Подсчитан рост пенсий россиян за пять лет

Средний размер пенсий россиян за пять лет увеличился более чем на 3 тыс. рублей – с 12673 рублей по состоянию на 1 января 2016 года до 15744 рублей на 1 января 2021-го, сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12673 рубля», – передает ее слова ТАСС.

В ходе круглого стола в Совете Федерации на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения» Баталина отметила, что уровень пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума.

Если же размер пенсии оказывается ниже, то гражданин получается социальную доплату до прожиточного минимума. По состоянию 1 января 2021 года такую доплату получали 6,2 млн пенсионеров.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января на 6,3%. С 2019 и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 5,9%, с 1 января 2023 года – на 5,6%, с 1 января 2024 года – на 5,5%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля, решение затронет более 3,9 млн человек.