Китайский парламент решил изменить механизм выборов главы Гонконга

Высший законодательный орган КНР собирался внести изменения в механизм выборов главы администрации Гонконга и усилить полномочия комиссии выборщиков, заявил заместитель главы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ван Чэнь.

Чэнь заявил в ходе правительственного заседания, что «мы собираемся изменить порядок формирования комиссии выборщиков и усилить ее полномочия», передает ТАСС.

По словам чиновника, будут осуществлены «преобразования, касающиеся масштаба комиссии, структуры и методов ее формирования».

Он уточнил, что это станет ключевым моментом при осуществлении преобразований в данном направлении. Сам принцип, согласно которому глава гонконгской администрации назначается по результатам голосования комиссии выборщиков, не будет изменен.

В свою очередь глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что она всецело уважает инициативу Пекина о реформировании избирательной системы этого специального административного района КНР, передает пресс-служба местного правительства.

Она призвала осуществить эти изменения в быстрые сроки: «Поскольку в ближайшие 12 месяцев запланирован ряд выборов, нам крайне необходимо успеть завершить соответствующую законодательную работу».

Лам отметила также, что в последние годы Гонконг столкнулся с деятельностью групп, продвигающих идеи «независимости», вступающих в сговор с внешними силами для разжигания беспорядков в обществе. По ее словам, существует угроза того, что такие радикальные силы посредством участия в выборах могут войти в политическую систему региона, что «поставит под угрозу процветание и стабильность, принцип «одна страна – две системы».

Чэнь указал, коллегия выборщиков по-прежнему будет уполномочена голосовать за главу гонконгской администрации, однако также на нее будет возложена новая функция – избрание «относительно большой доли» членов Законодательного совета и контроль над процессом выдвижения всех кандидатов в депутаты.

«Некоторый хаос, появившийся в гонконгском обществе, свидетельствует о наличие очевидных лазеек и недостатков в нынешней избирательной системе специального административного района Гонконг, что предоставляет возможность антикитайским силам в Гонконге захватить власть в районе», – указал он.

Чэнь подчеркнул, что «необходимо обеспечить, чтобы Гонконгом управляют гонконгцы с патриотами в качестве основной силы, гарантировать, что специальный административный район Гонконг эффективно управляется в соответствии с законом, а также гарантировать практическую реализацию принципа «одна страна – две системы».

По данным газеты South China Morning Post, реформа предполагает возможность увеличения численности депутатского корпуса с нынешних 70 до 90 человек, а состав коллеги выборщиков может расшириться с 1 тыс. 200 до 1 тыс. 500 членов.

Следующие выборы высшего должностного лица в Гонконге запланированы на март 2022 года. Выборы в парламент были перенесены из-за пандемии на сентябрь текущего года, а из-за нынешней реформы теперь могут быть отложены еще на год.

Напомним, в июне 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В ноябре парламент Китая принял резолюцию, в соответствии с которой патриотизм является обязательным требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. После этого власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных законодателей.