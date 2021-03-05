Российские мужчины назвали сумму трат на подарки женщинам к 8 марта

Около половины российских мужчин готовы потратить 10 тыс. рублей на подарки женщинам к 8 марта, а около 12% выделят на эти цели сумму от 20 тыс. рублей, показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Компания проводила исследование в феврале 2021 года, в нем приняло участие свыше 1 тыс. 600 человек.

«Почти половина мужчин (45,4%) готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей или более. Из них 9,2% готовы порадовать любимых женщин презентами в пределах 20 тыс. рублей, а 11,8% – расщедрятся более чем на 20 тыс.. Подарки на сумму до 1 тыс. рублей собираются приобрести 10% мужчин» – передает РИА «Новости» материалы исследования.

В основном мужчины дарят подарки не только близким людям, но и коллегам – 51,4%. Только членов семьи радуют подарками 40,9%, а 3,2% представителей сильного пола собираются потратить деньги только на коллег с работы.

При этом факт получения подарков на 8 марта подтвердили 86,5% россиянок, причем 63% опрошенных женщин получают подарки как от коллег, так и от членов семьи, 16,6% представительниц прекрасного пола – только дома, а 6,4% – только на работе.

Ранее начальник управления Гулрыпшского района Рафик Григорян сообщил, что Абхазия уже ввезла 100 тонн мимозы на территорию России к 8 марта, всего на экспорт задекларировано 215 тонн цветов, сбор завершен.