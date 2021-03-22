Антонов покинул МИД после консультаций по отношениям с США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях, покидая здание МИД, где участвовал в консультациях по этому вопросу.

Увидев ожидавших у главного входа в МИД журналистов, Антонов не стал выходить из него, а покинул здание через боковой вход, но там также собрались представители прессы, передает ТАСС.

Журналисты пытались задавать послу вопросы, но он в ответ молчал, а затем попросил пока не беспокоить его. Консультации продолжались около двух часов и завершились вскоре после того, как российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о состоянии отношений с США. Дипломат не сообщил, возобновятся ли они сегодня.

Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.

В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».

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