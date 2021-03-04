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Песков назвал Кочаряна дружественным России политиком
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал экс-лидера Армении Роберта Кочаряна дружественным политиком и счел абсурдной мысль, что он согласует с Москвой свое желание участвовать в политической жизни Армении.
«Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои решения с президентом России. Это совершенно абсурдная постановка вопроса. Сам Роберт Седракович, конечно, большой друг России. Он убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с РФ. Это человек, который приложил немало сил для развития своей страны, и мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с нашей страной, с Россией. Для нас это является главным», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, согласовывал ли Кочарян свое решение с президентом России Владимиром Путиным и как российский лидер относится к желанию Кочаряна участвовать в политической жизни Армении.
Песков уточнил, что к этим политикам относит и премьера Никола Пашиняна. «Мы ориентируемся на его соответствующие заявления. Вы знаете, что идет очень активный диалог между ним и президентом России. Вы знаете, какая напряженная работа предшествовала подписанию трехстороннего документа, который положил конец войне в Карабахе. Поэтому эти отношения, действительно, тоже очень ценны», – заключил он.
Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что готов вновь претендовать на высший в стране пост.
Историк разоблачил вымыслы времен перестройки о штрафбатах
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Штрафные батальоны в Красной армии в годы Великой Отечественной войны, вопреки мифам, отвечали общепринятой практике воюющих армий и были гуманной альтернативой крайним мерам уголовного наказания, позволяя очистить свое имя с оружием в руках, заявил профессор Военного университета Минобороны Юрий Рубцов.
Историк презентовал свою книгу «Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны». В монографии на основе архивных документов и свидетельств ветеранов, воевавших в штрафбатах, комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов в Красной армии, это первая подобная работа в исторической литературе, передает РИА «Новости».
Приказ Сталина от 28 июля 1942 года № 227 («Ни шагу назад!») был направлен на повышение дисциплины в Красной армии и запрещал отход войск без приказа. Были сформированы штрафные подразделения из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости – штрафные батальоны и роты, а также заградительные отряды в составе армий. Приказ был подписан в дни, когда Красная армия, потерпевшая весной и летом 1942 года ряд тяжелых поражений, начала на Сталинградском направлении и на Кавказе ожесточенные оборонительные сражения, от исхода которых зависел дальнейший ход войны.
Тема штрафбатов и заградотрядов в Красной армии часто является поводом для различных измышлений, искажающих реальную картину происходившего. В своей книге Рубцов отмечает, что взгляд на штрафбаты и заградотряды, «навязываемый общественному мнению в перестроечный и постперестроечный период, лишь как на проявление жестокой природы сталинского политического режима, чем дальше, тем больше обнажал свою узость и ангажированность».
«Главным мотивом для меня было научными методами разоблачить огромный ворох вымысла, мистификаций, фальсификаций вокруг этой большой проблемы», – сказал историк.
Он добавил, что до сих пор живы мифы о том, что якобы без штрафников Советский Союз не победил бы, что «вся Красная армия была сплошным штрафным батальоном», что «все было на жестокости, на ограничении военнослужащих в правовом отношении, поэтому выиграли, забрасывая врага трупами, теряя в три, пять, десять раз больше, чем это было бы, если бы войну вели квалифицированные военачальники». «Это изложение хода мыслей наших оппонентов», – отметил Рубцов.
По словам специалиста, штрафные части существовали не только в русской императорской армии, но и практически в любой другой армии. Любая страна, которая оказывается в состоянии войны, должна задуматься, что делать с теми людьми, и не только военнослужащими, которые нарушили закон. «Спрятать их в тылу? Да, на лесоповале несладко. Но то, что допустимо в мирное время, абсолютно недопустимо в военное время», – добавил историк.
«Ты можешь совершить преступление, порой очень серьезное, но от обязанности защищать Родину с оружием в руках это тебя не освобождает», – отметил он, заметив, что в Великую Отечественную Советский Союз выбрал весь свой призывной контингент. Более того, многие, будучи в заключении в тылу, из патриотических устремлений рвались на фронт, и им такая возможность была предоставлена, отметил Рубцов.
«Что это? Жестокость сталинского режима или все-таки проявление понимания политическим режимом того, что люди, даже преступники, хотят реализовать свое право защищать свою Родину, свою землю, свой дом, своих близких с оружием в руках?» – добавил он. По словам специалиста, направление в штрафную часть представляло собой реальную альтернативу крайним мерам уголовного наказания.
Рубцов подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать специфику военного времени, говоря о штрафбатах и заградотрядах Историк напомнил, что с трусами, паникерами и дезертирами боролись всегда и в любой армии мира, потому что отказ от выполнения боевых приказов, неподчинение командирам, самовольное оставление позиций «способны разрушить самый стойкий военный организм и дезорганизовать тыл», тем более, когда речь шла о по-настоящему критическом моменте в ходе Великой Отечественной войны.
«Заградотряды делались не для того, чтобы поливать всех свинцом, а чтобы вернуть людей в свои окопы… По крайней мере, из подлинных фронтовиков мало кто негативно сказал в адрес штрафных батальонов и заградительных отрядов», – сказал эксперт. Причем для штрафников заградотряды применялись в наименьшей степени, добавил историк. «В самом приказе № 227 в части, касающейся загрядотрядов, говорилось: поставить в тылу неустойчивых дивизий, вовсе не штрафников», – пояснил Рубцов.
Историк заявил, что те, кто сегодня говорит о штрафбатах и заградотрядах как о сугубо карательных институтах, не вдаваясь в их суть, думают, что бой – это нечто вроде компьютерной игры. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», – процитировал Рубцов знаменитые строчки поэтессы Юлии Друниной.
Газета ВЗГЛЯД ранее перечисляла самые популярные мифы о Великой Отечественной войне.
В Совфеде рассказали о последствиях запрета продавать топливо Украине
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«Запрет на поставки российского топлива на Украину ударит по гражданскому населению, которое может и не поддерживать киевскую власть и войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение депутата Леонида Слуцкого обсудить прекращение поставок на Украину топлива, так как оно может идти на нужды ВСУ в Донбассе.
«Сложно регулировать использование нашего топлива украинской армией. Особенно сложно это было в первые годы после начала военных действий в Донбассе», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. «Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».
По словам сенатора Цекова, «прекращение поставок не значит, что топлива не будет на Украине. Они возьмут его у других государств, пусть и дороже». «Видимо, тема полного запрета поставки топлива на Украину обсуждалась. Скорее всего, это сочли невозможным, а может, и неправильным. Потому что в данном случае пострадает и гражданское население Украины, которое, может, и не поддерживает эту власть и эту войну», – добавил собеседник.
«Над этим надо серьезно думать, чтобы предусмотреть все последствия, и чтобы не пострадало гражданское население», – сказал Цеков.
«Запретительный механизм уже существует. Российские компании не могут продать дизельное топливо для Украины, не получив разрешение Минэкономразвития. Нужно доказать, что топливо продается не украинской армии. Но при желании посредники могут перепродать дизель ВСУ», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В апреле 2018 года постановлением правительства России был введен официальный запрет на поставки на территорию Украины нефти и ряда нефтехимических продуктов. При этом был установлен список товаров, экспорт которых на Украину позволен, но для этого требуется разрешение Минэкономразвития РФ. В этом списке есть дизельное топливо и товарный бензин.
Как отмечало РИА Новости, в 2019 году поставки дизельного топлива из России на Украину составили рекордные 315,4 тыс. тонн при общем объеме поставок в 663 тыс. тонн. В октябре 2020 года правительство России разрешило экспорт на Украину по спецразрешениям Минэкономразвития ряда нефтепродуктов, в том числе смазочных масел. «Россия продает Украине и дизель, и мазут, и сжиженный углеводородный газ», – отметил Юшков.
Отдельный вопрос – о поставках из Белоруссии, добавил эксперт. Через республику идет транзитный нефтепродуктопровод, который принадлежит компании «Запад-Транснефтепродукт» – «дочке» «Транснефти». Но эта компания может потерять контроль над трубой из-за повышения белорусских налогов. «Белоруссия вводит некий экологический налог для российских компаний за прокачку дизеля, как объясняется – на случай аварии», – отметил Юшков.
«Сейчас белорусской стороне приходится получать упомянутые разрешительные документы у российского правительства на поставки в Украину. Но если Белоруссия возьмет под свой контроль трубу, то она сможет продавать дизельное топливо на Украину бесконтрольно – хоть войскам, хоть гражданским потребителям, без разницы», – пояснил эксперт. Это выгодный бизнес, подчеркнул эксперт – Украина сейчас находится на третьем месте по закупкам нефтепродуктов из Белоруссии, и украинская сторона закупает эти продукты по высоким ценам.
«На мой взгляд, полный запрет на поставки вводить не надо, – полагает эксперт. – Наши топливные продукты нужны простым украинцам, которым сложно будет существовать без топлива, купленного в России. Ведь на Украине развалены практически нефтеперерабатывающие заводы, либо, как Кременчугский НПЗ, работают не на полную мощность». Но, добавил Юшков, нужно каким-то образом наладить запретительные механизмы, чтобы исключить передачу российского ДТ на оборонные нужды.
«Если запрет будет введен, танки не остановятся – просто будут найдены другие источники, нефтепродукты из той же российской нефти, купленные в Венгрии, Польше или Турции. Или, не исключено – в Белоруссии», – резюмировал Юшков.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из орудий калибра 122 мм.
В связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в среду военнослужащим ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в пресс-службе народной милиции республики.
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В США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2»
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Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest.
По мнению автора материала, любые дальнейшие шаги Вашингтона не помогут избежать разочарования со стороны тех или иных международных партнеров. Поддержка проекта европейскими странами, несмотря на американские санкции, показывает, какое огромное влияние Россия имеет в регионе благодаря поставкам газа. Поэтому Белому дому не нужно искать «волшебное средство, которое устроило бы всех», отмечается в статье.
«Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на «Северном потоке – 2», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости».
Автор указывает, что зачастую попытки блокировать завершение строительства проекта рассматривают как ненужное обострение двусторонних отношений с Германией, поскольку строительство газопровода в любом случае завершится. Однако, по мнению журналиста, США удавалось препятствовать его реализации и отказаться от этого курса нельзя.
«В этой партии геополитических шахмат может быть только один победный исход. Для США согласие с завершением строительства «Северного потока – 2» будет исторической ошибкой. Пришло время поставить этому проекту мат», – призвал сотрудник NI.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим»
Новый скандал на языковой почве разразился на Украине: покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке, назвав его «говяжьим».
По информации местного портала 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города».
Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим».
Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке. При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
Погребинский: Деньги от России я получил всего один раз десять лет назад
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«Это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что СБУ включила его в список политологов, которым готовят подозрение в государственной измене.
«Мне могут предъявить обвинения. Это не сплетня. Есть утечки из силовых структур, что такая тема действительно существует. Морально я не готов к аресту, но материально подготовился. Ясно, что это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Во вторник независимый портал Vesti.ua сообщил со ссылкой на источники в украинских силовых структурах о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовится предъявить подозрение в государственной измене нескольким украинским политологам, в том числе Погребинскому. Эксперты названы фигурами, близкими к руководству партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), и постоянными экспертами заблокированных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Политологам припишут якобы зафиксированные факты получения денег из России, отмечает портал Lenta.Ru. «Будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крыло ОПЗЖ» – сказал источник Vesti.Ua.
Погребинский назвал обвинения «совершенной фантасмагорией». «Не может быть никаких доказательств, что я брал от России деньги за озвучивание каких-то позиций. Единственный раз я получал деньги на издание двухтомника «Русский язык в Украине» от фонда «Русский мир». Это было лет десять назад, когда Россия еще не была «страной-агрессором», – признался эксперт.
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
Утверждения о якобы зафиксированных фактах получения денег из России он назвал «абсолютным бредом, который произносится ради того, чтобы получить какие-то мистические основания для задержания». «Эти основания нельзя будет доказать в суде, но можно дожидаться суда в СИЗО неизвестно сколько. Поэтому, конечно, я опасаюсь такого развития событий. Я оказываюсь под ударом из-за моих давних отношений с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком», – уверен собеседник.
Погребинский убежден, что украинские власти пытаются полностью изолировать Медведчука от возможности получать любую интеллектуальную поддержку.
«Я думаю, такая установка властей в отношении Медведчука поддержана американским посольством в Киеве. Но поскольку я считаюсь давним приятелем Медведчука и человеком, который может что-то подсказать ему как политолог, то я могу тоже оказаться под ударом. Все это началось с беспрецедентной и незаконной атаки на телеканалы. Я уже тогда понимал, что эта история получит продолжение. Я очень надеюсь, что до последнего рубежа дело не дойдет, но никаких уверенностей или гарантий на сегодняшней Украине даже близко быть не может», – подытожил эксперт.
В прошлом Погребинский был советником у премьер-министра Валерия Пустовойтенко (1998–2000), премьера и кандидата в президенты Виктора Януковича (2004) и Виктора Медведчука, когда тот занимал пост главы администрации президента (2002–2004).
В конце февраля был взят под стражу на два месяца постоянный гость телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne Юрий Дудкин. Его обвиняют по двум статьям УК Украины – «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности и другим признакам».
Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера ОПЗЖ Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее отметил, что власти Украины решили выдавить Медведчука из страны.
При этом по состоянию на начало марта партия ОПЗЖ лидирует в рейтинге политических сил Украины (23,5%), поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа» – лишь на третьем месте (16,3%).
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Названы приоритетные версии появления трещин на МКС
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Комиссия Роскосмоса считает приоритетными версиями образования трещины в модуле «Звезда» Международной космической станции усталость металла или попадание микрометеорита, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек, под которым находится промежуточная камера, передает РИА «Новости».
К такому выводу пришла комиссия специалистов Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).
Также источник сообщи, что российские космонавты летом в ходе планового выхода в открытый космос осмотрят поверхность агрегатного отсека модуля «Звезда» Международной космической станции с целью поиска места удара микрометеорита. По его словам, тем самым планируется подтвердить версию удара микрометеорита, который вызвал утечку воздуха со станции.
По текущей программе полетов работа российских космонавтов на внешней поверхности МКС планируется на июнь 2021 года.В ноябре 2020 года космонавты уже обследовали корпус модуля в ходе работ на его внешней поверхности, но ничего не обнаружили.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте.
Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».
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Вашингтон захотел установить диалог с Москвой и Пекином по военным технологиям
Соединенные Штаты хотят установить с Россией и Китаем субстантивный диалог по новым военным технологиям, в том числе по стратегической стабильности, говорится в американской стратегии нацбезопасности.
«Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности», – цитирует РИА «Новости» распространенные Белым домом положения стратегии нацбезопасности США.
Также в документе говорится, что Соединенные Штаты открыты к новым договоренностям по контролю над вооружениями, Вашингтон желает восстановить свой авторитет в этой области.
«Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановим наш авторитет, как лидера, в контроле над вооружениями. Поэтому мы действовали быстро, продлив договор СНВ-3 с Россией», – отмечается в стратегии.
«Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия», – сообщается в документе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана.
Снайпер застрелил эвакуировавшего детей сотрудника МВД ДНР
В Донбассе сотрудник МВД Донецкой народной республики погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, сообщили в пресс-службе ведомства республики.
«В результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД ДНР», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
В среду днем на линии соприкосновения в районе ясиноватской промзоны между позициями украинских военных и Народной милиции ДНР нашли группу детей, в район отправили следственно-оперативную группу для их эвакуации.
«В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы», – пояснили в ведомстве.
В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева.
Туроператоры снизили цены на летний отдых за границей на 40%
В рамках акций раннего бронирования туроператоры снизили цены на летний отдых за границей на 35-40%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Продажи есть, их нельзя назвать вялыми, но если сравнивать с динамикой и объемом продаж по внутрироссийским направлениям, то зарубежка сильно отстает, несмотря на то что цены по акциям раннего бронирования на 35-40% ниже», – передает ее слова ТАСС.
По словам Ломидзе, россияне, которые планируют отдохнуть летом в других страна, заняли выжидательную позицию. Некоторые путешественники надеются на открытие новых направлений, а кто-то опасается, что к лету может, наоборот, закрыться направление, по которому приобретен тур.
Наиболее популярным направлением у россиян остается Турция. Также туристы интересуются отдыхом в ОАЭ, на Занзибаре или на Мальдивах, на Кубе, в Сербии.
«Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели, и даже превышающих показатели 2019 г. У разных туроператоров по-разному, у кого-то превышает на 50%, у кого-то на 10%, в среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 г.», – добавила Ломидзе.
Она пояснила, что такая активность прежде всего обусловлена тем, что доступных для массового туризма зарубежных направлений пока мало, а люди боятся оказаться в ситуации прошлого лета, когда номера в самых лучших и комфортных отелях на юге России были распроданы. Также на рост продаж повлияло снижение цен на отдых в среднем на 25%.
«И все прекрасно понимают, что летом цена вырастет не только на эти 25%, она будет еще выше, потому что все равно остается некая часть людей, которые откладывают на последний момент бронирование по разным обстоятельствам», – сказала исполнительный директор АТОР.
Более 50% продаж по акциям раннего бронирования в России приходится на курорты черноморского побережья. Также в топ-5 направлений входит Карелия и Бурятия.
Кроме того, по словам Ломидзе, период майских праздников и начало лета могут войти в программу туристического кэшбека. «По предварительной информации, третья акция кешбэка коснется бронирований вплоть до первой декады июня. То есть мы по сути захватываем майские праздники и начало «высокого» летнего сезона. Это не может не радовать, потому что обычно, да и в этом году тоже, объем бронирований в этот период даже чуть ниже, чем в июле и августе», – рассказала исполнительный директор АТОР.
При этом отдых в июле и августе россияне активно приобретают по акциям раннего бронирования. Однако на отдых в мае и июне не такой высокий спрос, в этой связи, отметила эксперт, необходимо его поддержать.
«По заверениям Ростуризма, программа должна вот-вот начаться, но сроки на самом деле пока не ясны. Вероятно, это произойдет точно в марте, но хотелось бы, чтобы хотя бы до середины марта», – пояснила Ломидзе. По ее словам, в рамках акции туристам предложат «сотни тысяч» вариантов отдыха.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в 2021 году на территории России, посетить Европу и другие страны будет все еще сложно из-за ситуации с коронавирусом.
Прототип Starship взорвался после приземления в Техасе
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Прототип космического корабля Starship компании Spacex взорвался после посадки во время испытательного полета в американском штате Техас.
Starship стартовал в районе поселка Бока-Чика в Техасе в 18.15 по местному времени (2.15 мск), специалисты SpaceX планировали, что корабль за несколько минут поднимется на высоту около 10 километров, после чего плавно спустится на посадочную площадку, передает ТАСС.
Однако после посадки часть корабля охватило пламя, через несколько минут после этого корабль взорвался.
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За несколько часов до испытаний попытка запуска была экстренно отменена уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск отменяли из-за неверных настроек тяги двигателей.
Ранее прототип Starship также взрывался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.
Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V»
Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка.
Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции.
Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек.
Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.
Журналистка в вечернем платье потроллила возмущенную «бомжовыми людьми» Нарусову
Журналистка Софико Арифджанова сфотографировалась у здания Совфеда в вечернем платье, ответив таким образом на слова сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, которую возмутили одиночные пикетчики «бомжового вида».
В ходе заседания мать телеведущей Ксении Собчак заявила, что ее возмущают «маргинальные люди» возле Совета Федерации, которые приходят туда со своими требованиями.
«Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями», – заявила Нарусова.
Позже она пояснила, что ее возмущение вызвал пикет, когда на крыльце Совета Федерации «стоял какой-то придурок» с плакатом, который требовал привлечь к ответственности президента СССР Михаила Горбачева, пишет «Московский комсомолец».
В ответ Нарусовой Арифджанова сфотографировалась у Совета Федерации в вечернем платье и меховой накидке. В руках у журналистки был плакат с надписью: «Нарусова, а так ок?». Фото с акции Арифджанова разместила в Facebook.
Пашинян уклонился от ответа на вопрос о применении «Искандеров»
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Все разъяснения по теме комплексов «Искандер» уже даны, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, который вышел на трибуну вместо премьера страны Никола Пашиняна в ходе правительственного часа в парламенте.
Депутат «Просвещенной Армении» Аркадий Хачатрян задал несколько вопросов о применении «Искандеров». Пашинян на вопрос отвечать не стал, к трибуне вышел вице-премьер.
Авинян заявил, что по этому вопросу уже прозвучали все возможные заявления и состоялись обсуждения. «Разъяснения были даны со стороны пресс-секретаря премьера. Я думаю, что здесь нечего добавить», – передает его слова «Sputnik.Армения»
Вице-премьер предложил прочитать последнее заявление российской стороны о том, что вопрос «разъяснен и никаких проблем нет».
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Позже Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
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Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд
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Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области (ЕАО), которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчика, отправлено в суд, сообщил источник в силовых структурах.
Источник сообщил, что «уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд», прокуратура обвинение поддержала, передает РИА «Новости».
О завершении расследования дела источник сообщил в конце декабря.
В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.
По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года.
Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.
Ранее Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов.
Кадыров раскрыл ФБР местонахождение Пригожина и попросил вознаграждение
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск российский предприниматель Евгений Пригожин находится в Грозном, и с иронией попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов.
«Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж 250 тысяч долларов! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», – написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными. «Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», – сыронизировал Кадыров.
Он подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина. «В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю», – добавил глава Чечни.
Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение.