Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС Голикова назвала число прошедших первый этап вакцинации от COVID-19 россиян 5 марта 2021, 17:35 Текст: Елизавета Булкина

Два комплекта вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, первый этап вакцинации к настоящему моменту прошли 5 млн человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан», – передает ее слова ТАСС.



Ранее Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.

Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Стало известно о махинациях властей штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID 5 марта 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, сообщает газета The New York Times. Как сообщает издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости». В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии. В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо. Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией. Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное. Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо. Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках 5 марта 2021, 04:35 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини. Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chinchu Gasparini (@juancarlosgaspariniok) «Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини. Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями». Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V». 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V» 5 марта 2021, 03:40 Текст: Алексей Дегтярев

Общины коренных народов Эквадора намерены получить российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса. «Вчера мы говорили с представителями посольства России в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины)», – пояснил Леонидас Иса РИА «Новости». Он добавил, что на встрече с российскими дипломатами были мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси. Движение планирует продвигать выдачу разрешения на ввоз препарата вместе с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора. Потребность коренных народов, по словам президента движения, составляет 500 тыс. доз, это позволит привить 40% коренного населения. «Мы сделаем все, что можем, со своей стороны, со стороны местных властей, и будем оказывать давление на государство, чтобы правительство выполнило свой долг и обеспечило охват всего эквадорского населения», – подчеркнул Леонидас Иса. Напомним, в четверг Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. «ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет 5 марта 2021, 11:36

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, сообщает Роспотребнадзор. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска 5 марта 2021, 15:52

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. … Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он. «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр. В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин. Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты. Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных реакциях на «Спутник V» и «ЭпиВакКорону» 4 марта 2021, 19:37 Текст: Елизавета Булкина

В Росздравнадзор не поступало информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Ведомство проводит расследование по факту каждого серьезного побочного эффекта, передает РИА «Новости». «В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», в Росздравнадзор не поступало», – сообщили в ведомстве. Напомним, в России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие. 1 марта в гражданский оборот было выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V». У вакцины Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений 5 марта 2021, 02:52 Текст: Алексей Дегтярев

Ученые выявили у вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений и высыпаний. «Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», – говорится в материале американских медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine, передает РИА «Новости». Высыпания в среднем появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней. Отмечается, что медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой препарата, чтобы закончить иммунизацию. После второй прививки только у троих человек появились кожные воспаления той же интенсивности, еще у троих воспаление было более мягким, у оставшихся вторая инъекция прошла без воспалений. Ранее на Украине зарегистрировали несколько побочных эффектов после прививки от коронавируса Oxford/AstraZeneca. Все побочные эффекты оказались несерьезными. Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках 5 марта 2021, 01:59 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения. «Вакцинация в аптеках – это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», – цитирует Максимова РИА «Новости». Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке 4 марта 2021, 22:06 Текст: Вера Басилая

Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Ирак. Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – указано в сообщении на сайте РФПИ. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. «На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. «Спутник V» уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом», – заявил Дмитриев. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V» 5 марта 2021, 15:58 Текст: Абдулла Шакиров

Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), – передает слова Мамера ТАСС. Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. Глава РФПИ заявил о планах вакцинировать 40 млн россиян к июню 4 марта 2021, 21:08 Текст: Вера Басилая

Около 40 млн россиян планируется вакцинировать «Спутником V» к июню, доверие к российскому препарату растет, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы проведем вакцинацию всем, кто этого желает. К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», – заявил Дмитриев в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС. Он также отметил, что доверие к российской вакцине увеличивается и наблюдается всплеск желающих использовать именно ее, поскольку нет побочных эффектов, и не возникает аллергия. Ранее президент Владимир Путин заявил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», что две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе. «Спутник V» входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. Российская вакцина была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet. Шри-Ланка одобрила вакцину против коронавируса «Спутник V» 4 марта 2021, 18:27 Текст: Вера Басилая

Шри-Ланка стала 43-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – сообщается на сайте фонда. Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. «Регистрация вакцины «Спутник V» в 43 государствах подтверждает ее мировое признание в качестве одного из ключевых инструментов борьбы с коронавирусом. Высокая эффективность, безопасность и доступность «Спутника V» обеспечивают высокий интерес к препарату. Одобрение вакцины в Шри-Ланке позволит диверсифицировать национальный портфель вакцин и предоставит дополнительные возможности для защиты населения», – заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству одобрений, полученных государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго. Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе 4 марта 2021, 20:21 Текст: Елизавета Булкина

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировал Лаос, став 44 страной, одобрившей применение вакцины, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики. Лаос стал 44 государством мира, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что регистрация препарата обеспечит возможность остановить распространение коронавируса и защитить здоровье жителей Лаоса. «Включение «Спутник V» в национальный портфель вакцин Лаоса является признанием эффективности российской вакцины, которая создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Рассчитываем расширять партнерство по вакцине с другими государствами азиатского региона», – сказал он. В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго и Шри-Ланке. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». США первыми в мире начали прививать от коронавируса обезьян 5 марта 2021, 09:31

Фото: Paul Zinken/DPA/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Девять представителей приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили прививку от коронавируса. К настоящему моменту вакцинированы четыре орангутана и пять карликовых шимпанзе-бонобо. Как отмечается, они получили экспериментальный препарат. В скором времени планируется вакцинация еще трех бонобо и гориллы, передает РИА «Новости» со ссылкой на San Diego Union-Tribune. Ранее в январе зоопарк в Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. COVID-19 был выявлен у восьми особей. «Это позволило нам осознать, что другие наши приматы находятся в зоне риска. Мы хотели сделать все возможное, чтобы защитить их от вируса, потому что мы на самом деле не знаем, как он может на них повлиять», – заявила главный специалист по охране природы зоопарка Надин Ламберски. С интервалом в три недели приматы получили по две дозы вакцины, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией Zoetis. По словам Ламберски, компания уже провела тестирование своего препарата на норках, кошках и собаках. Вакцина не была одобрена к применению в отношении людей. Однако зоопарк решил использовать препарат на своих обезьянах, посчитав, что опасность от использования вакцины, которая не была протестирована на приматах, превышает риски от заражения животных COVID-19. Как сообщила Ламберски, у большинства животных не было видимых побочных эффектов. После вакцинации только одна или две особи терли голову или область, куда был сделан укол. У двух приматов – орангутана и бонобо – были взяты образцы крови, что позволит ученым узнать уровень антител. В конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги.