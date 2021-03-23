Памфилова назвала главный итог работы ЦИК за последние пять лет

Главным итогом работы ЦИК за последние пять лет стал существенный рост доверия граждан к выборам и избирательной системе, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Настолько много событий было спрессовано за эти годы. Честно говоря, мы гордимся этим, что нам удалось все сделать достойно. Самое главное, как мы оцениваем, главный итог нашей работы, кропотливой и в то же время системной, это то, что существенно выросло доверие наших граждан и к выборам, и к самой избирательной системе. Это дорогого стоит», – сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, добиться роста доверия избирателей помогло создание «беспрецедентно открытой, максимально прозрачной системы для контроля общества за тем, как проходят выборы, как проходит голосование».

«Плюс к этому широчайшая работа, постоянное взаимодействие с наблюдателями, с экспертным сообществом, с партиями, со всеми участниками избирательного процесса», – рассказала Памфилова. Она добавила, что двери ЦИКа всегда открыты для всех заинтересованны и гражданских активистов.

Ранее президент Владимир Путин сформировал свою пятерку членов Центризбиркома, в которую вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Соответствующий указ подписан главой государства.

В президентский список вошли также Павел Андреев из Общественной палаты России, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Таким образом, президент завершил формирование нового состава ЦИК.

Напомним, полномочия действующего состава ЦИК заканчиваются в марте. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначает президентом, пять – Совет Федерации, еще пять выдвигает Госдума. Члены ЦИК избираются сроком на пять лет.