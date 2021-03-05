Пилотный проект для выявления нуждающихся семей решили запустить в России

Правительство поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, позволяющий с помощью данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи и оказывать им адресную поддержку, сообщили в пресс-службе ФНС.

В ФНС заявили, что правительством поручено провести «пилотный проект по сопоставлению уровня доходов домохозяйств и семей на основе данных государственных информационных ресурсов», передает РИА «Новости».

«При этом стоит особо подчеркнуть, что пилотный проект оценки доходов семей не направлен на контроль и не несет фискальной функции, а позволит выработать эффективные инструменты социальной политики государства и адресной помощи тем, кто в этом нуждается», – отметили в ведомстве.

Оценка совокупного дохода в рамках пилотного проекта и сопоставление с официальным данными статистического учета будут осуществляться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Пилотный проект не предполагает организации нового взаимодействия между ФНС России и Пенсионным фондом.

«На обеспечение расходов, связанных с реализацией пилотного проекта, ФНС России из резервного фонда правительства России выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2021 год. Указанное финансирование позволит ФНС разработать механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, а также отобрать и выгрузить в Пенсионный фонд сведения о налогооблагаемых видах доходов, которыми сегодня располагает налоговая служба», – добавили в ФНС.

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