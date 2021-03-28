Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли хартию

В День больших перемен проходит третий день онлайн-марафона, посвященного старту нового сезона всероссийского конкурса «Большая перемена».

В течение трех дней в прямом эфире сообщества «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте участники конкурса встречаются с экспертами в сфере науки и технологий, искусства и творчества, журналистики и новых медиа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Мастер-класс «Искусство убеждать» для участников «Большой перемены» провел журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс. О секретах актерской профессии ребятам рассказали артисты театра и кино Артур Касимов и Анастасия Денисова. С участниками «Большой перемены» встретилась исполнитель и автор песен Манижа. Она пожелала успеха конкурсантам нового сезона: «Ничего не бойтесь, очень громко мечтайте, ведь все слышат ваши мечты, и они сбываются!».

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина в интервью победителям «Большой перемены» Елене Константиновой и Агнессе Куприяновой рассказала о 10 принципах успешного человека и поделилась историей своего профессионального становления.

«Я хочу, чтобы вы все всегда желали, загадывали желания и двигались к тому, чтобы воплотить их в жизнь. У вас все обязательно получится! Как поется в известной песне, «Загадывай и желай!», – обратилась к школьникам София Малявина.

Победители «Креативного кампуса «Большой перемены» в рамках марафона встретились с креативным директором АНО «Национальные приоритеты» Русланой Харитоновой и обсудили, как создавалась рекламная кампания нового сезона конкурса. Авторами концепции рекламной кампании стали сами участники.

Творческие встречи со школьниками провели популярные блогеры Катя Адушкина, Любятинка, Лео Маликов, Саша Лукьянова, Арина Данилова. О том, как добиться успеха в молодом возрасте школьникам рассказал блогер и исполнитель Ваня Дмитриенко.

Также в рамках онлайн-марафона участники конкурса приняли Хартию «Большой перемены», над созданием которой они работали в своих региональных командах в течение полугода. Обсуждение Хартии проводилось и в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте, хартию поддержали более трех тысяч человек.

Завершился онлайн-марафон «Большая перемена» праздничным концертом с участием МОТа, Егора Шипа и группы «Pizza».

Новый сезон «Большой перемены» стартовал в пятницу. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников. «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Партнеры конкурса – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».