8 марта 2021, 07:48

Фото: CBS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что в королевской семье не хотели давать титул их ребенку, поскольку опасались, что у того будет слишком темная кожа. Речь идет о ее первой беременности, когда у принца Гарри и Маркл родился сын Арчи. По словам Маркл, до рождения ребенка представители королевской семьи шокировали ее, заявив, что тот не станет «принцем или принцессой» и не получит личную охрану. «Они не знали, какой у ребенка будет пол. Это отличается от протокола, и он не получил бы охрану, – приводит слова Маркл ТАСС со ссылкой на CBS. – Пока я была беременна, они хотели изменить традицию из-за Арчи». Ребенку «не хотели давать титул и охрану» в связи с «обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темным может быть кожа». Комментарии по поводу цвета кожи будущего ребенка ей передал принц Гарри. Маркл не стала назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что «это нанесет им серьезный ущерб». Она сказала, что у нее нет объяснений, почему отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям королевской семьи, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что во время беременности была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой «настоящей клеветнической кампании». В свою очередь, принца Гарри, который присоединился к интервью позднее, отказался раскрыть детали беседы о возможном цвете кожи младенца. Он заявил: «Я никогда не расскажу об этом разговоре… Тогда это было странно. Я был немного шокирован». Принц Гарри и его жена сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка. Уинфри спросила у Маркл, с чем связан отказ от публичных выступлений после свадьбы: молчала ли Маркл по своему желанию или королевская семья заставляла ее. «Последнее», – ответила Маркл. По ее словам, представители королевской семьи были «готовы солгать», чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали принца и его супругу. Маркл также сказала, что ее приняли в королевскую семью, а ее члены отличаются от «людей, управляющих этим институтом». «Королева всегда замечательно относилась ко мне», – сказала она. Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения. Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V» 8 марта 2021, 10:20

Фото: Совет Федерации/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна. «В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков. Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ 8 марта 2021, 10:12

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о блокировке Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий. «Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал Володин, передает РИА «Новости». «Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – продолжил он. Спикер Госдумы назвал ситуацию неприемлемой и нарушающей российское законодательство. Володин добавил, что на данный момент во многих странах мира, включая Италию, Австралию, Индию, занимаются созданием собственных решений по борьбе «с беспределом глобальных IT-компаний». Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета». «Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», – сказал он. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Генштаб ВСУ заявил о «российском следе» в «ЛГБТ-отрядах» на Украине 8 марта 2021, 09:05

Фото: Serhii Hudak/Zumapress/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Сообщения о создании ЛГБТ-отрядов в рядах Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, эти сообщения имеют «российский след», заявил представитель Генштаба страны Богдан Сеник. «Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», – заявил Сеник в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». По его словам, сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных имеет российский IP-адрес. Генштаб «имел возможность посмотреть только поверхностно» на ситуацию, но украинские военные «сразу поняли, с кем имеют дело». Сеник добавил, что в истории должна разбираться СБУ. Ранее СМИ сообщили, что представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины 8 марта 2021, 12:19

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, по его словам, с такой фамилией не надо «стучать кулаком в грудь». «С такой фамилией надо женщин с 8 марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», – заявил Рогозин в соцсетях, комментируя новость про то, что Поцелуйко говорит об ударе по России, передает Ura.ru. Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В Европу поставили первую партию «зеленого» СПГ от Газпрома 8 марта 2021, 14:11

Фото: Issei Kato/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited, собщили в англо-голландском предприятии. «Shell Global LNG Limited недавно получила от группы «Газпром» первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе, что позволит Shell поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Там пояснили, что в среднем партия СПГ объемом порядка 70 тыс. тонн может выделить около 240 тыс. тонн эквивалента СО2 по всей цепочке создания емкости. Чтобы компенсировать эти выбросы, используются так называемые углеродные кредиты. «Мы благодарны Газпрому за сотрудничество с нами по доставке первой партии СПГ с нулевым выбросом CO2 в Европу. Мы уже доставили семь грузов с нейтральным выбросом CO2 в Азию и очень рады, что теперь можем предложить такую опцию клиентам в Великобритании», – отметил исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл. Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро 8 марта 2021, 04:26

Фото: Claudio Furlan/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

ЕС грозит потеря около 100 млрд евро инвестиций из-за провала вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщило агентство Bloomberg. Как указывает Bloomberg, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность крупнейших мировых инвесторов, так как медленные темпы возобновления работы бизнеса могут подорвать возобновление экономического роста. Из-за задержки открытия бизнеса в один-два месяца ЕС может потерять 50–100 млрд евро прибыли. Европейские инвестиционные фонды на протяжении трех недель фиксируют отток капиталов, передает ТАСС. Bloomberg, комментируя темпы вакцинации, отмечает, что ЕС использует восемь доз вакцины на 100 человек населения, тогда как США – 33, а Великобритания – 25. Агентство связывает отставание ЕС с политическими спорами, нарушениями поставок, бюрократией и недоверием общества. Bloomberg полагает, что ЕС может реализовать задуманную стратегию и вакцинировать 75% взрослого населения до осени, но это грозит потерей уже второго туристического сезона. Напомним, на фоне пассивности и крючкотворства европейских бюрократов правительства стран ЕС начали напрямую закупать у России вакцину «Спутник V», используя специальные лазейки в европейском законодательстве. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД 7 марта 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор потребовал от американской соцсети Facebook восстановить доступ к новостям российских изданий ВЗГЛЯД, РБК и ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства. «Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС. Ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор отметил, что действия Facebook нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и «являются актом цензуры». «Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей», – предупредили в ведомстве. Напомним, Facebook заблокировал новость газеты ВЗГЛЯД и агентства ТАСС, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». Отметим, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году. В декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Полет «Альтиуса» с применением управляемых ракет запланирован на лето 8 марта 2021, 03:54

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Летом состоятся испытательные полеты опытного образца российского разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», сообщил источник в ОПК. Полеты проведут «с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух – поверхность». В частности, речь идет о «высокоточных управляемых ракетах и корректируемых авиабомбах из состава комплекса», который создан специально для БПЛА. В ходе испытаний планируется отработать программы типовых ударных вылетов с ударами по таким целям, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения. В ходе предварительных испытаний уже состоялись сбросы неуправляемых свободнопадаюших бомб, передает РИА «Новости». Напомним, Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус». В 2019 году Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника. В Подмосковье из-под завалов разрушенного взрывом дома достали девочку 7 марта 2021, 21:59 Текст: Алексей Дегтярев

В городском округе Серпухов произошел взрыв бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью, из-под завалов извлекли живой девочку-подростка. «Из-под завалов живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу», – сказал собеседник ТАСС в экстренных службах. Источник пояснил, что в результате взрыва дом обрушился практически полностью. В МЧС пояснили, что взрыв произошел в деревне Лукьяново в жилом доме площадью 150 квадратных метрах. В результате частично разрушились несущие конструкции дома, пожара не было. Стало известно о планах США устроить кибератаки против России 8 марта 2021, 07:12

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей, заявили источники в американской администрации. Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями. Также глава американского государства Джо Байден, по данным газеты, собирается подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем США. Американские кибератаки, как пишет издание, ожидаются в течение ближайших трех недель и должны стать ответом на приписываемую Москве хакерскую атаку через ПО SolarWinds, передает ТАСС. Напомним, сама SolarWinds воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит заявил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия». В США застрелили рэппера Chucky Trill 8 марта 2021, 10:52

Фото: instagram.com/chuckytrillofficial

Текст: Алексей Дегтярев

В Соединенных Штатах застрелили американского рэппера Chucky Trill (Кори Детидж), сообщают местные СМИ. Музыканта застрелили в его собственной машине на автомагистрали в штате Джорджия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror. Убийца скрылся после преступления, его мотивы не установлены. Врачи прибыли на место и несколько часов боролись за жизнь рэппера, но тот скончался от полученных ранений. Ему было 33 года. В 2019 году в центре Оттавы застрелили 41-летнего канадского рэпера Маркленда Энтони Кэмпбелла (известного как Джахайан Джан) из группы The Halfsizegiant.