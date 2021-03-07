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Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в Новосибирске
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Тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями найдено в Новосибирске, в убийстве подозревается ее 19-летний сожитель, сообщил областной главк МВД и управление Следственного комитета.
По данным ведомства, ночью 7 марта в полицию поступил звонок, житель Дзержинского района Новосибирска сообщил, что в квартире дома по улице Кошурникова была убита девушка. Прибыв на место, полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель, который нанес своей сожительнице множественные удары ножом, после чего скрылся, передает РИА «Новости».
Также полиция выяснила, что подозреваемый похитил деньги погибшей и уехал на такси в Кемерово.
«Как установили оперативники уголовного розыска, в пути следования подозреваемый попал в ДТП, после чего посредством автостопа продолжил движение, пересев в автомобиль дальнобойщика. Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерово. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. На поимку предполагаемого преступника правоохранителям потребовалось всего четыре часа», – говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый доставлен в отдел полиции в Кемерово, в его телефоне следствие обнаружило «значимую информацию об обстоятельствах совершенного преступления».
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
«Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. При расследовании уголовного дела будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению», – сообщили в следственном управлении.
Ранее сообщалось, что житель Москвы убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело.
Трамп начал мстить республиканцам
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести кампанию против переизбрания сенатора от Аляски Лизы Мурковски. Мурковски входит в Республиканскую партию США, но поддерживала предложение импичмента Трампа.
Трамп сказал, что «ни при каких обстоятельствах не поддержит Лизу Мурковски», так как она «плохо представляет свой штат, а страну еще хуже». В 2022 году Трамп намерен побывать на Аляске и провести там «кампанию против очень плохого сенатора», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
В 2022 году на Аляске состоятся промежуточные выборы. В Республиканской партии США боятся, что Трамп может помешать республиканцам получить контроль над Конгрессом, так как будет поддерживать более радикальных кандидатов вместо умеренных в тех штатах, где победа демократов или республиканцев не очевидна.
В феврале Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов.
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Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности
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Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США.
Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС.
По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации.
Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.
Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.
Москвичей предупредили о «разрыве головы» из-за погоды
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В воскресенье в Москве ожидаются мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления, что может привести к сильнейшим головным болям даже у здоровых людей, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 миллиметров ртутного столба, после сегодняшних 747 миллиметров – на 18 единиц. «Разорвет голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям. Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 миллиметров поднимает нас на высоту 180-200 метров вверх, на уровень московских высоток», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.
Как отметил синоптик, в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона: в воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. «Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера», – сообщил специалист.
По словам Тишковца, снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, вследствие чего могут возникнуть задержки авиарейсов.
Ранее жителей Москвы предупредили о «гребне антициклона».
Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом
Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».
В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.
Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
США захотели «превзойти остальной мир»
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Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.
В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.
По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».
Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.
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Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками
Бортпроводники рейса Владивосток – Новосибирск при содействии пассажиров с помощью скотча и веревки удерживали в кресле женщину, которая неадекватно вела себя на борту самолета, сообщило Сибирское управление на транспорте МВД России.
Как отмечается в сообщении ведомства во «ВКонтакте», в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту Толмачево поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки. Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа жительница Новосибирска не реагировала и была дезориентирована в пространстве.
«В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», – говорится в сообщении.
В дежурной части полиции 39-летняя женщина призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.
«В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения», – говорится в сообщении.
Ранее пассажиры рейса Новосибирск – Москва устроили дебош на борту в то время, пока самолет был в новосибирском аэропорту Толмачево.
В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву
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Евросоюз должен сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер.
Вебер считает, что строительство «Северного потока – 2» «не в европейских интересах» и призвал сделать газопровод «рычагом во внешней политике», раз уж Германия не хочет от него отказываться. По версии евродепутата, «Северный поток – 2» придает стабильность «системе Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Вебер заявил, что газопровод «не сможет работать в полной мере», если Москва «не вернется к партнерскому сотрудничеству». Он призвал увязать работу газопровода с «дальнейшим поведением» России. По мнению евродепутата, ЕС должен вести себя увереннее и «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».
Напомним, официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». Работы по укладке двух ниток «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года.
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Названы сроки строительства инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного
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Запланировано начало строительства инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«2025 года – запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата Луна-27», первый полет «Орла» с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном», – передает ТАСС слова глвы Роскосмоса.
В июле 2020 года заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк сообщил в интервью ТАСС, что проектирование наземной инфраструктуры, предназначенной для запуска космонавтов с космодрома Восточный, стартует в начале 2021 года. Перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ был сформирован в 2018 году.
Ранее сообщалось, что начались работы по расчистке площадки для строительства аэропорта космодрома Восточный, где через два года появится взлетно-посадочная полоса.
В декабре замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщал, что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее.
В Совфеде считают, что США не удастся остановить «Северный поток – 2»
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США не удастся остановить «Северный поток – 2», американская администрация не решится на новые санкции, угрожающие европейской экономике, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, отметив, что Вашингтон уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России.
Ранее офис президента Украины попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России, в том числе, в отношении «Северного потока – 2».
«Все понимают, что рестрикции в отношении «Северного потока – 2» – это санкции не против России, а против ФРГ и других европейских стран, заинтересованных в поставках российского газа напрямую. В Европе понимают, что это дешевле и надежнее, чем газ через Украину», – цитирует РИА «Новости» сенатора.
Понимая это, как отметил Цеков, в Вашингтоне не пойдут на действия, наносящие прямой урон европейской экономике.
Он также считает, что США уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России, поскольку «их очень много, а результатов пока никаких». «Но понятно, что все это будет продолжаться, поскольку Украина продолжает оставаться орудием Вашингтона в борьбе против России», – подчеркнул сенатор.
Ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России. По ее словам, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2».
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител
При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.
Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.
В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.
В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.
«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.
Помимо этого, Тимаков считает, что весной на фоне сезонной заболеваемости и влажности передача коронавируса происходит активнее. Также на рост заболеваемости COVID-19 может повлиять стандартное снижение иммунитета после зимы, отметил эксперт.
Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».
Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.
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Бузова объявила о возвращении шоу «Дом-2»
Весной реалити-шоу «Дом-2» вернется в эфир, сообщила ведущая Ольга Бузова.
«Этого ждали все! Этой весной легендарное мега-реалити-шоу «Дом-2» возвращается!» – заявила Бузова в Instagram шоу, объявляя кастинг и предлагая «стать легендой».
В конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию.
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В Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу
Турция уже год не выполняет обязательства по подписанному в Москве президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом договора по Идлибу, Анкара надеется оставить ситуацию на сирийском севере напряженной для возможного торга с Москвой по спорным вопросам в других регионах, считает политолог Али Аль-Ахмад.
«Турция не хочет выполнять обязательства по Идлибу, так как у Эрдогана и его партии амбициозные планы не только по части Сирии, но и в других регионах мира, в том числе и в Нагорном Карабахе. Они хотят расширять свое влияние, используя религиозный фактор в мире. Идлиб остается картой в руках Анкары, которая может влиять не только на переговоры по Сирии, но может влиять и на происходящее на мировой арене. Турция может использовать ее в переговорах с Россией по Ливии и Нагорному Карабаху, например, или в других регионах», – передает комментарий эксперта РИА «Новости».
«Москва действовала и продолжает действовать так, чтобы не допустить прямого столкновения между Россией и Турцией или Сирией и Турцией. Так как это в первую очередь будет играть на руку США в их политике на Ближнем Востоке, которые хотят организованного хаоса в этом регионе», – добавил Аль-Ахмад.
Напомним, Путин и Эрдоган на встрече в Москве 5 марта 2020 года достигли договоренностей о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Стороны подтвердили в документе приверженность «астанинскому» формату и договорились о проведении совместных патрулирований.
Президент Армении запросил встречу с оппозицией
Президент Армении Армен Саркисян запросил очередную встречу с оппозиционерами, заявил представитель оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян.
По его словам, в ходе предыдущей встречи оппозиция представила свои позиции и получила заверения, что вопрос отставки начальника генерального штаба будет направлен в Конституционный суд, передает РИА «Новости».
«У нас пока нет окончательного ответа, есть срок до понедельника. Президент обязан обратиться в Конституционный суд, в противном случае он понесет личную ответственность за ситуацию в стране и дальнейшие последствия», – сказал представитель оппозиции.
Ранее Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие требуют от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба. Ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки премьера Никола Пашиняна.
Бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Елизавета II осталась без персонального самолета
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Официальный авиапарк королевы Великобритании Елизаветы II продадут из-за сокращения оборонных расходов, сообщают СМИ.
Королева «будет пользоваться самолетом Бориса Джонсона, раскрашенным в цвета национального флага», пишет Mail Online. Как сообщает газета, «самолеты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС». Отмечается, что «королева впервые за время правления окажется без персонального самолета», передает ТАСС.
Британскую королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146, а также вертолет AW-109. Вертолетом Елизавета II продолжит пользоваться. Британский премьер и министры с 2016 года пользуются Airbus A330 Voyager. В 1997 году королевская семья лишилась персональной яхты Britannia.
Напомним, 16 марта кабмин представит обновленную стратегию по внешней политике и обороне, которая включает и сокращение королевского авиапарка. Британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих. Британия также решила увеличить оборонные расходы на рекордную сумму.