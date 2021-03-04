В Крыму назвали причину продления санкций США против России

Американские ограничительные меры в отношении России продиктованы бессилием, однако Россию и крымчан невозможно запугать санкциями, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Крым живет уже семь лет в санкционной политике. Они нам санкции, а Крым движется вперед. Они нам санкции, а у нас Крымский мост построен, они нам санкции, а у нас трасса «Таврида», они нам санкции, а мы завершаем вопрос строительства новых детских садов и ликвидации очередей, они нам санкции, а у нас развиваются сельские территории. Их санкции от бессилия, что они ничего не могут сделать с Россией и Крымом. Вот от бессилия они и бесятся, пугая нас санкциями», – сказал РИА «Новости» Фикс.

По его словам, Россию и крымчан не запугать санкциями. Фикс призвал американские власти не мешать строить счастливую жизнь и счастливый Крым.

В среду президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда введенных против России санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщается в официальном уведомлении Белого дома.

Напомним, отношения России и Украины обострились после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». По инициативе новых украинских властей был расторгнут целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.