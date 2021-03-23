Вучич заявил об отличных отношениях с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич, комментируя мнение американского президента Джо Байдена о российском лидере, заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы – маленькая страна, чтобы вмешиваться в отношения суперсил. У нас хорошие отношения с США, но в отличие от большинства стран с Запада, у нас очень хорошие отношения с Российской Федерацией и с президентом Путиным. В отличие от других мне не стыдно сказать, что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Я не вмешиваюсь в отношения России и Америки, я слишком маленький для них, а говорить как в кабаке, что я об этом думаю, не очень прилично сербскому президенту» – цитирует ТАСС сербского президента.

Он заявил, что Сербия продолжит сотрудничать с Россией. «Сербия продолжит борьбу за свои интересы и интересы своего народа, думаю, мой ответ более чем ясен», – сказал президент Сербии.

Кроме того, как отметил Вучич, Сербия сотрудничает с Россией по многим направлениям и продолжит это сотрудничество. «Это будет путь Сербии. Однако одно ясно: Сербия продолжит свою свободолюбивую традицию защиты своего суверенитета и борьбы за интересы своей страны», – добавил сербский лидер.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

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