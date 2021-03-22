Антонов покинул МИД после консультаций по отношениям с США

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НОВОСТЬ ЧАСА

Суд арестовал губернатора Пензенской области

22 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Почему Индия все больше недовольна Россией

Российско-индийская дружба достигла своего расцвета в советские времена С. М. Забалуев, 1956 год
Традиционная, проверенная десятилетиями дружба России с Индией начала подвергаться сомнениям. Несмотря на эмоциональные и военно-технические связи, в Нью-Дели все чаще звучат в связи с Россией не надежды, а опасения. Почему это происходит и причем здесь отношения Индии с Афганистаном? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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«Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сооружение «Северного потока – 2» и всеобъемлющая сделка с Россией о сохранении украинского транзита составляют прямой интерес Берлина безотносительно того, сколько раз США или Великобритания, уже не являющаяся членом ЕС, объявят Россию своим главным геополитическим врагом. Подробности...
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Призраки Хатыни соврать не дадут

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Белорусская деревня Хатынь стала одним из главных символов зверств фашистов во время Великой Отечественной. Нелюдей, причастных к этой трагедии, в том числе и советских граждан, отлавливали многие десятилетия спустя. Подробности...
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Цель – не война, а освободительное движение в Японии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы должны говорить японцам: настоящие ваши враги – не мы, а американцы. Это с ними вы воевали. Это они сбросили на вас атомные бомбы, лишили вас армии и национальной гордости, а теперь хотят ампутировать вам национальную и историческую память. Подробности...
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Пашиняна дожали

Обсуждение: 5 комментариев

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
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  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд арестовал губернатора Пензенской области
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    Полицейский застрелил пытавшегося угнать машину скорой в Подмосковье Владельцам московских квартир начали приходить фейковые письма от Росеестра Россиян предупредили о скачке цен на одежду и обувь Иван Ургант заразился коронавирусом

    Главная тема


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    ухудшение отношений


    Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине

    вакцина против коронавируса


    Онищенко ответил на заявление властей ЕС о «ненужности» «Спутника V»

    особый случай


    После драки слонов в Казанском цирке началась проверка

    Видео

    «мы другие люди»


    Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

    моральная ответственность


    Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

    территориальные потери


    Как поляки насладились крупнейшим унижением России

    центр самолетостроения


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    утерянное достояние


    Юрий Алексеев: В советский рай Латвию больше не возьмут

    глобальное лидерство


    Геворг Мирзаян: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    оборонительный подход


    Тимофей Бордачёв: России нужны не контрсанкции, а санкции

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?

    Антонов покинул МИД после консультаций по отношениям с США

    22 марта 2021, 13:38

    Текст: Алина Назарова

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях, покидая здание МИД, где участвовал в консультациях по этому вопросу.

    Увидев ожидавших у главного входа в МИД журналистов, Антонов не стал выходить из него, а покинул здание через боковой вход, но там также собрались представители прессы, передает ТАСС.

    Журналисты пытались задавать послу вопросы, но он в ответ молчал, а затем попросил пока не беспокоить его. Консультации продолжались около двух часов и завершились вскоре после того, как российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о состоянии отношений с США. Дипломат не сообщил, возобновятся ли они сегодня.

    Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций. 

    В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».

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    Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
       20 марта 2021, 07:27
    Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.

    По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.

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    Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
       19 марта 2021, 19:44
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.

    В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.

    Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.

    Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.

    «Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».

    По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.

    Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.

    Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний  со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.

    Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.

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    Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
       20 марта 2021, 03:44
    Фото: Nazar Furyk/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.

    В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.

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    Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров

    19 марта 2021, 22:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.

    «Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.

    Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

    Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.

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    Американцы не поверили в способность Байдена соперничать с Путиным
       21 марта 2021, 07:55
    Фото: Bastiaan Slabbers/
    Zuma/Global Look Press, kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Зрители телеканала Fox News считают, что глава американского государства Джо Байден не сможет держаться на равных в публичной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным.

    В комментариях на сайте Fox News пользователь JackStephens17 заявил, что Путин «протер бы пол» Байденом. Kay Jay выразил уверенность, что Путин «обязательно будет играть против Байдена», а тот не сможет «противостоять» российскому лидеру. «Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы», – приводит РИА «Новости» сообщение Pocahantas.

    TSGT_USAF выразил удивление, что глава США «отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы», но признал, что «от Байдена этого стоило ожидать». По мнению TSGT_USAF, «это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится». Iceberglettuce считает, что «Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде».

    BeeMack заявил, что «Байден очень занят» – «никак не может собрать паззл из 200 кусочков». «Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!» –заявил Deplorable_Neanderthal.

    В четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».

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    Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине
       22 марта 2021, 09:42
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС,
    CARLOS BARRIA/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.

    «Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС.

    Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она.

    Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она.

    Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».

    Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.

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    Коментарии (2)
    США потребовали у Турции отказаться от российских С-400

    19 марта 2021, 21:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400, заявил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

    «Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США», – сказал Саттерфилд, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бир гюн».

    Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

    Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.

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    Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций
       22 марта 2021, 12:18
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова китайской прессе о том, что Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции для противодействия односторонним санкциям.

    «До определенного времени работа по переходу на альтернативные механизмы расчетов – на национальные валюты и уход от американской финансовой структуры, шла медленно, потому что Россия была под санкциями, а Китай – нет», – отметил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

    Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки, подчеркнул Лавров.

    «Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – отметил Кашин.

    «Китайский крупный бизнес был в большей степени глобализован, чем российский, и нацелен на международную экспансию, – добавил собеседник. – В таких условиях интерес к подобному взаимодействию с нашей страной был не всегда сильным». Но обе страны оказались в новой ситуации, поскольку с мая 2020 года началась резкая эскалация американского санкционного давления на КНР.

    «До этого речь шла об отдельных высокотехнологичных компаниях и о предприятиях военно–промышленного комплекса. А сейчас сотни китайских компаний находятся под американскими санкциями. Это создает новые условия для сотрудничества», – полагает Кашин.

    По оценке эксперта, сейчас у России объем расчетов в национальных валютах составляет где-то 20% от товарооборота. В двусторонней торговле доминирует евро. «Возможно, теперь с помощью политической воли и интересов бизнеса мы сможем осуществить тот рывок, о котором много говорилось – перейти на торговлю в национальных валютах Но в основном это будет юань, потому что рубль привязан к нефти и очень волатилен», – отметил собеседник.

    Со стороны Запада существенной реакции на такое взаимодействие быть не может, добавил эксперт. «Единого Запада в этом вопросе нет. Есть США и их ближайшие союзники – Канада и Австралия. Позиция Евросоюза отличается, как и позиции Японии и Южной Кореи. Каждый играет в свою игру. Дело в том, что Китай является важнейшим торговым партнером для них всех», – пояснил Кашин.

    «Безусловно, США будут добиваться роста санкционного давления, но больше ничего сделать они не смогут – у них обрушены каналы коммуникации и с нами, и с китайцами», – резюмировал собеседник.

    Беседа Лаврова с китайскими СМИ прошла в преддверии визита главы российской дипломатии в Китай. В понедельник министр прибыл в город Гуйлинь, во вторник запланирована встреча главы МИД России с китайским коллегой Ван И, сообщило РИА Новости.

    Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.

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    Коментарии (17)
    Москва обвинила США в нацеленности учений в Европе против России
       20 марта 2021, 04:28
    Фото: Sven Eckelkamp/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Военные силы, которые США перебрасывают для участия в учениях НАТО Defender Europe («Защитник Европы»), нацелены против России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    Он сообщил, что Вашингтон перебрасывает в Европу «силы и средства». «Они нацелены против России, инфраструктура наращивается, мы об этом заявляем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Напомним, впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. Черноморский флот сообщил об этом на фоне захода в Черное море группы кораблей НАТО для проведения совместных учений с ВМС Украины «Морской щит-21».

    Коментарии (11)
    Россия обвинила Запад в попытке сохранить доминирование любой ценой
       22 марта 2021, 01:59
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Некоторые западные государства во главе с США стремятся любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

    «К сожалению, объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования», – приводит слова российского министра иностранных дел ТАСС.

    «Россия исходит из того, что наш доверительный, взаимоуважительный диалог с КНР должен служить примером для других стран, в том числе для пытающихся выстраивать отношения с Россией и Китаем на несколько иных, не совсем равноправных принципах. Это неприемлемо ни для нас, ни для наших китайских друзей», – подчеркнул Лавров.

    Глава МИД обратил внимание на то, что Россия и Китай в ответ на действия США продвигают конструктивную, объединительную повестку дня. «Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии», – заметил министр иностранных дел России.

    Как указал глава внешнеполитического ведомства, Москва и Пекин будут продолжать выстраивать свою внешнюю политику «созидательно, конструктивно, гибко, всегда проявляя готовность к компромиссам, но исключительно на основе взаимоуважения и поиска баланса интересов». КНР, по словам Лаврова, является стратегическим партнером и настоящим единомышленником России, а сотрудничество стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку.

    Дипломат добавил, что Россия рассматривает новую эпоху отношений с Китаем в контексте «широкой ситуации, складывающейся на международной арене». «Она претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния», – отметил Лавров.

    Напомним, в сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.

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    «Российского хакера» приговорили в США к 10 годам тюрьмы
       20 марта 2021, 01:55
    Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Суд Невады приговорил 33-летнего россиянина Сергея Медведева к 10 годам лишения свободы за киберпреступления, сообщил минюст США.

    Минюст сообщил, что Медведев, «известный также как «Стелс, «Сегмед» и «Серж-медведь», признал вину в суде в нарушении закона о (противодействии) рэкету и коррупционным организациям», передает ТАСС.

    Напомним, Медведева задержали в Таиланде в 2018 году по запросу ФБР. Таиланд согласился выдать россиянина США. Власти США называют его «одним из лидеров» транснациональной «преступной группировки» Infraud Organization. Утверждается, что «мошенничество осуществлялось через занимавшуюся киберпреступлениями фирму».

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    В Германии прокомментировали заявление Байдена в адрес Путина

    19 марта 2021, 14:55

    Текст: Алина Назарова

    Германское правительство, комментируя заявление президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметило, что Берлин и Москва расходятся во мнениях по многочисленным вопросам, но у стран есть общие интересы и потребность в кооперации.

    «Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах – это отличает отношения правительств ФРГ и России», – сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя ремарку Байдена о Путине.

    Он добавил, что эта двойственность, выраженная в «очень отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам», определяет отношения между странами в настоящее время, передает РИА «Новости».

    Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.

    В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

    Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

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    Посол озвучил степень заинтересованности России в отношениях с США
       21 марта 2021, 01:56
    Фото: Pavel Bednyakov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российский посол в США Анатолий Антонов перед вылетом в Москву объяснил, в какой мере Россия заинтересована в развитии отношений двух стран.

    Как указал посол, российская сторона уже не раз заявляла, что «заинтересована в развитии» отношений с США «в той же степени, что американские коллеги». По его словам, в Москве «предстоит большая работа», нужно «проанализировать то состояние отношений», в котором оказались Россия и США. У Антонова «запланировано несколько встреч в Москве в различных ведомствах». «Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно. Но исхожу из того, что сколько надо, столько и останусь», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на этой неделе президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес главы российского государства Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций.

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    Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе

    19 марта 2021, 22:18

    Текст: Абдулла Шакиров

    Москва продолжает переговоры со странами Запада по сохранению Договора об открытом небе, сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Контакты идут. Мы дали четко понять американским партнерам, что время остается, и они могут принять свое решение, европейцы могут принять решение и возвратиться в Договор», – передает слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что Россия готова к конструктивным переговорам с США по этому вопросу, однако времени останется очень немного.

    15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

    Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года.

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    Российский посол вылетел из Нью-Йорка в Москву
       21 марта 2021, 02:47
    Фото: Andrew Surma/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву для консультации в МИД в связи с антироссийскими высказываниями президента США Джо Байдена.

    Самолет, на котором Антонов возвращается в Россию, вылетел из Нью-Йорка, так как из-за ситуации с коронавирусом прямое авиасообщение между столицами двух стран приостановлено, передает ТАСС.

    Напомним, Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. Москва немедленно вызвала российского посла из США для консультаций.

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