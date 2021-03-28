Названо необходимое для здоровья количество шагов в день

После зимнего периода человек должен делать не менее десяти тысяч шагов в день, сообщила терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

Врач в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что тело человека приспособлено к движениям и физической активности, поэтому ему необходимо ходить, а не сидеть за письменным столом. Также она заявила о необходимости заниматься скандинавской ходьбой, но призвала серьезно отнестись к правильности выполнения упражнения.

«У нас бывает пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно», – сказала кардиолог. Также Ионова предостерегла людей с избыточным весом или с заболеваниями суставов и пожилых от занятий бегом – его следует заменить на ходьбу.

Ранее кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал делать три упражнения для снижения риска инфаркта.