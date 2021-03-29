Митрохин сообщил о задержании за участие в пикете

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил, что он задержан и находится в ОВД «Тверское» за пикет 17 марта, участие в котором, по его словам, он не принимал.

«Меня повторно задержали за одно и тоже якобы правонарушение, которого я не совершал. Это было 17 марта, я присутствовал в качестве наблюдателя на пикете», – заявил Митрохин, передает РИА «Новости».

Он утверждает, что стоял на расстоянии 60 метров от пикетчиков. «Меня тогда за это задержали, и я подписал обязательство явиться сегодня в ОВД «Тверское», что я и сделал добровольно. Когда я приехал, то мне сказали, что в суд я поеду под конвоем, потому что у меня арестная статья. Скорее всего, мне в суде предпишут арест, по моим прогнозам», – сказал депутат.

17 марта Митрохин сообщил, что его задержали возле здания Совета Федерации, где он давал интервью, а рядом проходил одиночный пикет. По его словам, он лично в пикете не участвовал. Позже его отпустили из отделения полиции, составив административный протокол о повторном нарушении статьи КоАП РФ об организации митингов или собраний.