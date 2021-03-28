В Волгограде на мусороперерабатывающем заводе нашли тела двух младенцев

На мусороперерабатывающем заводе в Волгограде были найдены два мертвых младенца, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», – рассказал источник РИА «Новости».

Как сообщает «Комсомольская правда», 37-летняя жительница Волгограда родила детей и выбросила их в мусорном пакете, через два дня работники одного из отделений управления отходами в Кировском районе города нашли тела детей. Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области расследуют обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что в пакете с младенцами также находился чек, по которому следователи смогли установить личность матери.

«До последнего роженица сама не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться», – сообщили следователи.

По данным пресс-службы СУСК по Волгоградской области, дети оказались недоношенными. «Роды прошли 25 марта 2021 года по месту жительства, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула», – добавили в СК.

В среду сообщалось, что в лесной местности под Брянском нашли обгоревшее тело младенца.