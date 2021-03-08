В Поволжье столкнулись грузовик и легковушка, погибли семеро

Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками

Бортпроводники рейса Владивосток – Новосибирск при содействии пассажиров с помощью скотча и веревки удерживали в кресле женщину, которая неадекватно вела себя на борту самолета, сообщило Сибирское управление на транспорте МВД России.

Как отмечается в сообщении ведомства во «ВКонтакте», в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту Толмачево поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки. Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа жительница Новосибирска не реагировала и была дезориентирована в пространстве.

«В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», – говорится в сообщении.

В дежурной части полиции 39-летняя женщина призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.

«В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения», – говорится в сообщении.

Ранее пассажиры рейса Новосибирск – Москва устроили дебош на борту в то время, пока самолет был в новосибирском аэропорту Толмачево.