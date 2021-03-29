Выборы-2021: Медпомощь для «пенсионеров» и реформа КПСС

«Партия пенсионеров» подписала соглашение о сотрудничестве с Обществом врачей России. В то же время «Зеленая Альтернатива» выступила за запрет бесконтрольной продажи животных, а «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС) сменила название.

«Партия пенсионеров» и Общество врачей России заключили соглашение о сотрудничестве, которое поможет обеспечить людям старшего поколения благоприятные условия для здоровой жизни, считает председатель Центрального совета партии Владимир Бураков.

По его словам, людей возмущает отсутствие должного внимания со стороны медицинских работников и перегруженность врачей бюрократической отчетностью. «Наша партия считает, что нужно не только прекратить бессмысленную и вредную для людей оптимизацию, но и восстановить все лучшее из советского опыта, когда здравоохранение было общим, а медицинской была помощь», – приводятся слова Буракова на сайте «Партии пенсионеров».

В то же время партия «Зеленая Альтернатива» намерена запретить бесконтрольную продажу животных и объединить зоозащитников для совместной подготовки соответсвующих поправок законодательства. Для этого создается специальная интерактивная платформа, к которой могут подключиться все неравнодушные, сообщается на официальном сайте партии.

Между тем политтехнолог Константин Рыков возглавил обновленную «Коммунистическую партию социальной справедливости» (КПСС), которая теперь будет называться «Российской партией свободы и справедливости» (РПСС).

«Мы планируем создать партию принципиально нового типа. Социально ориентированная с одной стороны, как того требует время, но при этом – многовекторная и гибридная по своей структуре. Партия свободных людей, мечтающих о развитии и прогрессе. Партию, в центре внимания которой стоит человек, а не обслуживающий его бюрократический аппарат. Партию, порождающую множество лидеров, а не одного вождя», – такую характеристику обновленной партии дал Рыков в Facebook. При этом лидер РПСС не намерен баллотироваться в Госдуму, и планирует сосредоточиться на том, чтобы «помогать другим политикам добиваться успеха».

Как считает политолог Марат Баширов, соглашение «Партии пенсионеров» и Общества врачей России – это европейский тренд, «когда вокруг некой партии существует облако из гражданских организаций». «Эти организации позволяют партийному проекту кооптировать в свои ряды наиболее популярных представителей гражданских сообществ. Теперь этот тренд начинает реализовываться и у нас», – считает Баширов.

«Следование этому тренду мы видим у в партии «Зеленая Альтернатива», причем у них это получается успешнее. В электоральной системе России есть запрос на проект, который связан не только с экологией в целом, но и с темами здорового образа жизни и защиты животных», – пояснил собеседник.

«Как бы мы ни смеялись, но общество на самом деле делится на «кошатников» и «собачников», к которым добавляются другие группы. Все они выступают категорически против жестокого обращения с животными. Эта тема давно назрела, она актуальна, потому «Зеленая Альтернатива» сделала правильный шаг», – добавил эксперт.

«Что касается превращения КПСС в РПСС и решения Рыкова стать лидером этого проекта – он довольно сложно объясняет свой мотив. Но в условиях, когда есть КПРФ и КПСС, вторую партию воспринимали как клона. Многие молодые избиратели путали эти партии, поэтому Рыков, на мой взгляд, решил изменить позиционирование партийного проекта», – продолжил эксперт.

По его словам, это происходит на фоне того, что КПРФ «потихоньку теряет свою идентичность из-за серии скандалов вокруг этой партии». «РПСС, очевидно, примет участие в выборах, но дальше все зависит от них самих. Пока мы видим лишь заявку на участие. Причем серьезное участие. Осталось дождаться презентации программы», – считает Баширов.

В свою очередь политолог Евгений Минченко напомнил о том, что КПСС была технической партией и достаточно успешным политтехнологическим проектом. «Интересно, что она вышла из ниши спойлеров КПРФ. В этой связи я не исключаю, что решение о реформе партии является частью неких договоренностей с Геннадием Зюгановым, потому что ранее он неоднократно возмущался по поводу присутствия этой партии в бюллетенях», – отметил политолог.

«Кроме того, у этой партии есть большой плюс – она обладает так называемой парламентской льготой и может напрямую выдвигать кандидатов на выборах. Поэтому, я думаю, свою роль она будет играть и дальше, но при этом перестанет быть спойлером КПРФ», – заключил Минченко.

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