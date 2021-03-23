Российские инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР

Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды за два месяца смогли освободить около 30 городов, на севере страны остаются еще несколько городов под контролем боевиков, сообщил гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Спустя почти два месяца после начала контрнаступления центральноафриканская армия при поддержке своих русских и руандийских союзников смогла вернуть почти 30 городов, оккупированных повстанцами. Российские инструкторы играют роль мотиватора в центральноафриканских войсках, которые борются с преступниками», – заявил Иванов, передает РИА «Новости».

По данным его источников, на севере страны все еще есть города, которые FACA должны освободить. «Российские инструкторы также играют роль в обеспечении безопасности конвоев на коридоре Белоко – Банги, который является главной осью снабжения Банги и городов страны продуктами питания и другими предметами первой необходимости», – добавил он.

В некоторых областях это делается без боя, поскольку боевики CPC («Коалиции патриотов за перемены)» сбегают до прибытия лоялистских сил, отметил Иванов. В настоящее время это происходит в городе Мобейи на юге ЦАР, где элементы UPC («Союз за мир в ЦАР») Али Дарассы оставляют свои позиции после того, как члены ВС ЦАР (FACA) и их союзники оказались в Алиндао в нескольких километрах от Мобейи.

Иванов отметил, что в освобожденных городах возобновились работы. Однако, к примеру, в городе Иппи в префектуре Уака в центре страны находятся около 10 тыс. внутренне перемещенных лиц. «Эти люди живут в тяжелых условиях и нуждаются в экстренной гуманитарной помощи», – сказал он.

В ЦАР 14 марта проходил второй тур парламентских выборов. В 49 избирательных округах избиратели голосовали повторно, а в 69 округах, где в декабре голосование не проводилось из-за нападений повстанцев, прошел только первый тур голосования. Изначально первый тур прошел 27 декабря. Тогда же в стране состоялись президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера.

Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны город Банги. Мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов, однако позднее часть из них была освобождена. По просьбе правительства ЦАР Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны.

Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков.