СПЧ изменил структуру по указу Путина для лучшей защиты прав граждан

Изменения в структуре Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в соответствии с указом главы государства являются своевременными, считает член СПЧ, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Марголина.

«Мы собрались [на заседании 4 марта] в связи с указом президента об изменении положения о Совете, который фактически утвердил основные направления деятельности по защите прав. Нам было необходимо организационно изменить свою деятельность, определить перечень постоянных комиссий, избрать председателей. На какие-то острые проблемы будут также оперативно реагировать временные рабочие группы. На мой взгляд, предложенный председателем Совета вариант очень важный и своевременный. Практически все председатели комиссий – признанные эксперты и авторитеты по защите прав либо личных, либо гражданских, либо экономических и трудовых. Это и Николай Сванидзе, и Татьяна Мерзлякова, и Светлана Маковецкая, и Борис Кравченко, и многие другие. Надеюсь, что после таких организационных изменений деятельность будет более эффективной», – приводятся ее слова на сайте СПЧ.

На фоне появившихся критических заявлений о том, что СПЧ в преддверии выборов ликвидировал постоянную комиссию по избирательным правам, Марголина напомнила о действующей мониторинговой рабочей группе по выборам.

«У нас есть постоянная комиссия по политическим правам. А избирательные права – часть политических прав. Кроме этого, в Совете сложилась практика (от которой мы не будем отказываться), когда специально собирается рабочая группа для повышения внимания к конкретной проблеме. Так это было, в частности, с мониторинговой рабочей группой по выборам. Очевидно, что она продолжит свою работу», – заключила член Совета.

По словам вице-президента ФПА, члена СПЧ Генри Резника, редакция положения о СПЧ повышает работоспособность президиума Совета и усиливает роль его профильных комиссий.

«Поправки более четко и полно определяют направления деятельности Совета, стремясь охватить все сегменты гражданского общества, уточняют состав президиума, повышая его работоспособность, и усиливают роль профильных комиссий Совета», – приводятся его слова в Telegram-канале СПЧ.

Напомним, 19 февраля президент России Владимир Путин скорректировал указ о СПЧ. Ранее среди задач Совета фигурировало расширение участия граждан в модернизации страны, «в том числе путем передачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского общества». Теперь эта формулировка заменена расширением участия граждан в развитии институтов гражданского общества. В положении, в частности, сказано, что Совет должен содействовать защите прав граждан, когда те сталкиваются с правоохранительными органами и пенитенциарной системой.