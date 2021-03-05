Волонтерские центры предложили создать на туристических маршрутах в России «Скопинского маньяка» отказались заселять в гостиницу Россиянки назвали самые бесполезные подарки на 8 Марта 5 марта 2021, 09:57

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта: они оказались в списке как желанных, так и самых бесполезных подарков, свидетельствуют данные опроса Superjob. По данным опроса, каждая пятая россиянка (22%) хотела бы получить цветы на Международный женский день. При этом 15% респонденток назвали цветы самым бесполезным подарком, который получали в этот праздник, передает РБК. Самыми желанными подарками россиянки назвали парфюмерию и косметику (7%), деньги, телефон или иной гаджет (6%). Помимо этого, респондентки назвали «любовь, заботу и внимание» в качестве лучшего подарка. За украшения и путешествие проголосовали по 5% опрошенных. Еще по 2% женщин считают лучшим подарком одежду и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовую технику и книги. Такое же число высказалось за сладости, мебель, подарочные сертификаты в спа, на обучение или фитнес. Столько же женщин обрадовались бы приглашению на романтический вечер или отдыху от повседневных забот. Самыми бесполезными подарками россиянки назвали кастрюли, сковородки и кружки. Четыре процента считают ненужными шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, а также дешевую парфюмерию и косметику. В этот список попали также открытки, статуэтки, вазы, свечи, брелоки и сувениры. В исследовании приняли участие 1600 женщин из разных округов страны. Ранее сообщалось, что около половины российских мужчин готовы потратить 10 тыс. рублей на подарки женщинам к 8 Марта, а около 12% выделят на эти цели сумму от 20 тыс. рублей.

СМИ: Погибший турецкий генерал причастен к победе Азербайджана в Карабахе 4 марта 2021, 22:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета на севере Турции, был причастен к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. По данным Telegram-канала WarGonzo, погибший турецкий генерал стоял у истоков создания беспилотников Bayraktar, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха во время вооруженного конфликта в Карабахе, сообщает Lenta.ru. Ранее сообщалось, что командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении вертолета девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. «Скопинский маньяк» нарушил условия надзора после освобождения 4 марта 2021, 11:16 Текст: Евгения Шестак

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву, сообщил осведомленный источник. Мохов совершил правонарушение, поскольку его пригласили на съемки ток-шоу в Москву. Адвокат Игорь Ким рассказал каналу «360», что «скопинский маньяк» при выходе из колонии получил предписание, по которому должен был прибыть в свой родной город в Рязанской области к определенному сроку. «Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», – заявил Ким. Отмечается, что участие бывшего заключенного в ток-шоу также является нарушением. «Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», – подчеркнул Ким. Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00). Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. Журналистка в вечернем платье потроллила возмущенную «бомжовыми людьми» Нарусову 4 марта 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Журналистка Софико Арифджанова сфотографировалась у здания Совфеда в вечернем платье, ответив таким образом на слова сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, которую возмутили одиночные пикетчики «бомжового вида». В ходе заседания мать телеведущей Ксении Собчак заявила, что ее возмущают «маргинальные люди» возле Совета Федерации, которые приходят туда со своими требованиями. «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями», – заявила Нарусова. Позже она пояснила, что ее возмущение вызвал пикет, когда на крыльце Совета Федерации «стоял какой-то придурок» с плакатом, который требовал привлечь к ответственности президента СССР Михаила Горбачева, пишет «Московский комсомолец». В ответ Нарусовой Арифджанова сфотографировалась у Совета Федерации в вечернем платье и меховой накидке. В руках у журналистки был плакат с надписью: «Нарусова, а так ок?». Фото с акции Арифджанова разместила в Facebook. Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе 4 марта 2021, 20:34

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда. Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка». Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов. «В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат. Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу. Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд 4 марта 2021, 10:49

Фото: my.mail.ru/mail/yabramov_81

Текст: Наталья Ануфриева

Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области (ЕАО), которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчика, отправлено в суд, сообщил источник в силовых структурах. Источник сообщил, что «уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд», прокуратура обвинение поддержала, передает РИА «Новости». О завершении расследования дела источник сообщил в конце декабря. В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года. Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания. Ранее Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов. Пригожин предложил Кадырову продать его ФБР по частям 4 марта 2021, 14:45

Фото: Елена Афонина/Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Предприниматель Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР на тему вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв «подробности» своего нахождения в Чечне. «Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович – человек гостеприимный», – говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте». Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. Российский космонавт замазал североафриканской смолой отверстия в корпусе МКС 4 марта 2021, 18:15

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Космонавт Сергей Рыжиков замазал клеем из смолы североафриканской хвои два отверстия на концах трещины в корпусе российского модуля «Звезда», которые ранее просверлил, следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Центром управления полетами. После этого космонавт закрыл отверстия фторопластовой пленкой. Наземные специалисты поблагодарили Рыжикова за работу и попросили оценить, как «ведет» себя пленка, передает РИА «Новости».



Отверстия на концах трещины космонавт просверлил ранее, чтобы остановить ее рост. Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта. Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи. Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом. Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании 4 марта 2021, 15:39

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Укладка труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании продлится до сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании (DMA). К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Работы будут проводиться вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, передает РИА «Новости». В районах, где будут вестись работы, движение других судов будет ограничено. «Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)», – сказано в сообщении. Ранее работы планировалось завершить до конца апреля. При этом Газпром подчеркивал, что заострять внимание на сроках строительства газопровода не стоит, важен сам запуск проекта. Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Россияне назвали трех самых настоящих женщин 4 марта 2021, 19:11

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Настоящей женщиной, по мнению россиян (6%), является певица Алла Пугачева, при этом голливудскую актрису Анджелину Джоли считает таковой лишь 1% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Также опрошенные считают настоящими женщинами исполнительницу Софию Ротару (3%) и спикера Совфеда Валентину Матвиенко (3%). Помимо них в список вошли: Ирина Хакамада (2%); певица Валерия (2%); актрисы Алиса Фрейндлих и Чулпан Хаматова (2%), говорится в материалах на сайте ВЦИОМ. По мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заботиться и любить семью, создавать уют. 21% считает, что настоящую женщину отличает умение быть хорошей матерью. Кроме того, россияне рассказали, что они больше всего ценят в женщинах. Такие качества как верность и преданность оказались только на пятом месте (18%). Выше всего в России ценят ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27%), внешность на втором месте (20%). Затем идут ум и образованность (19%). Что касается выполнения домашних обязанностей, большинство россиян считает, что это общее дело мужчин и женщин. 65% респондентов считают, что мужчина и женщина должны в равной степени заниматься приготовлением пищи для семьи, также поровну партнеры должны делить обязанности по уборке, так считает 61% опрошенных. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Ранее были названы самые популярные подарки на 8 марта. Исполнение гимна России канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей 4 марта 2021, 19:46

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Майк Пелино исполнил гимн России перед началом второго матча серии Кубка Гагарина с «Барысом», в Сети оценили видео его исполнения. «Канадский тренер «Металлурга» Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера», – говорится в Twitter КХЛ. Канадский тренер "Металлурга" Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера.#КубокГагарина pic.twitter.com/wPBsBlNVTs — КХЛ (@khl) March 4, 2021 «Круто!» – написал в комментарии к видео пользователь под ником Uwe Langran. «Красавчик!» – прокомментировал Алексей Аношин. 61-летний канадский хоккеист Пелино работает в России с 2013 года, в данный момент является тренером магнитогорского «Металлурга». Ранее был ассистентом главного тренера в «Авангарде» из Омска, а также главным тренером ярославского «Локомотива». Кремль призвал Киев прекратить провокации в Донбассе 4 марта 2021, 14:08

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва глубоко озабочена из-за обострения ситуации в Донбассе, в Кремле рассчитывают, что Киев сможет удержать свои формирования от провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под Минским комплексом мер», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля выразил надежду, что партнеры по «минской четверке» также будут использовать свое влияние для сдерживая ситуации в Донбассе. «Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по «минской четверке» тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через «красную черту», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать воздействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, для возвращения к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает. «Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась», – сказал Песков. По его словам, в Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе и тщательно анализируют ситуацию. Он отметил, что обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, фиксируется вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В МИД назвали фантастикой сообщения о «вывозе золота» из Венесуэлы на самолетах России 4 марта 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Источник в российском министерстве иностранных дел назвал «ненаучной фантастикой» сообщения о том, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи. «Этот вопрос следует адресовать венесуэльскому оппозиционеру, которому если и что привиделось, пусть нам расскажет. Мы подобного рода ненаучную фантастику не комментируем», – сказал источник РИА «Новости» в МИД. Так он прокомментировал сообщения AFP, согласно которым венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро. Летом прошлого года суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии. Москва возмутилась этому решению Лондона. Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах 4 марта 2021, 13:07

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей». В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. Убитый снайпером во время эвакуации детей сотрудник МВД ДНР посмертно награжден Георгиевским крестом 4 марта 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Младший сержант полиции ДНР Владислав Война, застреленный украинским снайпером в промзоне возле Ясиноватой, посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики. «Министерство внутренних дел потеряло достойного, грамотного, добросовестного и исполнительного сотрудника. Его семья потеряла кормильца. Владислав Война посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени», – отметили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей». Донецкий правоохранитель погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева.