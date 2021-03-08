Вирусолог оценил возможность отмены масочного режима в Москве

Москвичи и гости столицы, вероятнее всего, продолжат носить маски и перчатки весь год, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ситуация с пандемией зависит от множества факторов, в том числе от человеческого, если люди перестанут носить маски в общественных местах, обстановка может ухудшиться, сказал Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой».

«Маски в транспорте или местах большого скопления людей, а также дистанцирование – все это было и остается обязательным к исполнению на протяжении всей пандемии. Скорее всего, и весь следующий год мы будем не без всего этого», – отметил он.

При этом он подчеркнул, что важно осознанно подходить к соблюдению ограничений.

Ранее в Москве для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отменили режим самоизоляции и разблокировали транспортные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.