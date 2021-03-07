В Рязанской области мужчина убил друга и спрятал его тело в подвале

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7 марта, воскресенье | Последнее обновление — 15:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Киев попросил Лондон помешать выходу фильма о «вагнеровцах»
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ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории.
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Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета.
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Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В Рязанской области мужчина убил друга и спрятал его тело в подвале
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В деревне Первушкино Клепиковского района 38-летний мужчина зарезал своего друга и спрятал тело в подполе, сообщили следственном управлении СК по Рязанской области.
Известно, что 42-летний мужчина пригласил к себе в квартиру 38-летнего знакомого. Они выпивали алкоголь, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость схватил нож и нанес множество ножевых ранений хозяину квартиры, после чего попытался спрятать труп в подполе, передает РИА «7 Новостей».
Очевидцы сообщают, что труп обнаружили 5 марта, при этом соседи уверяют, что тело пролежало там четыре дня. По подозрению в убийстве задержали 38-летнего знакомого погибшего. В его отношении возбудили уголовное дело, уточняется в сообщении.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в расчленении жены топором.
Трамп начал мстить республиканцам
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести кампанию против переизбрания сенатора от Аляски Лизы Мурковски. Мурковски входит в Республиканскую партию США, но поддерживала предложение импичмента Трампа.
Трамп сказал, что «ни при каких обстоятельствах не поддержит Лизу Мурковски», так как она «плохо представляет свой штат, а страну еще хуже». В 2022 году Трамп намерен побывать на Аляске и провести там «кампанию против очень плохого сенатора», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
В 2022 году на Аляске состоятся промежуточные выборы. В Республиканской партии США боятся, что Трамп может помешать республиканцам получить контроль над Конгрессом, так как будет поддерживать более радикальных кандидатов вместо умеренных в тех штатах, где победа демократов или республиканцев не очевидна.
В феврале Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов.
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Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности
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Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США.
Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС.
По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации.
Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.
Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.
Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками
Бортпроводники рейса Владивосток – Новосибирск при содействии пассажиров с помощью скотча и веревки удерживали в кресле женщину, которая неадекватно вела себя на борту самолета, сообщило Сибирское управление на транспорте МВД России.
Как отмечается в сообщении ведомства во «ВКонтакте», в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту Толмачево поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки. Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа жительница Новосибирска не реагировала и была дезориентирована в пространстве.
«В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», – говорится в сообщении.
В дежурной части полиции 39-летняя женщина призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.
«В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения», – говорится в сообщении.
Ранее пассажиры рейса Новосибирск – Москва устроили дебош на борту в то время, пока самолет был в новосибирском аэропорту Толмачево.
США захотели «превзойти остальной мир»
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Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.
В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.
По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».
Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.
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Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом
Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».
В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.
Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву
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Евросоюз должен сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер.
Вебер считает, что строительство «Северного потока – 2» «не в европейских интересах» и призвал сделать газопровод «рычагом во внешней политике», раз уж Германия не хочет от него отказываться. По версии евродепутата, «Северный поток – 2» придает стабильность «системе Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Вебер заявил, что газопровод «не сможет работать в полной мере», если Москва «не вернется к партнерскому сотрудничеству». Он призвал увязать работу газопровода с «дальнейшим поведением» России. По мнению евродепутата, ЕС должен вести себя увереннее и «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».
Напомним, официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». Работы по укладке двух ниток «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года.
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СМИ: Киев попросил Лондон помешать выходу фильма о «вагнеровцах»
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Киев пытался помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату якобы участников ЧВК «Вагнер», сообщают украинские СМИ.
Источники издания «Зеркало недели» сообщили, что глава офиса Андрей Ермак лично позвонил автору будущего фильма-расследования о спецоперации Христо Грозеву, чтобы узнать подробности расследования.
Издание отмечает, что в феврале 2021 года Украину посещал заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Во время встречи действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили Лоуренса, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, а также воспрепятствовала выходу фильма.
По данным журналистов, британская сторона отказалась выполнять просьбу Киева, напомнив, что в Британии свобода слова.
В посольстве Британии на Украине отказали изданию в комментарии.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Бузова объявила о возвращении шоу «Дом-2»
Весной реалити-шоу «Дом-2» вернется в эфир, сообщила ведущая Ольга Бузова.
«Этого ждали все! Этой весной легендарное мега-реалити-шоу «Дом-2» возвращается!» – заявила Бузова в Instagram шоу, объявляя кастинг и предлагая «стать легендой».
В конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию.
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Названы сроки строительства инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного
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Запланировано начало строительства инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«2025 года – запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата Луна-27», первый полет «Орла» с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном», – передает ТАСС слова глвы Роскосмоса.
В июле 2020 года заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк сообщил в интервью ТАСС, что проектирование наземной инфраструктуры, предназначенной для запуска космонавтов с космодрома Восточный, стартует в начале 2021 года. Перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ был сформирован в 2018 году.
Ранее сообщалось, что начались работы по расчистке площадки для строительства аэропорта космодрома Восточный, где через два года появится взлетно-посадочная полоса.
В декабре замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщал, что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее.
В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.
«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.
Помимо этого, Тимаков считает, что весной на фоне сезонной заболеваемости и влажности передача коронавируса происходит активнее. Также на рост заболеваемости COVID-19 может повлиять стандартное снижение иммунитета после зимы, отметил эксперт.
Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».
Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.
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В Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу
Турция уже год не выполняет обязательства по подписанному в Москве президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом договора по Идлибу, Анкара надеется оставить ситуацию на сирийском севере напряженной для возможного торга с Москвой по спорным вопросам в других регионах, считает политолог Али Аль-Ахмад.
«Турция не хочет выполнять обязательства по Идлибу, так как у Эрдогана и его партии амбициозные планы не только по части Сирии, но и в других регионах мира, в том числе и в Нагорном Карабахе. Они хотят расширять свое влияние, используя религиозный фактор в мире. Идлиб остается картой в руках Анкары, которая может влиять не только на переговоры по Сирии, но может влиять и на происходящее на мировой арене. Турция может использовать ее в переговорах с Россией по Ливии и Нагорному Карабаху, например, или в других регионах», – передает комментарий эксперта РИА «Новости».
«Москва действовала и продолжает действовать так, чтобы не допустить прямого столкновения между Россией и Турцией или Сирией и Турцией. Так как это в первую очередь будет играть на руку США в их политике на Ближнем Востоке, которые хотят организованного хаоса в этом регионе», – добавил Аль-Ахмад.
Напомним, Путин и Эрдоган на встрече в Москве 5 марта 2020 года достигли договоренностей о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Стороны подтвердили в документе приверженность «астанинскому» формату и договорились о проведении совместных патрулирований.
Президент Армении запросил встречу с оппозицией
Президент Армении Армен Саркисян запросил очередную встречу с оппозиционерами, заявил представитель оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян.
По его словам, в ходе предыдущей встречи оппозиция представила свои позиции и получила заверения, что вопрос отставки начальника генерального штаба будет направлен в Конституционный суд, передает РИА «Новости».
«У нас пока нет окончательного ответа, есть срок до понедельника. Президент обязан обратиться в Конституционный суд, в противном случае он понесет личную ответственность за ситуацию в стране и дальнейшие последствия», – сказал представитель оппозиции.
Ранее Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие требуют от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба. Ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки премьера Никола Пашиняна.
Бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Больницы Словакии не справились с ростом числа пациентов с COVID-19
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В связи с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии тяжелобольных пациентов с коронавирусом направляют в Германию и Польшу, сообщил минздрав Словакии.
В ведомстве сообщили, что в «реанимации словацких больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19». Указывается, что «это максимальное количество за период пандемии», причем «мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось».
В результате в субботу «первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия», они доставлены в клинику в Дортмунде. Кроме того, «тяжелые пациенты направляются в Польшу», там их разместили «в специализированной больнице города Горлице», передает ТАСС.
Напомним, в Словакии 322104 случая коронавируса, в больницах в данный момент на лечении находятся 3911 пациентов с COVID-19. Умерли 7739 пациентов. Однако решения премьер-министра страны Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник-V» встретило критику ряда словацких политиков, в Словакии разгорелся правительственный кризис.
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Елизавета II осталась без персонального самолета
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Официальный авиапарк королевы Великобритании Елизаветы II продадут из-за сокращения оборонных расходов, сообщают СМИ.
Королева «будет пользоваться самолетом Бориса Джонсона, раскрашенным в цвета национального флага», пишет Mail Online. Как сообщает газета, «самолеты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС». Отмечается, что «королева впервые за время правления окажется без персонального самолета», передает ТАСС.
Британскую королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146, а также вертолет AW-109. Вертолетом Елизавета II продолжит пользоваться. Британский премьер и министры с 2016 года пользуются Airbus A330 Voyager. В 1997 году королевская семья лишилась персональной яхты Britannia.
Напомним, 16 марта кабмин представит обновленную стратегию по внешней политике и обороне, которая включает и сокращение королевского авиапарка. Британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих. Британия также решила увеличить оборонные расходы на рекордную сумму.
МИД КНР заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом
Власти Китая и России плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии, заявил глава МИД КНР Ван И.
«Мы увидели, что столкнувшись с эпидемией века, Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают, мы вместе боремся с COVID-19 и общими усилиями противостоим «политическому вирусу», – сказал Ван И на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов КНР, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что Китай стремится совместно с Россией отстаивать авторитет ООН и защищать нормы международного права, передает ТАСС.
«Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества», – сказал Ван И.
Как уточнил дипломат, Пекин стремится к укреплению всеобъемлющих партнерских отношений с Москвой. «Мы учитываем исторический опыт, к тому же в условиях современной эпохи это необходимо», – подчеркнул он.
Кроме того, Ван И подчеркнул, что США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. «Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам», – добавил он.
Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай якобы используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии.
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