Вертолет со спасателями не смог приземлиться в месте схода лавины в Хибинах

Спасательный вертолет не сумел совершить посадку на место схода лавины в Хибинах, где была заблокирована группа туристов, вертолет вернулся в Мончегорск, спасатели готовят новую операцию, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

«Вертолет не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности – там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск», – сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что МЧС готовит новую спасательную операцию группы. На место происшествия прибыл первый аварийно-спасательный отряд из Мончегорска. Губернатор области Андрей Чибис заявил, что эвакуация детей сейчас происходит на снегоходах.

«Сейчас идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики. Лагерь находится в труднодоступном месте, спасатели прорывались к детям всю ночь», – написал Чибис на своей странице во «ВКонтакте».

Также глава региона рассказал, что как только погодные условия наладились, из Мурманска вылетел вертолет для эвакуации девочки, которую считали погибшей, ночью выяснилось, что девочка жива, но в крайне тяжелом состоянии.

«К сожалению, медики, успевшие добраться до лагеря в это же время, зафиксировали смерть. Вертолет вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей. С родителями работают психологи МЧС. Из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает папа девочки», – написал Чибис.

Ранее сообщалось, что девочка 2008 года рождения, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась. По данным СУСК, ошибочная информация о ее смерти накануне поступила по неустойчивой телефонной связи.

Накануне группа туристов из 16 человек, 13 из которых – несовершеннолетние дети, попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже в региональном управлении СК России сообщили о гибели ребенка. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.