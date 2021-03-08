Женщины указали на преимущество мужчин в карьерном росте в России

Около половины россиянок полагают, что карьерный рост в России проще дается мужчинам, говорится в соответствующем исследовании сервиса «Работа.ру».

«Почти половина женщин (49%) отметила, что карьерное развитие проще дается мужчинам. Среди самих мужчин в этом уверены в два раза меньше опрошенных (23%). Однако мужчины в шесть раз чаще отмечали, что карьеру легче строить женщинам – 19% ответов против 3% среди женщин», – цитирует сообщение сервиса РИА «Новости».

При этом исследование показало, что больше половины россиян считают гендерную принадлежность не влияющей на развитие карьеры. Свыше трети (36%) полагают, что мужчинам легче строить карьеру, 11% отметили то же самое по отношению к женщинам.

Также опрос выявил отличия в желаемых заработных платах у мужчин и женщин, мужчины в среднем хотят зарабатывать 125 тыс. рублей, это на 37% больше, чем средняя желаемая зарплата у женщин (91 тыс. рублей).

Кроме того, опрошенные сообщили, что у 55% из них руководителями являются мужчины. 33% отметили, что у них начальниками являются женщины, 12% указали, что руководят сами.

Мужчины почти вдвое чаще сообщали, что сами являются руководителями (15%), среди женщин такой показатель – 8%.

В исследовании участвовали жители всех округов России, всего было опрошено свыше 4 тыс. респондентов, опрос проходил в феврале 2021 года.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности». Также с поздравлениями в адрес женщин выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.