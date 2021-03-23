В Госдуме предложили давать до 12 лет за «выбивание» долгов коллекторами

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности для «черных коллекторов»: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или до пяти лет тюрьмы, а для группы лиц наказание увеличится до 12 лет заключения.

Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. «Совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», – говорится в документе.

Кроме того, те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, передает РИА «Новости».

Правительство уже поддержало наказание до 12 лет тюрьмы для групп «черных коллекторов». «Исходя из наименования статьи «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» следует конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», – говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.