Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в Новосибирске

Тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями найдено в Новосибирске, в убийстве подозревается ее 19-летний сожитель, сообщил областной главк МВД и управление Следственного комитета.

По данным ведомства, ночью 7 марта в полицию поступил звонок, житель Дзержинского района Новосибирска сообщил, что в квартире дома по улице Кошурникова была убита девушка. Прибыв на место, полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель, который нанес своей сожительнице множественные удары ножом, после чего скрылся, передает РИА «Новости».

Также полиция выяснила, что подозреваемый похитил деньги погибшей и уехал на такси в Кемерово.

«Как установили оперативники уголовного розыска, в пути следования подозреваемый попал в ДТП, после чего посредством автостопа продолжил движение, пересев в автомобиль дальнобойщика. Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерово. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. На поимку предполагаемого преступника правоохранителям потребовалось всего четыре часа», – говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый доставлен в отдел полиции в Кемерово, в его телефоне следствие обнаружило «значимую информацию об обстоятельствах совершенного преступления».

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

«Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. При расследовании уголовного дела будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению», – сообщили в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что житель Москвы убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело.