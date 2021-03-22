|
|
Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией, заявил секретарь харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.
«Харьков – европейский город. Но в то же время мы обязаны [сделать так], чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», – сказал Терехов в интервью изданию «Бабель».
По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском», – подчеркнул Терехов.
В феврале Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 года.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Украины заявили, что в будущем их страна наладит отношения с Россией.
На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
|
|
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, по мнению официального Киева, указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украину предупредили о последствиях ареста акций «Мотор Сич»
Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия «Мотор Сич» приведет к оттоку иностранных инвестиций, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз, заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В партии указали на то, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.
«Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее «в нужные руки». Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», – заявляет ОПЗЖ.
В субботу Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В Службе безопасности Украины (СБУ), которая предоставила суду материалы в пользу ареста имущества, отметили, что предприятие продолжит работать и выполнять обязательства в рамках производственных заказов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины. В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В январе 2021 года СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В марте китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским.
Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
|
|
Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.
Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.
«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.
Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь
Бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор*» Дмитрий Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь Московского патриархата.
По его мнению, УПЦ представляет «непосредственную угрозу существованию Украины». Призыв к Совету национальной безопасности и обороны Украины о «ликвидации» УПЦ он опубликовал в преддверии заседания СНБО, передает РЕН ТВ.
Напомним, в 2017 году «Киевский патриархат» подписал соглашение о сотрудничестве с «Правым сектором*». В 2019 году константинопольский патриарх Варфоломей вручил другой раскольнической церкви – Православной церкви Украины – томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций». ПЦУ с помощью бойцов «Правого сектора*» захватывает храмы Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом глава «Киевского патриархата» Филарет обратился к христианам с призывом не признавать легитимность ПЦУ.
Радикалы написали «лох» на офисе Зеленского в Киеве
|
|
Украинский журналист и телеведущий Богдан Аминов выразил возмущение вандализмом в отношении офиса президента Украины в Киеве со стороны участников акции в поддержку радикального националиста Сергея Стерненко.
Аминов опубликовал в Facebook снимки задания. Стены и двери офиса президента покрывают надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. По мнению Аминова, «те, кто это сделал, не имеют ни малейшего уважения к государственности Украины». Он отметил, что президентом может оказаться как «успешный реформатор», так и «горе-популист», но «само здание без фамилий – это один из институтов государства», который должен быть «неприкосновенен». «Есть претензии к Зеленскому – высказывайте Зеленскому. Но причем здесь государственный институт?» – заявил он, назвав поведение радикалов «племенным варварством».
Акция завершилась. По информации ее организаторов. пострадавших и задержанных нет. Полиция и бойцы нацгвардии заняли места под стеной здания и центрального входа, которые они ранее покинули под напором радикалов, передает ТАСС.
Напомним, акцию устроили в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России), приговоренного к семи годам заключения. Около 3 тыс. человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и «Зе – в отставку!».
В 2019 году Зеленский прибыл в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе. Там он разругался с националистами, заявив им, что он «не лох»: «Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери».
Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
|
|
Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБ Украины.
В СБ сообщили, что «Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», передает РИА «Новости».
В Службе безопасности отметили, что несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».
До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В ДНР заявили об обстреле реактивными системами залпового огня впервые с 2018 года
|
|
ВС Украины впервые с мая 2018 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО), всего же за последние полтора месяца украинские силовики обстреляли ДНР около 200 раз, заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.
«За полтора месяца вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу территорию республики порядка 200 раз. Ранение различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, повреждено четыре объекта инфраструктуры и более 50 жилых домов», – передает РИА «Новости» слова Никонорова со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Представитель ДНР добавил, что «4 марта украинские военные применили РСЗО, впервые с мая 2018 года».
Никонорова пояснил, что ВС Украины осуществляют обстрелы, в украинских СМИ проводится целая кампания по эскалации, а представители делегации Киева продолжают игнорировать любые предложения представителей ДНР.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
В Киеве радикалы забросали офис Зеленского петардами
Участники митинга в поддержку радикального националиста Сергея Стерненко у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщили СМИ. Также в здании разбиты несколько стекол.
Акция проходит в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России), приговоренного к семи годам заключения. В ней участвуют более тысячи человек, в основном, молодежь, передает РИА «Новости».
В феврале возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей.
Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.
До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.
Аксенов отреагировал на санкции Киева
Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам», считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам».
«Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины», – добавил он.
Глава Крыма также указал, что настоящие преступники и предатели находятся в высоких киевских кабинетах.
«Это они устроили государственный переворот. Они развалили Украину и передали ее под внешнее управление. Они развязали гражданскую войну и убили тысячи людей. Уверен, что народ Украины в свое время даст надлежащую оценку действиям этих персонажей. И никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло, которое они причинили», – написал Аксенов.
Вместе с тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла, передает РИА «Новости».
«Ненависть эти персонажи пытаются сделать главным предметом украинского экспорта, ее же активно скармливают собственному населению. Вот это уже не так безобидно, как все эти мертворожденные санкции, направленные на людей, до которых Киеву никак не дотянуться», – добавил он.
Константинов отметил, что включение в санкционный список можно воспринимать своего рода как награду.
«Если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности», – отметил глава парламента.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
В офисе Зеленского Порошенко назвали организатором акции с беспорядками в Киеве
|
|
Акция, которая прошла в субботу в Киеве, попытка политического давления на власть, а главным организатором беспорядков является бывший президент Украины Петр Порошенко, считает советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«На протяжении пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к политической партии «Европейская солидарность»... Безусловно, была попытка политического давления с помощью такой акции. Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал заказчиком акции Петра Порошенко. «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.
Напомним, радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности») Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции.
Зеленский продлил санкции против Сбербанка
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против «дочки» Сбербанка.
Также санкции продлеваются в отношении Проминвестбанка – дочерней структуры российской госкорпорации ВЭБ.РФ, проданной украинскими властями, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский сообщил, что на заседании СНБО поддержали предложение «о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград» в отношении 27 лиц, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Киев вводит санкции вслед за санкциями США и ЕС.
В частности, СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова. Президент Украины отметил, что это «логично и странно». «Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали начиная с 2014 года», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский анонсировал введение в стране так называемого экономического паспорта украинца, по которому «все дети, рожденные на Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины». Они «будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке», а после «достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования на Украине». Кроме того, Зеленский утвердил решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации.
В 2017 году по решению СНБО Украины в отношении ПАО «Сбербанк» ввели санкции. Российской компании запретили выводить средства за пределы страны, а госструктурам закрыли возможность для размещения средств на его счетах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Порошенко сочли причастным к нападению радикалов на офис Зеленского
|
|
Чем хуже ситуация, тем лучше для экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко, комментируя акцию радикалов в Киеве.
Геращенко отказался считать акцию «мирной», заявив, что разгром офиса президента – это провокация, заказчики которой «мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь». «После этого президента обвинили бы в том, что он не дает гражданам выражать свое мнение на мирных митингах, но мы не будем идти путем такой провокации», – приводит его слова hromadske со ссылкой на «Радио Свобода».
Замглавы МВД заверил, что правоохранители могут обеспечить общественный порядок. Он также считает, что большинство участников акции – «честные люди, которые спокойно себя ведут», но есть «несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео», они понесут «ответственность за хулиганские действия, за порчу государственного имущества, за разбитое стекло».
Его спросили, кто является заказчиком провокаций. Геращенко заявил, что «заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко». «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.
Напомним, радикалы устроили акциюв поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около 3 тыс. человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции.
Мэр Львова сообщил о критической нехватке медиков
В украинском Львове критически не хватает медицинских сотрудников из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Андрей Садовый.
Он рассказал, что каждый день «на Львовщине госпитализируют 250–300 пациентов» с коронавирусом. Так, «за последние сутки в больницы поступило рекордное количество – 338 человек. Садовый отметил, что «критически не хватает врачей и других медицинских работников». Мэр считает, что на Украине есть много медиков, способных помочь, в том числе из других областей. Он призвал их «присоединиться к спасению людей» и обещал «достойную финансовую компенсацию».
В городе с 19 по 29 марта введены жесткие ограничительные меры. Объявлен локдаун, закрыты все ТРЦ, заведения общепита, кроме работы навынос и доставки. Для младших классов школ объявлены каникулы, старшие классы перевели на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены, передает ТАСС.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. С начала пандемии на Украине заболели более 1,5 млн человек, выздоровели 1,2 млн человек, около 30 тыс. человек умерли.
На Украине решили ввести личные «экономические паспорта»
Все родившиеся на Украине дети смогут по «экономическому паспорту» получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны. После достижения совершеннолетия их можно потратить на получение высшего образования, анонсировал новый проект украинский президент Владимир Зеленский.
«Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», – сообщил Зеленский в Facebook.
Зеленский уточнил, что механизм для создания «экономического паспорта» власти представят в скором времени.
Ранее украинский бизнесмен Евгений Черняк заявил, что высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», что приведет к ее краху.