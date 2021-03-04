Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии

Градус отношений между Россией и Великобританией находится на точке замерзания, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что уже несколько лет подряд Лондон сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. Великобритания за минувший после Brexit год трижды вводила собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций.

«Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жесткую антироссийскую риторику. В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, «градус» отношений – на точке замерзания», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Министр также оценил отношения Москвы и Вашингтона. По мнению Лаврова, не стоит рассчитывать на серьезные изменения в отношениях с Соединенными Штатами.

«Как представляется, рассчитывать на серьезные изменения во всем комплексе двусторонних отношений после прихода администрации [президента США Джо] Байдена вряд ли стоит. Перспективы развития взаимодействия зависят не только от нас, но и от американской стороны. Мы всегда открыты к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов. К сожалению, в последние годы США идут по другому пути, причем вне зависимости от внутриполитических раскладов и от того, кто находится во главе Белого дома», – отметил глава МИД России.

Лавров выразил надежду, что в США «все-таки придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы – от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса – можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков».

«В этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США как гарантов международной стабильности отвечает взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества», – отметил он.

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.