Участники акции протеста в Праге ранили полицейского

Сотрудник полиции получил ранения в ходе несанкционированной акции протеста в центре Праги против действующих в Чехии жестких социальных ограничений из-за коронавируса, сообщила представитель полиции республики Виолета Сиржиштова.

«Двое участников несанкционированного митинга на Вацлавской площади, который был вскоре после начала распущен, спровоцировали нападение на полицейского. Страж порядка получил ранения. Нападавшие, мужчина и женщина, задержаны», – приводит слова Сиржиштовой ТАСС.

Как отметила представитель полиции республики, задержанным будут предъявлены уголовные обвинения в нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей. В случае признания судом вины задержанным грозят длительные сроки заключения.

В митинге на Вацлавской площади намеревались принять участие более 40 человек, недовольных действующими в Чехии мерами против коронавируса, включая комендантский час и ограничение передвижения жителей границами административных районов проживания. Помимо подозреваемых в нападении на полицейского, стражи порядка задержали еще трех человек, отказавшихся выполнять их требования. Они привлечены к административной ответственности.

Накануне Палата депутатов парламента Чехии продлила действующий в республике режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии до 11 апреля. В прошлую пятницу Сенат Чехии запретил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике без одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Между тем в конце февраля президент Чехии Милош Земан лично просил главу российского государства Владимира Путина предоставить Праге вакцину «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины в ЕМА.

Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. К началу февраля урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

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