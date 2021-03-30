В ВОЗ рассказали о способном снизить смертность рационе

Увеличение в рационе доли фруктов и овощей, а также снижение потребления соли и сахара смогут укрепить здоровье и снизить смертность, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович указала в ходе круглого стола, организованного МИА «Россия сегодня», что ВОЗ «имеет очень много рекомендаций по здоровому образу жизни», передает РИА «Новости».

«Да, рыбу есть полезно, но прежде всего – фрукты и овощи пять раз в день, снижение потребления сахара и соли будет гораздо выше влиять на здоровье россиян и снижение смертности от неинфекционных заболеваний», – сказала она.

Комментируя вопрос содержания мышьяка в рыбе, Вуйнович пояснила, что важно разделять понятия органического и неорганического мышьяка: «Именно неорганический мышьяк является самым вредным для здоровья».

«Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опасность от мышьяка есть в воде, и норма существует в 10 микрограммов на литр. Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, до 928 миллиграммов. В каждой стране рекомендуется своя оценка и качественный мониторинг», – подчеркнула она.

Отметим, что допустимая норма содержания мышьяка в морской рыбе, моллюсках, ракообразных и водорослях в России составляет 5 миллиграммов на килограмм.

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