На Украине предложили отказаться от «Донбасса»

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24 марта, среда | Последнее обновление — 18:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»
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Ее сторонникам недостаточно сформулировать, что Собчак потворствует абсолютному злу, давая ему трибуну и поощряя его смехом и весельем. Они хотят видеть Собчак абсолютным злом, которое провокационным фильмом, нарушая все законы морали и УК, закладывает мину под сам YouTube.
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Вся политика Павла по укреплению страны, порядка и дисциплины, реабилитации древних понятий чести и рыцарства была направлена на внутреннюю мобилизацию страны, ее аристократии, всего традиционного мира перед лицом страшной опасности, которую представляла собой революция.
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Универсальный выход из любой дискуссии – обвинение оппонента в чем-то, находящемся за пределами предмета обсуждения. Закон Годвина объясняет: по мере разрастания дискуссии вероятность упоминания Гитлера в качестве аргумента становится практически неизбежной.
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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17:47
собственная новость
Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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На Украине предложили отказаться от «Донбасса»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией».
«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – сказал он во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине, сообщает «Страна.ua».
В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
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В ДНР рассказали подробности убийства снайпером ВСУ 71-летнего жителя в Донбассе
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Снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко, сообщило управление народной милиции ДНР.
«Каратели третьего батальона 28-й ОМБР по личному приказу военного преступника Марченко с целью провокации наших защитников на ответный обстрел с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Марьинка, открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка. В результате данных преступных действий во дворе собственного дома по улице Челюскинцев ранение, несовместимое с жизнью, получил 71-летний мирный житель республики. После выполнения огневой задачи украинские боевики продолжили целенаправленный огонь, не давая возможности сотрудникам чрезвычайных служб эвакуировать тело погибшего», – говорится на сайте ведомства.
Как отметается в сообщении, подразделения народной милиции предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб, эвакуирующих тело мужчины. Представители ДНР сообщили о фактах нарушений украинскими силовиками режима перемирия до представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, в ДНР в очередной раз призвали международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ и «ее террор в отношении мирного населения Донбасса, а также повлиять на украинскую сторону прекратить целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку».
Напомним, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка.
В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Украина открыла дело против 23 российских артистов из-за Крымского моста
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщила так называемая «прокуратура Крыма и Севастополя», входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram ведомства.
В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации «Евромайдан – Крым» Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде «на временно оккупированную территорию», досудебное расследование ведет СБУ.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора» к линии соприкосновения в Донбассе
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Боевики «Правого сектора*» (запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«Отмечается прибытие в зону Операции объединенных сил (ООС) членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор*», имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей.
«Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов», – сообщил официальный представитель народной милиции.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
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Украинский снайпер застрелил мирного жителя в Донбассе
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На западе Донецка мирный житель погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«По информации администрации Петровского района, в 17.30 (совпадает с мск) в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпером ВСУ убит мирный житель», – сообщил Кулемзин в соцсетях, передает РИА «Новости».
В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
В конце марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Зеленский национализировал завод «Мотор Сич»
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», сообщает офис главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», – говорится в указе, который, в частности, предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства, передает ТАСС.
Ранее в марте Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Этому предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия в госсобственность. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В ЛНР заявили, что Киев проверяет готовность силовиков к наступлению
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Украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий на Донбассе, комиссия Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) проверит готовность украинских силовиков действовать в условиях наступательной операции, заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«С целью проверки готовности группировки ВСУ к выполнению задач в наступательной операции, в том числе ведения боевых действий в городских условиях, в зону Операции объединенных сил (ООС) прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины», – цитирует РИА «Новости» представителя оборонного ведомства ЛНР.
По данным народной милиции ЛНР, как уточнил Осадчий, в задачу комиссии также входит проверка устранения недостатков, которые выявили прошлом месяце в рядах ВС Украины, «когда подразделения показали свою полную неготовность к выполнению задач по предназначению».
«Несмотря на заблаговременное вскрытие нашей разведкой агрессивных намерений противника и предупреждение о бесперспективности решения конфликта военным путем, украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий в Донбассе», – считает он.
Накануне Осадчий сообщил, что боевики «Правого сектора*» (запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская.
Кроме того, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
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Украинские военные провели учения с системами «Смерч» возле границы с Крымом
Вооруженные силы Украины провели учения с привлечением реактивных систем залпового огня «Смерч» вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба ведомства.
«Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины Сергея Наева, артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.
«С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч», – сказал Наев.
Также он отметил, что в ходе учений проводился мониторинг воздушной обстановки и распознавание воздушных объектов условного противника.
Ранее замминистра обороны России Андрей Картаполов сообщил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
Украина изменила правила въезда для иностранцев
Правительство Украины обязало въезжающих на территорию государства граждан и иностранцев предоставлять сделанную не позднее чем за 72 часа до пересечения границы справку об отрицательном результате теста на коронавирус.
Решение кабинета министров было утверждено на очередном заседании. Правила въезда на Украину были изменены в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Они будут действовать вне зависимости от государства, из которого прибывает въезжающий, передает «Интерфакс-Украина».
Если у туриста не будет справки, то он может быть отправлен на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не распространяются на дипломатов, детей до 12 лет, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Климкин счел заявления Байдена в адрес Путина угрозой для Украины
Нынешнее обострение отношений России и США угрожает интересам Украины, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.
По его словам, заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень, передает «Украина 24».
«Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдется», – сказал Климкин.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.
Украина продлила санкции против российских граждан и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против граждан России и российских компаний. Продлить ограничения предложил Совет национальной безопасности и обороны Украины.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в указе, передает РИА «Новости».
Уточняется, что санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. Также Зеленский во вторник подписал указ, продляющий ограничения против Международного информационного агентства «Россия сегодня». Санкции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, остановку финансовых операций, запрет провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям к интернет-ресурсам, в частности Ukraina.ru.
На прошлой неделе Зеленский продлил санкции против Сбербанка.
Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией
Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией, заявил секретарь харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.
«Харьков – европейский город. Но в то же время мы обязаны [сделать так], чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», – сказал Терехов в интервью изданию «Бабель».
По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском», – подчеркнул Терехов.
В феврале Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 года.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Украины заявили, что в будущем их страна наладит отношения с Россией.
СБУ заявила о разоблачении агента КГБ Белоруссии
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.
«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности», – сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что среди задач подозреваемого было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. В СБУ отметили, что с этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации.
«Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу... Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии», – добавили в ведомстве.
На данный момент гражданину Белоруссии объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Ранее в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержали гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован.
На Украине заблокировали российский новостной агрегатор «СМИ2»
На Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», сообщила директор объединенного партнерского отдела «СМИ2» и «МирТесен» Ольга Арцева, отметив, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы только сегодня утром поняли, что нас блокируют на Украине. И приняли решение у себя внутри, что будем в ответ, соответственно, блокировать все сообщения в нашем новостном агрегаторе про Украину, про [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы, скажем так, обиделись», – цитирует РИА «Новости» Арцеву.
По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.
Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит <...>. Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так», – добавила она.
Руководство «СМИ2» считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула представитель агрегатора.
«Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине – очень странное решение. Мы частная компания», – указала Арцева.
Как сообщается на сайте «СМИ2», сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. «СМИ2» в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.
Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.
Пушков предрек Украине демографический кризис
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Украину ждет демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
В качестве аргумента он привел слова украинского экс-советника министра социальной политики Леонида Лебедева на портале «Украина.ру». Чиновник высказался о падении рождаемости, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия в стране в прошлом году.
«Украина идет по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор – за 30 лет – потеряли примерно по 30% жителей (население Литвы снизилось с 3,7 млн до 2,78 млн человек, Латвии – с 2,65 млн до 1,91 млн, по данным Всемирного банка)», – написал Пушков в Telegram.
Он обратил внимание, что прибалтийские страны долгое время получали дотации от Евросоюза, чем не может похвастаться Киев. «Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет еще печальнее», – допустил сенатор.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно «умирает целый город». По его словам, после госпереворота смертность увеличилась на 155 тыс. человек в год, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского объяснили его «увольнение»
Президент Украины Владимир Зеленский не слагал с себя полномочий, как об этом сообщили ряд изданий, заявили в офисе главы украинского государства.
На сайте президента Украины опубликовали распоряжение об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Аллы Полищук, которая была назначена на должность 6 марта 2015 года распоряжением предыдущего главы государства Петра Порошенко, передает РИА «Новости».
В документе отмечалось, что глава государства уволил Полищук с формулировкой «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», несколько российских СМИ восприняли это как то, что Зеленский снял с себя полномочия.
«Согласно закону Украины «О местных государственных администрациях», главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению кабинета министров Украины на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций», – уточнили в офисе Зеленского.
В 2020 году на сайте президента Украины петиция с требованием запретить вышки 5G набрала необходимое количество голосов для того, чтобы ее рассмотрел сам Зеленский.
Позже в том же году на этом же ресурсе появилась петиция с требованием отставки Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.
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