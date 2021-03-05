Флорист рассказала, какие цветы лучше дарить на 8 Марта в 2021 году

При выборе букета к Международному женскому дню, следует отдавать предпочтение весенним цветам яркого и в то же время пастельного цвета, сказала газете ВЗГЛЯД флорист-дизайнер и владелица цветочной мастерской Елизавета Ястова.

«Поскольку 8 Марта – весенний праздник, принято дарить первоцветы: тюльпаны, нарциссы, мускари, сирень, гиацинты, а в качестве экзотики – ландыши. То есть это должны быть нежные, приятные цветы с легким ароматом. По цветовой гамме предпочтение тоже следует отдавать яркому, весеннему. Но цвета должны быть не насыщенными, а более пастельные, светлые – желтый, розовый, голубой», – советует Ястова.

Она также рекомендует опираться на личные предпочтения каждого человека. То есть если букет предназначается любимой девушке, то следует выбрать ее любимые цветы, но в весенней цветовой гамме. Например, подарить не классические красные розы, а желтые или нежно-розовые. При этом флорист подчеркивает, что никакого цветового табу на этот праздник нет, поскольку это не какое-то официальное строгое мероприятие, по типу свадьбы. Особенно не стоит зацикливаться на том, что взрослой женщине нельзя дарить розовые или желтые розы – все эти приметы уже давно остались в прошлом.

«Нашим мамам и бабушкам тоже можно выбрать весенние цветы, например, отлично подойдут мимозы. Если у человека нет аллергии, то их вполне можно добавить в букет или подарить самостоятельно, потому что они пушистые, легкие и имеют приятный аромат – маленькие солнышки, поднимающие настроение. Тем более, что они красиво высыхают и потом очень долго могут стоять в вазе как украшение», – говорит собеседник.

Также специалист рассказывает, что по-прежнему «в тренде» остались окрашенные цветы в несвойственные им цвета, что делает их интересными и экзотичными. Причем данная процедура смены цвета не наносит растениям никакого вреда, так как используется специальный краситель, который добавляется в воду, и цветок, напиваясь им, окрашивается. Чаще всего в «экзотичном образе» можно встретить весенние ранункулюсы, ирисы или тюльпаны, окрашенные в шоколадный, фиолетовый или зеленый цвета.

Ранее результаты опроса Superjob показали, что россиянки разделились по мнению, касательно цветов на 8 Марта: одни назвали букеты желанным подарком, другие – бесполезным. Психолог Наталья Панфилова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объясняла, что это связано с традициями, согласно которым цветы на Международный женский день принято дарить женщине для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что она – женщина.